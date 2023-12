Víspera de Año Nuevo 2023 en Las Vegas: guía de conciertos, fuegos artificiales y fiestas

Fuegos artificiales de Año Nuevo sobre el Strip el domingo 1 de enero de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los fiesteros de Año Nuevo bailan al ritmo de Bush, que se presenta en 3rd Street State, en Fremont Street Experience, en el centro de Las Vegas, el viernes 31 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El rapero estadounidense Post Malone se presenta durante el festival de música Rock in Rio en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de septiembre de 2022. (AP Photo/Bruna Prado, Archivo)

El dúo The Chainsmokers, líder de las listas de éxitos, actúa en XS Nightclub, dentro de Wynn Las Vegas. (Danny Mahoney)

Kelly Clarkson se presenta en el Bakkt Theater del Planet Hollywood el 28 de julio de 2023 en Las Vegas. (Denise Truscello/Getty Images para Caesars Entertainment)

Christina Aguilera se presenta en la gran inauguración de su nuevo espectáculo en Planet Hollywood el 1 de junio de 2019 en Las Vegas. (Denise Truscello/Getty Images)

Las Vegas planea cerrar 2023 con fuegos artificiales, conciertos y fiestas. Varios complejos del Strip lanzarán fuegos artificiales como parte de “America’s Party 2024”, mientras que en el centro de Las Vegas se celebra la fiesta anual de Fremont Street Experience y Downtown Grand celebra su décimo aniversario. He aquí una lista de los eventos que tendrán lugar en resorts, casinos y otros lugares del valle. Esta lista se actualizará a medida que se anuncien más eventos y detalles.

Fuegos artificiales

America’s Party 2024

Los fuegos artificiales se lanzarán a medianoche desde las azoteas de Aria, Caesars Palace, MGM Grand, Planet Hollywood Resort, The Strat, Treasure Island, The Venetian y Resorts World. Fontainebleau Las Vegas será el noveno casino con espectáculos pirotécnicos, a la espera de la aprobación final del Departamento de Bomberos del Condado Clark.

Glittering Lights

La atracción navideña “drive-through” de Las Vegas Motor Speedway estará abierta de 4:30 a 10 p.m. A las 9 p.m. habrá un espectáculo de fuegos artificiales. glitteringlightslasvegas.com

Lake Las Vegas

A las 9 p.m. se lanzará un espectáculo de fuegos artificiales para una cuenta atrás en la Costa Este.

Plaza

Espectáculo de fuegos artificiales a medianoche. plazahotelcasino.com

Fiestas

Área15

Para mayores de 18 años, “MasqueRave” ofrece seis horas de música, con presentaciones de Boris Brejcha, Ann Clue y Moritz Hofbauer, DJs en el A-Lot y el Portal, instalaciones artísticas, puestos de fotos y mucho más, de 9 p.m. a 3 a.m. en 3215 S. Rancho Drive. La entrada general cuesta a partir de 44.95 dólares. Las entradas VIP, con acceso anticipado, una zona separada con bar privado y una entrada para una bebida, cuestan a partir de 179 dólares. También hay disponibles paquetes de mesas premium. area15.com/events

Aria

Jewel Nightclub presenta un set de DJ a cargo de Lil Jon, las puertas se abren a las 9 p.m., las entradascuestan a partir de 30 dólares para mujeres y 50 dólares para hombres en taogroup.com. Easy’s Cocktail Lounge ofrece música en vivo de Sahara Prade de 9 p.m. a 12:30 a.m. Se pueden reservar mesas en easysvegas.com.

