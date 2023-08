Una fiesta de bodas en Las Vegas para siempre

‘Las Vegas Will You Marry Me’, la celebración del 70 aniversario de la ciudad como ‘capital mundial de las bodas’, tendrá lugar el domingo en el Caesars Palace.

Christina Nasso, directora general de Carlo's Bake Shop Las Vegas, con una réplica del famoso pastel nupcial de Elvis y Priscilla Presley de 1967. La réplica se expondrá en "Las Vegas Will You Marry Me", la celebración del 70 aniversario de la ciudad como "Capital Mundial de las Bodas", el domingo 3 de septiembre en el Caesars Palace. (@tylerramills en JMPForce)

Dennis Bono, en el centro, en el evento previo al 70 aniversario de Las Vegas como "Capital Mundial de las Bodas", el 27 de abril de 2023. (Andrew Miller/cortesía)

Bucky Heard, izquierda, y Bill Medley de los Righteous Brothers posan para una foto en The Space de Las Vegas en septiembre de 2020. (Las Vegas Review-Journal)

Alize Cruz, como Rayven, y Travis Cloer, como Falco, actúan durante "Bat Out of Hell-The Musical" en el Paris Theater, el miércoles 9 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Dennis Bono, en el centro, en el evento previo al 70 aniversario de Las Vegas como "Capital Mundial de las Bodas", el 27 de abril de 2023. (Andrew Miller/cortesía)

El ex coprotagonista de "Jersey Boys" Travis Cloer, visto en mayo de 2021. (Ocyrisphotography)

Bob Anderson ensaya en el Carnegie Hall de Nueva York, el sábado 11 de diciembre de 2021. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Earl Turner y Clint Holmes interpretan su espectáculo "Soundtrack" en el Westgate's International Theater, el jueves 14 de junio de 2018. (Sam Morris/Las Vegas News Bureau)

El cantante y compositor Earl Turner, el jueves 22 de febrero de 2018, en el Westgate de Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal)

Anne Martínez actúa como Sloane en "Bat Out of Hell -The Musical" en el Paris Theater el miércoles 9 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal

Clint Holmes actúa en The Space en Las Vegas, el domingo 26 de febrero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal

La ex vicegobernadora Lorraine Hunt-Bono habla en el acto previo al 70 aniversario de Las Vegas como "Capital Mundial de las Bodas", el 27 de abril de 2023. (Sean Hemmersmeier / Las Vegas Review-Journal)

La cofundadora de Bootlegger Bistro, Lorraine Hunt-Bono, en agosto de 2020, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal)

El pastel nupcial de la boda de Elvis y Priscilla Presley celebrada en Las Vegas en 1967 se está reproduciendo para un evento que tendrá lugar el 2 de septiembre de 2023 en el Strip para celebrar el 70 aniversario de Las Vegas como capital mundial de las bodas. (weddings.vegas)

Es rápido, cómodo y emocionante, tanto para los famosos como para la gente corriente.

Ese ha sido durante mucho tiempo el atractivo de casarse en Las Vegas. La ciudad se ha apoderado enérgicamente del título de “capital mundial de las bodas”.

Se trata de una relación comprometida.

Todo se remonta a un artículo del London Daily Herald de 1953 que otorgaba (extraoficialmente) ese título al entonces floreciente destino turístico: “Por 9 libras no solo proporcionarán música de órgano y testigos, sino también orquídeas para la novia y un fotógrafo que enviará instantáneas al ‘periódico de la ciudad’ con una nota de sociedad”.

Esto fue antes de los artistas tributo a Elvis, por supuesto. Pero si entonces hubiera habido imitaciones de Elvis, sin duda habrían formado parte del paquete.

El gran día

El domingo se celebrará en el Octavius Ballroom del Caesars Palace “Las Vegas Will You Marry Me”, una celebración de los 70 años de la ciudad como capital internacional de las bodas.

