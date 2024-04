‘Absinthe’ celebra 13 años en el Strip con una fiesta de Halloween en abril

A continuación, publicamos un artículo específico de Spiegelworld, después de que “Absinthe” celebrara su más reciente aniversario con una fiesta de Halloween en abril. Sigue leyendo …

Un fantasma hace funcionar la máquina

Ross Mollison se disfrazó de fantasma mientras alababa a los humanos en la fiesta del aniversario 13 del monstruo del Strip “Absinthe” el 10 de abril. El Impresario Extraordinaire reconoció al equipo formado por los esposos, Voki Kafalyan y Anais Thomassian.

Los dos grandes cómicos son más conocidos como creadores de The Gazillionaire y Penny Pibbets, el dúo que aportó al programa su toque picante desde su inicio en abril de 2011.

“No se les presta mucha atención”, dijo Mollison, esperamos que en broma. “No podríamos haberlo hecho sin ellos”.

Desde que llegaron a Las Vegas hace más de una década, Kalfayan y Thomassian han sido justamente elogiados por sus personajes. Desarrollaron y se presentaron en Reno con la versión original de Cesarean Ballet, del espectáculo ficticio del Cirque du Soleil “Le Petit Merde”, uno de las muchos guiños del espectáculo al Cirque.

Mollison también hizo un reconocimiento a la directora general del programa, Beth Camuso, que ayudó a sacar “Absinthe” de COVID. Destacó a los miembros del reparto original que siguen en el espectáculo. Misha Furmanczyk y Lukasz Szczerba, del dúo de fuerza Duo Vector, y el equilibrista Maxim Popazov han firmado por un año más.

Además del reparto y el equipo, “Absinthe” debe gran parte de su éxito a un antiguo ejecutivo del Caesars Palace.

“Han pasado 14 años desde que me reuní por primera vez con el entonces presidente del Caesars Palace, Gary Selesner, quien dio a Spiegelworld la oportunidad de crear un nuevo espectáculo en este sagrado territorio falso de Las Vegas, hasta entonces conocido por el fatídico salto de Evel Knievel”, dijo Mollison desde debajo de su sábana blanca como un fantasma. “¡Seguro que lo conseguimos mejor que Evel! Sin la fe y el apoyo de Gary nunca habríamos abierto, y desde luego nunca habríamos sobrevivido”.

“What am I? What am I? Michael Jackson One, for another month …” @GazillionaireLV takes a shot at Cirque … @reviewjournal pic.twitter.com/1NT0QdQOcA

Selesner, un visionario del entretenimiento y la gastronomía, defendió el espectáculo cuando parecía destinado a plegar la carpa tras su contrato inicial de seis meses.

“Fue el único que apoyó ‘Absinthe’ desde el principio”, dijo Mollison días después.

Si no hubiera sido por ese apoyo, dice Mollison, “Absinthe” probablemente habría plegado la carpa tras su contrato inicial de seis meses. En lugar de eso, el espectáculo se ha ampliado a 14 representaciones y a siete mil fans a la semana en su Spiegeltent de Roman Plaza del Caesars. En esa parcela ha construido el jardín temático Green Fairy Garden y el Pier 17 Yacht Club.

El éxito arrollador de “Absinthe” ha dado lugar a “Vegas Nocturne” y “OPM” en Cosmopolitan (éxitos de crítica que, sin embargo, han cerrado), “Atomic Saloon Show” en Grand Canal Shoppes en The Venetian; “The Hook” en Atlantic City; el próximo “DiscoShow” en Linq Hotel, que abre el 27 de julio; y un nuevo espectáculo, local y restaurante en Caesars New Orleans que estará listo para el fin de semana de la Super Bowl, en febrero de 2025.

Ah, Spiegelworld también compró Nipton, California, convirtiéndola en Circus Town, Estados Unidos. Spiegelworld tiene producciones y restaurantes en las dos costas, un espectáculo de éxito que cumple 14 años y dos producciones en camino.

Y todo empezó con el impulso de un ejecutivo de alto nivel. Evel Knievel debería haber tenido tanta suerte.

¿Quién estaba allí?

Durante el espectáculo del aniversario, Gazillionaire mencionó que el espectáculo había durado 13 años y añadió: “No es tanto tiempo como “Love”, por lo que tengo entendido”, una indirecta nada sutil al espectáculo que pronto cerraría.

Un día antes de que “Absinthe” cumpliera 13 años, el Cirque anunció que “The Beatles Love” cerrará el 7 de julio. La semana pasada supimos que Mollison estuvo en “Love” la noche de su estreno, en junio de 2006.

Entre el público se encontraba la realeza de Apple Corps: Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono, Olivia Harrison y George y Giles Martin.

Mollison promocionaba entonces la marca Cirque en Australia y Nueva Zelanda.

“Volé desde Australia para asistir al estreno y me senté unas filas detrás de McCartney y de todos ellos”, recuerda Mollison. “Se presentó una gran actuación, y después la fiesta fue genial. Estabas en una fiesta, abrías una puerta a otra fiesta, y otra salita que tenía una fiesta… Dios mío, estuve allí toda la noche”.

David Saxe has seen @AbsintheVegas twice, in April 2011 and again tonight, 13th anniversary show. David once had this act in “V — The Ultimate Variety Show.” … @reviewjournal pic.twitter.com/557kKE8hAf

— John Katsilometes (@johnnykats) April 11, 2024