Boulder Station

The Railhead ofrece Bailonga a la Mexicana con Zigma y DJ Paco de 8 p.m. a 3 a.m., entrada gratuita. Game On organiza una fiesta a partir de las 8 p.m. con un DJ y 30 dólares en cervezas nacionales todo lo que puedas beber y un brindis con champán de cortesía a medianoche. boulderstation.com

Caesars Palace

John Oliver y Seth Meyers se presentan a las 8 p.m. en el Colosseum. Las entradas cuestan a partir de 69.95 dólares en ticketmaster.com. Steve Aoki toma el relevo en Omnia Nightclub, las puertas abren a las 9 p.m., las entradas cuestan a partir de 100 dólares para las mujeres y 150 dólares para los hombres; VIP con tarjeta de bar de 100 dólares a partir de 175 dólares para las mujeres y 225 dólares para los hombres en taogroup.com. Vanderpump Cocktail Garden ofrece un DJ, cuenta atrás y brindis con champán de 10 p.m. a 1 a.m.; las entradas cuestan a partir de 100 dólares. Alto Bar ofrece un DJ y servicio de botella, paquetes a partir de 250 dólares. nyeonthestrip.com

Circa

Legacy Club’s New Year’s Eve: Sky High Celebration ofrece fuegos artificiales, música en vivo, aperitivos y asientos a partir de las 10 p.m. y hasta las 10 a.m. Las entradas cuestan a partir de 399 dólares; también hay paquetes VIP. circalasvegas.com

Cosmopolitan de Las Vegas

Demi Lovato se presenta en The Chelsea a las 10:30 p.m.; las entradas cuestan a partir de 175 dólares. The Ice Rink organiza una fiesta para ver los fuegos artificiales, con DJ, barra libre, brindis con champán y alquiler de patines; las puertas se abren a las 9 p.m. y las entradas cuestan a partir de 200 dólares (100 dólares para menores de 20 años). DJ Pauly D toma el control de Marquee Nightclub, puertas abiertas a las 9 p.m., entradas a partir de 30 dólares para mujeres y 50 dólares para hombres; VIP con tarjeta de bar de 100 dólares a partir de 105 dólares para mujeres y 125 dólares para hombres en (events.taogroup.com). CliQue Bar & Lounge cuenta con DJ Filitom (7-10 p.m.) y DJ Rod Epic (10 p.m.-cierre), y un paquete de barra libre de 3 horas a partir de 115 dólares desde las 9 p.m. hasta medianoche. El Barbershop Cuts & Cocktails cuenta con música de los 422’s, y las entradas cuestan a partir de 69 dólares. cosmopolitanlasvegas.com

The Cromwell

Chris Brown clausura el 2023 con un concierto en Drai’s Nightclub, las entradas cuestan a partir de 250 dólares para las mujeres y 300 dólares para los hombres; hay paquetes de mesa disponibles. draislv.com

Downtown Grand

El Downtown Grand celebrará su décimo aniversario con una fiesta de Víspera de Año Nuevo a partir de las 8 p.m. en el piso del casino con DJs, un brindis con champán, una cuenta atrás y la posibilidad de ganar un millón dólares en efectivo. También habrá un paquete “todo lo que puedas beber” desde las 10 p.m. hasta medianoche por 50 dólares. downtowngrand.com

Durango

Bel-Aire Lounge’s Rose Ball Lounge contará con el dúo de DJs Roger & Roco, barra libre, aperitivos y brindis con champán, de 9 p.m. a medianoche. Las entradas cuestan a partir de 95 dólares en belaireloungelv.com. Fiesta de Nochevieja en el restaurante Mijo Modern Mexican, con barra libre y platos típicos de Mijo, de 9 p.m. a medianoche, entradas a partir de 95 dólares en la puerta. High Maintenance se presenta de 7:30 p.m. a 1 a.m. en Oasis Lounge. DJ Amanda Rose de 7 p.m. a 1 a.m. en Nicco’s Prime Cuts & Fresh Fish. durangoresort.com

Fontainebleau Las Vegas

Post Malone se presenta en el BleauLive Theater, el precio de las entradas varía. fontainebleaulasvegas.com

Fremont Street Experience

Fremont Street Experience NYE Time of Your Life Festival cuenta con las presentaciones de Third Eye Blind, Big Gigantic, Blackstreet, Kid N’ Play, Tone Loc, Young MC, Eric Forbes, Craze y Beach Weather, un Silent Discos y fuegos artificiales digitales en la pantalla Viva Vision. Las puertas se abren a las 6 p.m. Las entradas cuestan a partir de 50 dólares. vegasexperience.com/nye

