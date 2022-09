Diego Luna se mete en el corazón de Andor de Star Wars

Cassian Andor (Diego Luna) en ANDOR de Lucasfilm, en exclusiva en Disney+. (Lucasfilm Ltd.)

Diego Luna está viviendo un momento de paternidad en Hollywood. El protagonista de “Andor”, una nueva serie de Star Wars en Disney+, fue convertido en una figura de acción.

Siente su dolor.

“Tengo miedo de que mi hija me haga vudú”, dice el actor mexicano de 42 años. “Mi hijo, que tiene 14 años, ya lo usa para jugar conmigo. Esconde la figura de acción en diferentes lugares de la casa.

“Si crees que es normal tener un juguete que realmente se parece a ti, entonces deberías ir a un psiquiatra”, añade Luna en una videollamada por Zoom desde su casa de Los Ángeles.

Son las ventajas de orbitar en el universo de Star Wars. “Andor”, precuela de “Rogue One: Una historia de Star Wars” de 2016, se estrena el 21 de septiembre con una temporada épica de 24 episodios. Luna interpreta al personaje principal, Cassian Andor, un hombre cuyo camino está lleno de peligros pero que está destinado a transformarlo en un héroe rebelde. La serie también está protagonizada por Stellan Skarsgård y Fiona Shaw.

Luna también protagonizó la serie “Narcos: México” y películas como “Y tu mamá también” y “The Book of Life”. También interpretó al novio de Katy Perry en el tema de 2011 “The One That Got Away”, que ha sido visto más de 700 millones de veces.

El actor fue criado en Ciudad de México por su padre mexicano, un diseñador de sets, después de que su madre británica, una diseñadora de vestuario, muriera en un accidente de auto cuando Luna tenía dos años. Hoy, divide su tiempo entre México y Los Ángeles.

Review-Journal: Tu papel como el espía rebelde Cassian Andor en “Rouge One” te convirtió en el primer actor mexicano con un papel importante en la franquicia. ¿Fue un triunfo?

Diego Luna: No se puede superar el fenómeno de Star Wars, que es lo que ha hecho que esto sea tan importante. La industria por fin está reflejando el mundo en el que vivimos ahora. Está ocurriendo. La representación es importante. Y no tuve que aprender un acento diferente para este papel. Habrían tenido que conseguir otro actor si quisieran que me deshiciera de mi acento. Es mi primer idioma. No puedo quitármelo. Y hay un 13 por ciento de personas en este país que hablan español. El acento es solo un pequeño paso.

¿Qué sentiste al volver a interpretar el papel de Cassian Andor?

Este personaje siempre me ha perseguido. Cuando lo conocimos, era muy joven y estaba luchando. ¿Por qué iba a luchar alguien a esa edad? Era una pregunta que necesitaba una respuesta. Además, la oportunidad de volver a trabajar con esta familia de Star Wars fue genial. Y es increíble volver porque “Rogue One” es una película sobre un acontecimiento; no llegas a saber todo sobre estos personajes, como de dónde vienen o cómo se sienten. Cassian tiene un pasado oscuro, lo que nos da mucho material para interpretar. Para mí, es relevante profundizar y mostrar lo que ocurre antes de que un revolucionario cobre vida. Lo que da sentido a su vida es el sacrificio por una causa. Me entusiasmó mucho emprender este viaje y encontrar las respuestas.

¿Qué hay en el corazón de este personaje?

Cassian lleva un dolor que le hace ser muy cínico con la vida. Empieza a creer en un mundo mejor y luego se empeña y luego produce el cambio. Es una historia que me gusta contarles a mis hijos. Se siente tan real. No importa si estamos en una galaxia muy, muy lejana o a la vuelta de la esquina, siempre hay un viaje que recorrer para encontrar una vida mejor.

¿Cuál fue el momento más importante de los 24 episodios de esta serie?

Diría que el primer o segundo día, cuando llegué a los estudios Pinewood de Londres. Fui a reunirme con los entrenadores de acrobacias para practicar cómo trepar, rodar y caer. La primera vez que interpreté a Cassian para la película, tenía 10 años menos. La mañana siguiente a mi primera sesión de entrenamiento para la serie, me dolía todo el cuerpo. Pensé: “Voy a tener que dejarlo. No sé si puedo hacer esto físicamente. Tengo tantos dolores que no puedo levantarme”. Pero me levanté, y grabamos 24 episodios.

¿Cómo se diferencia de otras series de Star Wars?

También es una época muy oscura en la galaxia. No hay Jedis alrededor. Es la Star Wars más realista que se puede ver. Es sobre personas que encuentran la fuerza para reaccionar y cambiar su realidad.

Perdiste a tu madre a una edad tan temprana. ¿Cuál fue el mayor impacto en ti?

Solo recuerdo su energía, que era extraordinaria. Le encantaba trabajar en el teatro y me llevaba con ella detrás del escenario. Quizá por eso me incliné pronto por la carrera teatral. Iba detrás del escenario y sentía el calor de mi madre envolviéndome.

¿Cómo es un gran domingo para ti?

Si estoy cerca del mar, me gusta ver el agua con mis hijos. Cuando vivía en Los Ángeles, los domingos hacía una comida al aire libre en mi casa. La gente llegaba con comida y se quedaba hasta tarde. Era genial. La cena debe ser alrededor de una gran mesa con los seres queridos y los amigos. La mesa es el lugar donde se comparte la comida y una conversación significativa. Es una forma, una vez a la semana, de ponerse al día y decir algo significativo o solucionarlo todo.