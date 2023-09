A una semana del lanzamiento, U2 da un vistazo a su producción de Sphere

Sphera muestra un anuncio de su espectáculo inaugural, U2, visto desde el puente peatonal sobre Sands Avenue entre el Wynn y el Palazzo el martes 29 de agosto de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

U2 se presenta mientras filma un video musical frente al hotel y casino Plaza el domingo 17 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Al menos alguien está preparado para el tráfico en Sphere.

U2 subió un video interior del Sphere en su página oficial de Instagram. El video de 12 segundos reproduce “Zoo Station”, con la línea “I’m ready, I’m ready for the gridlock. I’m ready, to take it to the street”.

La toma de la calle empezará el viernes por la noche, cuando la banda estrene “U2 UV: Achtung Baby”.

La nueva publicación en las redes sociales muestra imágenes entrelazadas con códigos informáticos de colores, el logotipo del álbum “Achtung “Baby”, lo que podrían o no ser cuatro tazones de líquido rojo, y un par de imágenes aéreas apiladas del Strip.

Las escenas se suceden rápidamente, así que solo tienes que repetirlas.

U2 ha seguido ensayando para la serie de lanzamiento que conduce a la masivamente esperada noche de apertura del viernes. Se espera que “Achtung Baby”, el álbum de la banda de 1991, sea tocado en su totalidad. Según se informa, “Sunday Bloody Sunday” está entre los éxitos que se ensayan.

El nuevo sencillo, “Atomic City”, saldrá a la venta el viernes y también se espera que forme parte de la lista. La banda estrenó la canción mientras grababa el video el sábado por la noche en el centro de Las Vegas.