Green Valley Ranch Resort

DJ Kaos pincha de 9 a 1 a.m. en el Estancia Ballroom, entrada gratuita. Mirko Barbesino se presenta de 5:30 p.m. a 12:30 a.m. en Hank’s Fine Steaks & Martinis. DJ Toast de 9 p.m. a 3 a.m. en Drop Bar, entrada gratuita. greenvalleyranch.com

Iluminarium Las Vegas

Vista de fuegos artificiales, DJ, ambientes envolventes, bares interiores y exteriores, brindis con champán a medianoche y mucho más. Entradas anticipadas a partir de 75 dólares; 100 dólares el día de la entrada por internet o en la puerta. Hay servicio de botella disponible. La fiesta empieza a las 9 p.m. en 3246 W. Desert Inn Road. illuminarium.com/lasvegas

Linq Promenade

Brooklyn Bowl: Las puertas se abren a las 9:30 p.m. para Gimme Gimme Disco: ABBA Tribute Night. Las entradas cuestan a partir de 34.55 dólares en brooklynbowl.com/las-vegas. Club de la Comedia de Jimmy Kimmel: El mago Farrell Dillon se presenta a las 4:30 p.m., los invitados con asiento reservado recibirán un póster, palomitas o galletas, así como una foto. Luenell se presentará como monologuista a las 7:30 y 9:30 p.m. El precio de las entradas para el espectáculo de las 7:30 p.m. es de 29.99 ¤. El espectáculo de las 9:30 p.m. incluye una celebración de Año Nuevo. Las entradas cuestan a partir de 82.99 dólares; hay paquetes especiales disponibles. jimmykimmelscomedyclub.com

Mandalay Bay

Las puertas se abren a las 9 p.m. para la Foundation Room’s NYE 2024 con barra libre. La entrada general al lounge Foundation Room cuesta 150 dólares e incluye barra libre de 9 a 11 p.m. (no incluye mesa, asientos ni visión de los fuegos artificiales); la entrada VIP cuesta 250 dólares e incluye barra libre hasta el cierre del local (no incluye mesa, asientos ni visión de los fuegos artificiales). También hay disponibles paquetes de cena y salón. houseofblues.com/lasvegas

MGM Grand

Fat Joe se presenta en Hakkasan Nightclub, apertura de puertas a las 9 p.m., entradas a partir de 30 dólares para mujeres y 50 dólares para hombres; VIP con tarjeta de bar de 100 dólares a partir de 105 dólares para mujeres y 125 dólares para hombres. taogroup.com

New York-New York

El puente de Brooklyn acoge el Bridge Bash a las 9 p.m., con DJ, bailarines, regalos, barra libre, comida de camiones locales y vistas a los fuegos artificiales; las entradas cuestan a partir de 318.44 dólares. newyorknewyork.com/entertainment

The Orleans

Bailiwick’s Sip & Sounds Ball ofrece barra libre, DJ, pequeños aperitivos, recuerdos de fiesta y mucho más, de 10 p.m. a 1 a.m. Las entradas cuestan a partir de 135 dólares; llama al 702-365-7337. orleans.boydgaming.com

Palace Station

El hotel-casino ofrece una cabina para fotos gratuita y recuerdos de fiesta ubicado en el piso del casino, entrada gratuita. palacestation.com

Palms

Ghostbar organiza una fiesta en el piso 55 con DJ y acceso al patio para ver los fuegos artificiales, las puertas se abren a las 9 p.m., los paquetes de entradas cuestan 105 dólares (incluye dos boletos de bebida) o 185 dólares (incluye cuatro boletos de bebida); hay disponibles paquetes de mesa en el interior y al aire libre. palms.com

Park MGM

Bruno Mars da la bienvenida a 2024 con una presentación en vivo en Dolby a las 9 p.m., el precio de las entradas varía. ticketmaster.com

Planet Hollywood Resort

Kelly Clarkson se presenta a las 8 p.m. en el Bakkt Theater; las entradas cuestan a partir de 79 dólares. ticketmaster.com

