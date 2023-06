WSOP abre una investigación sobre un jugador acusado de hacer trampa

El primer día de las World Series of poker está en marcha en Horseshoe Las Vegas el martes 30 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

World Series of Poker (WSOP) está investigando a un jugador por hacer trampa después de que terminara como tercer lugar en el torneo más caro del calendario.

Martin Kabrhel, un profesional checo de las altas apuestas, fue acusado el domingo por al menos dos destacados jugadores de póker antes, durante y después del juego Super High Roller No-Limit Hold’em de 250 mil dólares.

Los responsables del torneo dijeron el lunes que estaban al tanto de las acusaciones.

“Aunque no hablamos de los protocolos de seguridad específicos que se usan para monitorear a los jugadores y el equipo de juego, la integridad del juego sigue siendo primordial y podemos asegurar a nuestros compañeros que nos estamos tomando estas acusaciones muy en serio”, dijo WSOP en un comunicado al Review-Journal. “Como se trata de una investigación en curso, no hay más comentarios sobre el asunto en este momento”.

Antes del comienzo de la mesa final del evento Super High Roller, el jugador profesional de póker Andrew Robl acusó a Kabrhel en Twitter de marcar cartas y preguntó: “¿Cómo es que Martin Kabrhel no está expulsado de las WSOP?”

Robl terminó fuera del dinero en el torneo.

How is Martin Kabrhel not banned from the WSOP? He makes any tournament no fun for anyone and on top of it I’ve seen him mark cards in every tournament I’ve ever played with him. — Andrew Robl (@Andrew_Robl) June 18, 2023

Thank you @Andrew_Robl. You are gutsy to go public w this truth. Unanimous? Indeed. Speaking for myself: I was uncomfortable . . . https://t.co/f91jqGm9gT — phil_hellmuth (@phil_hellmuth) June 18, 2023

Los últimos nueve jugadores fueron informados antes de que el juego comenzara el domingo en Horseshoe Las Vegas de que no se les permitiría estar de pie mientras su mano estuviera en vivo, una regla que parecía estar dirigida a Kabrhel.

En un momento de la partida a seis manos, Kabrhel se levantó y un agente del torneo fue llamado a la mesa.

“La razón por la que no se te permite ponerte de pie es que, si las cartas estuvieran marcadas, tendrías un mejor ángulo”, le dijo a Kabrhel el sexto clasificado, Dan Smith. “Así que, como medida preventiva, no podemos tener eso. …Esa es la razón por la que se dictaminó la regla”.

Cuando Kabrhel preguntó si hablaban en serio, Chance Kornuth, profesional de las apuestas altas, intervino.

“Crearon la regla para que nos proteja”, dijo Kornuth. “Si tienen más preguntas, hágannoslas saber”.

Después de que Smith fuera eliminado, deseó buena suerte al resto de la mesa y le dijo a Kabrhel que debería ser expulsado.

“Tus payasadas son las peores con las que he jugado”, dijo Smith.

Dan Smith (@DanSmithHolla) had some choice words for Martin Kabrhel (@martinkabrhell) after his elimination from the $250,000 Super High Roller Bowl. 📺 – Watch live here: https://t.co/InAL0tkRzV pic.twitter.com/qoNU9e8qnm — PokerGO (@PokerGO) June 19, 2023

Kabrhel se defendió el lunes, publicando un comunicado en Twitter en el que decía que tenía intención de emprender acciones legales contra Robl.

“¡¡No soy un tramposo, esto no es verdad!!” , escribió Kabrhel. “Este chisme me está dañando no solo como jugador de póker, sino también mis actividades comerciales y mi familia”.

On behalf of yesterday situation I feel necessary to speak up. @Andrew_Robl yesterday posted on twitter an accusation that I'm marking cards and cheating in poker tournaments. I was shocked by how quickly people took it as true, pure statement with no evidence and.. — Martin Kabrhel (@martinkabrhell) June 20, 2023

Kabrhel tiene dos brazaletes de las WSOP y cinco anillos de Circuit por victorias en torneos, con más de 11.6 millones de dólares en ganancias en su carrera, según Hendon Mob Poker Database.

También tiene fama de meterse en la piel de los jugadores con sus tácticas dilatorias y su forma de hablar en la mesa.

Kabrhel ganó casi 2.3 millones de dólares en el evento del domingo, que ganó el profesional de las altas apuestas Christopher Brewer por 5.3 millones de dólares.