Enrique Iglesias, Pitbull y Ricky Martin en T-Mobile Arena

Enrique Iglesias se presenta en State Farm Arena el viernes 29 de octubre de 2021, en Atlanta. (Cohen/Invision/AP)

Pitbull dará el pistoletazo de salida al iHeart Radio Music Festival 2022 en T-Mobile Arena el 23 de septiembre (Live Nation)

Melody Sweets aparece en la serie de YouTube "The Sweets' Spot". (Melody Sweets)

El 24 de noviembre se celebra en el Strip un festival de baile a la tercera potencia.

Enrique Iglesias, Pitbull y Ricky Martin encabezan la gira “The Trilogy Tour” en T-Mobile Arena. El registro de fans verificados de Ticketmaster estará abierto hasta el mediodía del domingo, la preventa comenzará el miércoles y la venta general el 9 de junio.

Los tres han sido titulares de cartel en el Strip.

Iglesias y Martin se presentaron juntos en MGM Grand Garden en septiembre de 2021. Iglesias se presentó recientemente en Resorts World Theater el pasado septiembre. Martin se presentó en el entonces Park Theater, hoy Dolby Live, durante 18 espectáculos en tres tandas en 2017. Pitbull encabezó múltiples residencias en Zappos Theater, ahora Bakkt Theater, en Planet Hollywood de 2017 a 2019.

Al anunciar la gira, los tres dijeron que están entusiasmados por volver al ruedo.

“Es un verdadero honor salir de gira con Enrique y Ricky, dos iconos de la música, que rompieron barreras musicales mundiales para nuestra cultura y abrieron puertas para alguien como yo”, dijo Pitbull (nombre legal Armando Christian Pérez). “Estamos emocionados de llevar ‘The Trilogy Tour’ por todo el mundo y darles a nuestros fans el mejor momento de sus vidas con Trilogy”.

Iglesias dijo: “Estoy increíblemente emocionado de salir de gira con mis amigos Pitbull y Ricky. Trilogy Tour será una experiencia increíble para todos nuestros fans. Va a ser una gira única en la vida”. Y Martin: “Volver al ruedo no solo con Enrique, sino ahora con Pitbull, es muy emocionante. Esta gira será una fiesta salvaje de principio a fin, así que prepárate, ¡va a ser épica!”.

Las Vegas tiene talento

Por primera vez, Life is Beautiful, en colaboración con The Space, organiza un concurso para que un artista o grupo de Las Vegas se presente en el festival anual del centro de la ciudad. El evento celebra su décimo aniversario del 22 al 24 de septiembre.

Bajo el lema “Rising Stars”, se hace una invitación a los artistas interesados a inscribirse por internet en 2023.lifeisbeautiful.com hasta el 14 de junio a las 11:59 p.m. Se seleccionarán dieciséis.

A partir de ahí, los elegidos se presentarán ante un jurado los días 4 y 5 de agosto y 11 y 12 de agosto. Todo esto es música. Nada de girar platos. La idea surgió del director musical de LiB, Craig Nyman, y del fundador de The Space, Mark Shunock.

The Killers, Kendrick Lamar, Odesza, Khalid, The 1975, Flume, Yeah Yeah Yeahs, Omar Apollo y Kim Petras son algunas de las estrellas que encabezarán este festival de tres días. Y, fuera del concurso “Rising Stars”, se ha programado a un artista local. Ve al fabuloso Rockie Brown, titular de cartel en Las Vegas, el 24 de septiembre.

¿Ya no queda nada?

Coop’s Cabaret & Hot Spot en Commercial Center cerró el espectáculo semanal “Piano Party” de Keith Thompson el miércoles por la mañana. El espectáculo estaba programado para la noche del miércoles.

A través de un representante, el dueño del club, Chris Cooper, reporta que estaba siendo tratado por agotamiento y canceló toda la presentación. (El propio Cooper no estaba disponible para hacer comentarios el miércoles).

Este es el último episodio desafortunado en un club que ha luchado por encontrar su camino desde su apertura en enero, en el antiguo espacio Nevada Room. Su chef recién contratado, Matthew Underwood, murió repentinamente el 23 de mayo. Había sido contratado en abril para dirigir el programa culinario del club.

En otros lugares, el club se ha visto acosado por problemas operativos, como la programación de presentaciones de karaoke en el piano bar al mismo tiempo que un espectáculo de cabaret en la sala de espectáculos contigua (solo con una “cortina de sonido” para evitar que las interpretaciones de karaoke de “Islands In The Stream” inundaran el espectáculo que requiere boleto).

Varios artistas, entre ellos Thompson y la rockera Lucie May (que se presentó como titular de cartel el 19 de mayo), reportan que les deben pagos atrasados. May sigue adelante con su espectáculo “Luciefr” en Oyo, el viernes a las 9 p.m.

El 15 de mayo, Thompson presentó en Coop’s el espectáculo “Glitz”, de Jeff Kutash, con temática Liberace.

El fundador de The Composers Showcase of Las Vegas en 2006 está vendiendo su “Piano Room” por VegasVille.

“Quiero llevar el espectáculo a un lugar con clase y buena reputación”, dijo Thompson el miércoles. Pero, como si de una serie de Netflix se tratara, la historia de este hervidero de intrigas sigue su curso. Presentimos que se avecina otro giro argumental.

¡Santo cannoli!

El cuarto episodio de la serie de YouTube “The Sweets’ Spot”, protagonizada por la cantante Melody Sweets, se publicará el viernes. Muchos favoritos de Las Vegas participan en “Leave The Gun, Take The Cannoli”. Busca a Voki Kalfayan en el papel principal de Tony Cannoli en este episodio sin color (queremos decir, en blanco y negro).

La sinopsis: “Un matón de la mafia sacude a Melody por su codiciada receta del cannoli”. ¿Cómo es que Oscar Goodman no aparece en este episodio?

En otra parte del clásico de la repostería: Bradford Scobie, Anais Thomassian, Kasey Wilson, Hather Holliday, Marc Roberts, Mike Thompson, Micah Clark y Pearl (el perro maravilla). El episodio también cuenta con el frío estilo musical de The Frigid Heirs (Joshua Danger, Isaac Tubb, Mike “Beans” Benigno y Robert John Kley). Y en algún lugar, se está cocinando.

Recomendamos…

Daniel Emmet y Pia Toscano en “Simply The Best” el jueves a las 7:30 p.m. en Westgate’s International Theater.

Emmet es finalista de “America’s Got Talent” y Toscano finalista de “American Idol”. Son magníficos vocalistas. Cantan canciones de los Beatles, Elvis, los Righteous Brothers, Celine Dion, Puccini y Tina Turner. Parecidos a los espectáculos de Alfie Boe en la misma sala, hay que ver a estos dos en vivo para apreciar su talento. Los boletos cuestan a partir de 49.95 dólares (tasas no incluidas). No faltes.

Alerta de Salida Genial

Un programa doble en Amp’d en M Resort. La banda de baile de 10 músicos Latin Breeze se presenta desde las 8 p.m. hasta la medianoche del viernes. Zowie Bowie, un grupo de baile de menos de 10 músicos, se presenta de 8 p.m. a 12 a.m. el sábado. Gran salón. No se requiere pagar entrada.