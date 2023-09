El video “Atomic City” de U2 nos lleva al centro de Las Vegas

Algunos de los carteles destacados de Fremont Street se ven borrosos. Pero U2 aparece, claro y fuerte, en su nueva canción sobre Las Vegas.

El video de “Atomic City” se estrenó, de la noche a la mañana, junto con el nuevo sencillo. Ya conocemos bien la representación de la canción y el video. El video se grabó en el centro de la ciudad en una fiesta nocturna el 17 de septiembre. Esperamos que la canción se presente en vivo para un público con entrada por primera vez el viernes por la noche cuando se estrene “U2 UV: Achtung Baby”.

El video comienza con un niño en una bicicleta en silencio (se escucha el ruido de las marchas), que de repente se ve distraído por un ruido industrial y una luz blanca. Se tapa los ojos mientras el grupo empieza a tocar la nueva canción. Vemos a un tipo en un poste de la luz grabando video, policías empujando a la multitud hacia atrás, un niño arrodillado detrás de una barrera de metal y, finalmente, la banda rodando por Main Street en su escenario de plataforma plana.

El video presenta un alto complemento de tomas cerradas de la banda (es genial ver a Larry Mullen Jr. golpeando la batería), con Circa, California, Binion’s y finalmente el Plaza en el fondo. Las imágenes son a menudo oscuras. Pero si conoces el vecindario, sabrás cuáles son.

La secuencia final muestra a Plaza, Oscar’s Steakhouse, Carousel Bar e incluso Pinkbox Donuts detrás de la banda.

El director ejecutivo de Plaza, Jonathan Jossel, dijo al día siguiente del rodaje del video: “Querían honrar la parte más genial de Las Vegas, la parte más inventiva de Las Vegas, con una canción que es sobre Las Vegas”.

No hay tomas del bulevar más célebre de Las Vegas. Esta se la lleva el Strip.

La canción termina con una referencia a los deportes de combate, una casualidad, ya que el combate Canelo Álvarez-Jermell Charlo se celebra el sábado en el T-Mobile Arena. “Vine aquí por la pelea, estoy en primera fila en Las Vegas, y hay una grande esta noche”.

El infante de “Achtung Baby” cierra con: “This is not a rehearsal” (Esto no es un ensayo). Nos vemos en el globo mágico.

Letra de «Atomic City»

**

Atomic City…Atomic

Alone Alone

Atomic City…Atomic

Atomic song for everyone

For everyone

Oh Yeah (For Everyone)

This is the dice

That’s roulette

The wheel has not stopped

Spinning yet

I’m free

In your arms where I’ll be

I’m free

So unexpectedly

I’m free

I see what’s in front of me

And your freedom is contagious

What you got I want to be

I’m free

It took me my whole life

I’ve got the keys to the cages

I’m ready for bright lights

I’m free

I came here for the fight

I’m front row in Las Vegas

And there’s a big one on tonight