“Siempre hemos sabido que para las estrellas de cine y la gente de visita, Las Vegas era la escapada, el escondite”, dice Lorraine Hunt Bono, coproductora y cocreadora del espectáculo y ex vicegobernadora de Nevada. “Este es el lugar romántico para alejarse de Hollywood para beber vino, cenar y casarse”.

Un total de 250 parejas participarán en la renovación de votos en el espacio VIP Love Nest. También están invitados unos dos mil testigos en la Congregación, o la sección de admisión general. Esas entradas cuestan $70 cada una en weddings.vegas/event.

Las puertas de la Congregación abrirán a las 11:30 a.m. El espectáculo de estilo vintage de Las Vegas comenzará a las 12:30 p.m. y será presentado por el popular vocalista y presentador de variedades Dennis Bono. El acto concluirá con un brindis con champán y un pastel preparado por Carlo’s Bake Shop, la pastelería de Buddy Valastro, estrella de “Cake Boss”, en el Grand Canal Shoppes de The Venetian.

El espectáculo recorre cronológicamente la historia de las bodas en Las Vegas, desde la década de 1950. Famosos artistas de Las Vegas interpretarán canciones de amor de todas estas décadas: Bob Anderson y Bronx Wanderers (años 50), Bill Medley y Bucky Heard de los Righteous Brothers y Travis Cloer (años 60), Anne Martinez (años 70), Earl Turner (años 80), Clint Holmes (años 90), Lorena Peril (década de 2000) y Chris Phillips de Zowie Bowie (década de 2010).

La canción original “Las Vegas Will You Marry Me”, escrita por el aclamado compositor y arreglista Dan Slider, inspira el título y el tema del espectáculo. Slider, amigo íntimo de los Bono, ha escrito la partitura de varios espectáculos escénicos, entre ellos “Le Lido de Paris”. También compuso el tema de “America’s Funniest Home Videos”, entre otros proyectos.

Damian Costa, de Pompey Entertainment y ex ejecutivo de Caesars Entertainment, es coproductor.

‘Un destino extraordinario’

“El monumental evento no solo destacará a Las Vegas como el mejor lugar del mundo para celebrar bodas, sino que también honrará las más de siete décadas de historias de amor y entretenimiento en nuestro extraordinario destino”, dijo la secretaria del Condado de Clark, Lynn Marie Goya, en un comunicado.

La Oficina de Licencias Matrimoniales del Condado de Clark expide unas 80,000 licencias matrimoniales al año y suele ser la oficina de este tipo con más trabajo del mundo. En 2022 se emitieron 79,279 licencias, el total más alto desde 2016, cuando se concedieron 81,325 licencias.

Como era de esperar, Las Vegas es un destino de moda para las fugas. Un estudio de la empresa de bodas Chapel of the Flowers de Las Vegas revela que la ciudad es el primer destino para fugarse, con 11,800 búsquedas mensuales de términos como “fugarse en Las Vegas” y “fugarse a Las Vegas”. Y #Vegaselopement tiene 24,000 hashtags en Instagram.

En honor a una ceremonia especialmente icónica, en el evento se expondrá una réplica de la famosa tarta nupcial de Elvis y Priscilla Presley del 1 de mayo de 1967, de su ceremonia en el hotel-casino Aladdin. No se podrá comer, ya que sus seis pisos son de espuma de poliestireno dura, pero su exterior está esmerilado y su diseño es idéntico al original.

La tarta fue creada por una auténtica fan de Elvis. Christina Nasso, directora general de Carlo’s Bake Shop Las Vegas, luce un logotipo de Elvis “TCB” dentro del dedo corazón derecho y un retrato del Rey en la pantorrilla izquierda.

“Personalmente, es algo muy importante para mí, porque soy una gran admiradora de Elvis”, dice. “Y de todas las cosas que puedes hacer como pastelero, esta es probablemente la más grande que puedes hacer”.