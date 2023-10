Bono ve a Lady Gaga en The Sphere: ‘Será mejor que cante bien estas notas’

Lady Gaga se presenta durante su residencia 'JAZZ & PIANO' en Park Theater at Park MGM el 14 de octubre de 2021, en Las Vegas, Nevada. (Kevin Mazur/Getty Images para Park MGM Las Vegas)

U2 aparece durante el estreno de "U2 UV: Achtung Baby" en el Sphere el viernes 29 de septiembre de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

U2 durante el estreno de "U2 UV: Achtung Baby" en el Sphere el viernes 29 de septiembre de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

El departamento del ¡Kats! en este momento es como la casa de apuestas Circa Sports Book, el puesto de redacción no oficial de TKB durante la temporada regular de la NFL. Este es el centro neurálgico, y también nervioso, de las apuestas deportivas en Las Vegas.

Llevo mucho tiempo pensando que solo con atarme una GoPro a la frente y pasearme por allí podría hacer una gran serie. Hay un potencial sin explotar para algún tipo de serie en streaming o documental sobre este lugar.

Más sobre esta escena y otros lugares:

Gaga al globo

Lady Gaga hizo una inolvidable incursión en la presentación de U2 el sábado por la noche.

La estrella del Dolby Live aparece bailando “Beautiful Day” en la sección VIP en un video grabado durante el concierto. No era la gloriosa estrella de “Jazz + Piano”, que entraba para llamar la atención. Gaga apareció con una camisa de franela gris, camiseta negra y shorts.

Al parecer, Bono llamó a la artista del Dolby Live desde el escenario durante el set acústico del espectáculo, supuestamente gritando: “Será mejor que cante bien estas notas, Lady Gaga está en la casa esta noche”.

No estaba sola. LG, como la conoce su equipo, encabezó un desfile de celebridades en la gala del sábado. La lista de invitados confirmados: Eddie Vedder, Brad Pitt, Tom Brady, George Clooney, Rande Gerber, Dan Reynolds y Adam Levine con Behati Prinsloo.

También vimos al actor Richard Kind y al locutor deportivo Joe Buck en videos de esa suite eclécticamente poblada.

Gaga se ha unido a U2 en el escenario anteriormente, en el Madison Square Garden en julio de 2015 durante el homenaje a Nelson Mandela “Ordinary Love”. La superestrella discográfica y actriz acaba de lanzar “Sweet Sounds of Heaven”, el nuevo sencillo del álbum “Hackney Diamonds” de los Rolling Stones, que saldrá a la venta el 20 de octubre.

Lady Gaga was spotted at the U2 show at The Sphere in Las Vegas with her boyfriend moments ago pic.twitter.com/olDmgNKH23 — Gaga Daily (@gagadaily) October 8, 2023

El viernes, Gaga asistió al espectáculo “Play” de Katy Perry en el Resorts World Theater. Los responsables de AEG Presents han confirmado que estuvo allí. En el momento de escribir estas líneas, ninguna de las dos artistas ha publicado o comentado nada sobre la visita.

Pero un video en las redes sociales muestra a Gaga sentada junto a su novio, el emprendedor tecnológico Michael Polansky, en el teatro durante la presentación. El equipo de Gaga se sentó en la sección VIP (como es habitual y obvio). Todos se marcharon después del cuarto acto de la producción de cinco actos.

Another picture of Lady Gaga with her manager at the U2 show at The Sphere in Las Vegas last night. pic.twitter.com/g0HuR3c8Ia — Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) October 8, 2023

Gaga acaba de cerrar su más reciente temporada de “Jazz + Piano”. Esperamos que vuelva en primavera. A Perry le quedan siete funciones de su inventiva producción “Play”, que finaliza el 4 de noviembre.

Perry está planeando un nuevo álbum y una gira mundial en ‘24, pero dijo el sábado: “Por supuesto que quiero ir y lanzar ‘KP6’ y hacer otras cosas y hacer una gira mundial, y estoy tan emocionada por cuando llegue ese día, pero ahora mismo estoy tan agradecida y tan, tan presente en estos últimos siete espectáculos”.

And no one take a picture of her there? Naaah sounds fake — Cristina ♦️ (@PerrysCrush92) October 8, 2023

‘Postcard’ atrae a famosos

Oprah Winfrey hizo su segundo viaje (que sepamos) a Sphere el viernes para el estreno de “Postcard From Earth”. Pitt, el actor de “Better Call Saul” Rhea Seehorn, la supermodelo Hilary Rhoda, la cineasta Ava DuVernay (“Middle of Nowhere”, “Selma”) y la coprotagonista de “Orange Is the New Black” Natasha Lyonne estuvieron presentes.

Crítica de vistas obstruidas

Puede que recuerdes, o no, mi columna de mayo en la que advertía sobre los asientos con visión obstruida en The Sphere. La vista de unos 800 asientos en la parte superior de la sección 100, la más baja detrás de la entrada general, está parcialmente bloqueada por la sección 200 de arriba.

Los asientos superiores a la fila 18, aproximadamente, se ven afectados. Los asientos más bajos tienen una vista despejada, al igual que los de 200, 300 y GA. El voladizo por encima de 100 interfiere con la visión de las pantallas de video por encima y detrás de esa sección. La banda se ve claramente.

Pero se trata de asientos de primera calidad, a partir de unos mil dólares cada uno (para los asientos con visión obstruida) en el mercado secundario. Un poseedor de entradas para el concierto del sábado reporta haber pagado 4,700 dólares por dos entradas, solo para enterarse del problema el día del concierto.

Esta persona, y otros 50 poseedores de entradas con la misma queja, acabaron en el mostrador de atención al cliente. La oferta reportada era un par de entradas GA, en la sección de pie, lo que no sirve de nada si uno se enfrenta a una operación de rodilla dentro de dos meses (como es el caso de esta persona).

Este ejemplo concreto aún está en proceso de resolución. Pero entérate de esto: Si buscas entradas sin obstáculos en la sección 100, busca las filas 1-18. Y me lo agradecerá después. Y agradécemelo después.

La hora en punto

Bronx Wanderers llegó a Las Vegas hace cinco años como un grupo familiar de rock and roll, y sigue siéndolo, liderado por el patriarca Vinny Adinolfi y el siempre enérgico showman Vincent John.

Pero BW perdió a un miembro, el baterista Nick Adinolfi, en la reapertura pandémica. Nick ha pasado los dos últimos años con su familia en las lejanas tierras de Nueva Jersey. Mike “Beans” Benigno le ha sustituido hábilmente desde entonces.

Pero Nick vuelve a presentarse en South Point Showroom esta semana, con funciones a las 6:30 p.m. de martes a jueves. Se dice que está “permanentemente” de vuelta en la producción, volando a Las Vegas para los shows de South Point y también uniéndose a la banda en la gira. Se esperan nuevas canciones en el repertorio.

Como dice Vincent John, Nick pone la “diversión” en “disfuncional”. Y Vincent sabe de lo que habla.

Alerta de Salida Genial

“Mickie Free’s Vegas Jam: A Night of Prince Grooves” toca el lunes a las 9 a.m. en el Backstage Bar & Billiards de Fremont East. Free estará acompañado por DJ Ravi Drums.

Free es ganador de un Grammy y miembro del Salón de la Fama de los Native American Music Awards. El espectáculo mensual del cantautor y gran guitarrista tiene lugar el primer lunes de cada mes (excepto este mes). Las entradas cuestan 20 dólares en entrada general, 50 dólares en VIP (sin incluir tasas). Para más información, visita backstagebarlv.com.