Plaza

El piso del casino ofrecerá un brindis con champán gratuito a medianoche. La fiesta NYE 2024 del Sand Dollar Downtown ofrece música en vivo y cócteles artesanales, con entrada gratuita y acceso al espectáculo de fuegos artificiales del centro. El paquete de habitación NYE (mínimo dos noches) incluye acceso a la fiesta para ver los fuegos artificiales en la piscina de la azotea. plazahotelcasino.com

PT’s Taverns

La fiesta de víspera de Año Nuevo incluye regalos, un brindis a medianoche y vino espumoso ilimitado de 10 p.m. a medianoche por 10 dólares. PT’s Taverns también ofrece su hora feliz habitual, de medianoche a las 2 a.m., con un 50 por ciento de descuento en bebidas, incluidos vinos por copas, licores de primera calidad y todas las cervezas artesanales y de importación. ptstaverns.com

Red Rock Resort

Empire Records toca a las 9 p.m. en el Rocks Lounge, puertas abiertas a las 8 p.m., 35-40 dólares. DJ Que pincha de 9 p.m. a 3 a.m. en Lucky Bar, entrada gratuita. Downtown Avenue se presenta de 8 p.m. a 1 a.m. en el Lobby Bar, entrada gratuita. T-Bones Chophouse tiene DJ L1 de 5 p.m. a 1 a.m. Rouge Room ofrece entretenimiento a partir de las 9:30 p.m. y se ofrecen paquetes de bebidas. Las puertas se abren a las 8:30 p.m. para la Fiesta de Bingo de 24 mil dólares de víspera de Año Nuevo; la entrada cuesta 50 dólares y la partida empieza a las 10.30 p.m. redrockresort.com.

Resorts World

Luke Bryan se presenta a las 8 p.m. en el Theatre; las entradas cuestan a partir de 47 dólares en axs.com. Kaskade se presenta en Zouk Nightclub, las puertas abren a las 10 p.m., las entradas cuestan a partir de 125 dólares para las mujeres y 175 dólares para los hombres en zoukgrouplv.com. Club Space y Factory 93 de Insomniac presentan el festival Forever Midnight NYE los días 30 y 31 de diciembre. En víspera de Año Nuevo, el festival empieza a las 6 p.m. La entrada general cuesta 149.99 dólares (249.99 dólares la VIP). rwlasvegas.com/new-years-eve-celebration

Santa Fe Station

Stoney’s North Forty NYE celebration presenta a Flamingo Twin a las 10 p.m., las entradas cuestan a partir de 20 dólares en stoneysnorthforty.com. Thigh Voltage, una banda femenina que rinde tributo a AC/DC, se presenta a las 10:30 p.m. en el Chrome Showroom. El espectáculo incluye una cuenta atrás, regalos y un brindis con champán. Las entradas cuestan a partir de 30 dólares. 4949 Lounge cuenta con un DJ y una oferta especial de 100 dólares para todo lo que puedas beber de 10 p.m. a 1 a.m. (reserva tu mesa en el 702-290-4675). santafestation.com

Silverton

“Skip the Strip” ofrece bebidas sin fondo en todos los bares del casino, de 7 a 10 p.m., y entrada a la fiesta con DJ de Moulin Rouge a las 10 p.m. en el Veil Pavilion (barra libre). El precio de las entradas es de 35 dólares por anticipado o 60 dólares el día del evento. Solo para la fiesta de baile, las entradas cuestan 15 dólares. silvertoncasino.com/entertainment

South Point

Los Alley Cats se presentan en Año Nuevo al mediodía en el Showroom. Las entradas cuestan 24 dólares e incluyen regalos, globoflexia y brindis con champán. Wes Winters toca jazz estilo lounge a partir de las 3 p.m. en el Grandview Lounge, entrada gratuita. Doug Taylor se presenta a partir de las 3 p.m. en el Silverado Lounge, entrada gratuita. Human Nature: Back to the Sound of Motown incluye una cena de cuatro platos, barra libre, recuerdos de fiesta y mucho más a las 8 p.m. en el Grand Ballroom, las entradas cuestan 169 dólares. The Bronx Wanderers se presentan a las 10:30 p.m. en el Showroom, las entradas cuestan 75 dólares e incluyen dos bebidas, recuerdos de la fiesta y mucho más. The Spazmatics se presentarán en la Sala de Exposiciones a partir de las 10 p.m. Las entradas cuestan 95 dólares e incluyen barra libre, regalos, aperitivos, globos y un brindis con champán. southpointcasino.com/nye

