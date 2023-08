Se agotan en 30 minutos las entradas para las fechas añadidas de Minogue; más conciertos posibles

La cantante australiana Kylie Minogue en el garaje de Red Bull antes del Grand Prix de Fórmula Uno de Mónaco, en el hipódromo de Mónaco, en Mónaco, el domingo 28 de mayo de 2023. (AP Photo/Luca Bruno)

Kylie Minogue asiste a una rueda de prensa en el Bar Lis el 27 de julio de 2023 en Los Ángeles. (Foto de Matt Winkelmeyer/Getty Images para The Venetian Resort Las Vegas)

Kylie Minogue asiste a una rueda de prensa en Bar Lis el 27 de julio de 2023 en Los Ángeles. (Foto de Matt Winkelmeyer/Getty Images para The Venetian Resort Las Vegas)

La producción de la residencia de Kylie Minogue comienza en The Venetian el 3 de noviembre de 2023. (cortesía)

De izquierda a derecha, Michael Gruber, CCO de The Venetian, y Kylie Minogue asisten a una rueda de prensa en el Bar Lis el 27 de julio de 2023 en Los Ángeles. (Foto de Matt Winkelmeyer/Getty Images para The Venetian Resort Las Vegas)

La demanda para la producción Voltaire de Kylie Minogue no ha disminuido. La intérprete de “Padam Padam” agotó las entradas para las 10 fechas añadidas en The Venetian a los 30 minutos de ponerse a la venta el jueves por la mañana.

Ticketmaster informó a los fans a partir de las 7:30 a.m. de que los conciertos añadidos la semana pasada se habían agotado. Solo quedan a la venta en Ticketmaster los paquetes de viaje. Esas ofertas son para dos invitados durante tres días, con una suite de hotel y otras comodidades de estilo VIP, a partir de 3,250 dólares por persona / 6,500 dólares por pareja.

2nd times the charm!!! Got Kylie Minogue residency tickets for Summer 2024!!! This round was 1,000,000 times better than Round 1…. Ticketmaster came through (fees still high!!!) but a streamlined process indeed!!! pic.twitter.com/kzX2kt7rgU — Ant Sky (@kyhttsa) August 17, 2023

Minogue ya agotó las entradas para 20 fechas en el club, con capacidad para mil personas, que abrirá sus puertas del 3 de noviembre al 4 de mayo. El 9 de agosto agotó las entradas para las 10 primeras fechas en cuatro horas y media, a pesar de las múltiples caídas del sitio de venta de entradas.

La popularidad de la superestrella del pop, de 55 años, ya está provocando rumores en el sector de que añadirá más fechas. Funcionarios familiarizados con la producción no han dicho de una serie más larga.

Los boletos para la entrada general de Minogue empezaban en 200 dólares (sin incluir tasas) y cubrían unos 200 asientos por espectáculo. El precio de los asientos en las mesas era de mil dólares para dos personas, con un mínimo de 600 dólares por mesa, y se vendían grupos de hasta ocho personas por mesa. Los precios mínimos de las mesas van desde 500 dólares para dos personas hasta 3,200 dólares para ocho personas. Estas tarifas no se incluyen en el precio básico de las entradas para los asientos en las mesas.

Es importante para los fans que deseen revender sus entradas para el Voltaire: No hay opción de reventa o transferencia de entradas para Voltaire. Las entradas del espectáculo están vinculadas a un requisito de alimentos y bebidas. La política de no transferencia tiene por objeto evitar la reventa de una entrada a alguien que no conozca el mínimo de comida y bebida la noche de la representación.

El pago de las entradas se efectúa por internet con antelación. Pero el cargo por comida y bebida se paga la noche del espectáculo.

Los reportes de los fans que intentaron conseguir boletos para el público general y asientos en las mesas el jueves parecían más positivos que cuando se puso a la venta el espectáculo original, cuando el sitio VoltaireLV.com se colapsó repetidamente por la demanda.

Desde entonces, Ticketmaster ha sustituido a UrVenue como plataforma de venta de boletos. Ticketmaster ya había estado vendiendo paquetes de boletos en su nueva plataforma Ticketmaster Travel.

Un fan de la plataforma X identificado como Ant Sky reportó “¡¡¡A la segunda va la vencida!!! ¡Conseguí entradas para la residencia de Kylie Minogue para el verano de 2024! Esta ronda fue 1,000,000 veces mejor que la Ronda 1…. Ticketmaster cumplió (¡¡¡las tasas siguen siendo altas!!!) pero el proceso fue realmente ágil!!!”

Pero no todos estaban tan satisfechos. Otro fan reportó haber revisado el sitio a las 6:50 a.m. hora del Pacífico, solo para encontrar que 1,250 fans ya estaban esperando en la fila. El siguiente mensaje fue el de “entradas agotadas” de Ticketmaster. Los fans ya pueden estar atentos a más fechas de Minogue. Nosotros hacemos lo mismo.