The Strat

“Fiesta en la cima” en el mirador interior, con regalos, DJ y mucho más, de 9 p.m. a 1:30 a.m., 165 dólares por adelantado (200 dólares el día de la fiesta). Remix Lounge con música de Klique de 9 p.m. a 1 a.m., seguida de DJ Santos hasta altas horas de la madrugada, entrada gratuita. thestrat.com

Sunset Station

Red Corvette, una banda tributo a Prince, se presenta a las 11 p.m. en el Club Madrid, las entradas cuestan a partir de 35 dólares. John Allred toca de 9 p.m. a 2 a.m. en el Gaudi Bar, entrada gratuita. Daniel Echo se presenta de 8 p.m. a 12:30 a.m. en Rosalita’s Cantina, entrada gratuita. Nochevieja en Strike Zone: 250 dólares por pista para un máximo de cinco personas, con tres horas de boliche, alquiler de zapatos, regalos, premios, pizza y mucho más. De 9.30 p.m. a 12.30 a.m. (la entrada comienza a las 8.30 p.m.). Llame al 702-547-7656 para reservar. Las puertas se abren a las 8:30 p.m. para la Super Session Bingo Party de 10 mil dólares de Año Nuevo, con cócteles, regalos y boletos; la entrada cuesta 40 dólares y la sesión comienza a las 10 a.m. sunsetstation.com.

Topgolf Las Vegas

Los invitados pueden reservar una bahía para un máximo de seis personas y disfrutar de música, comida, bebidas, juego ilimitado y mucho más hasta la 1 a.m. en 4627 Koval Lane. topgolf.com/nye

The Venetian

Black Eyed Peas se presenta a las 9:30 p.m. en el Teatro, las entradas cuestan a partir de 146.74 dólares en ticketmaster.com. Christina Aguilera se presenta a las 9:45 p.m. en Voltaire, entrada general desde 350 dólares en voltairelv.com. O.T. Genasis organiza la fiesta de Tao Nightclub, las puertas se abren a las 9 p.m., las entradas cuestan a partir de 30 dólares para las mujeres y 50 dólares para los hombres; VIP con tarjeta de bar de 100 dólares a partir de 105 dólares para las mujeres y 125 dólares para los hombres en taogroup.com. Flight Club Las Vegas, en Grand Canal Shoppes, ofrece un brindis con champán gratuito a medianoche, dos boletos para bebidas, aperitivos sin fondo y Social Dart con otros invitados de 9 p.m. a 1 a.m. por 100 dólares por persona. Hay paquetes disponibles para grupos de 6 a 20 personas en flightclubdartsusa.com/las-vegas/the-strip. A partir de las 8 p.m., el Prestige Club Lounge ofrece una fiesta en el piso 23 de la torre del Palazzo con DJ, brindis de medianoche, vistas de los fuegos artificiales, recuerdos de la fiesta y entradas para bebidas; la entrada general cuesta a partir de 300 dólares. venetianlasvegas.com

Wynn Las Vegas

David Blaine se presenta a las 8 p.m. en el Encore Theater, las entradas cuestan a partir de 69.95 dólares. El paquete de Año Nuevo cuesta 202.40 dólares e incluye dos entradas, dos copas de champán, dos láminas VIP conmemorativas y entrada anticipada. The Chainsmokers tomarán el control de XS Nightclub. Las entradas para Under the Stars cuestan a partir de 50 dólares para las mujeres y 65 dólares para los hombres; las entradas para todos los espectáculos cuestan a partir de 125 dólares para las mujeres y 200 dólares para los hombres; también hay paquetes de mesas disponibles. wynnlasvegas.com