Santa Claus llega al Downtown Summerlin – para un desfile

Santa saluda durante un desfile navideño en Downtown Summerlin, el viernes 3 de diciembre de 2021, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

La gente anima durante el desfile navideño en Downtown Summerlin el viernes 3 de diciembre de 2021, en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

Bailarines se presentan durante el desfile navideño en Downtown Summerlin el viernes 3 de diciembre de 2021, en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

Una bailarina se presenta durante el desfile navideño en Downtown Summerlin el viernes 3 de diciembre de 2021, en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

Los niños pueden estar todavía trabajando en sus dulces de Halloween, pero otros en el valle de Las Vegas se están preparando para los bastones de caramelo.

Downtown Summerlin anunció el jueves que su Holiday Parade volverá el 17 de noviembre.

El desfile se celebrará todos los viernes y sábados a las 6 p.m. del 17 de noviembre al 16 de diciembre a lo largo de Park Centre Drive. El evento contará con música navideña, nieve, bailarines y el mismo Santa Claus.

Hablando de Santa, se instalará en el Santa Chalet del paseo marítimo de Macy’s todos los días hasta el 24 de diciembre. Los niños pueden dejar sus cartas para Santa en el chalet, y por cada carta que reciba, Downtown Summerlin donará un dólar a la Goodie Two Shoes Foundation, que proporciona zapatos, calcetines y otros artículos de primera necesidad a niños desfavorecidos.

Para los miembros de la comunidad judía de Las Vegas, Downtown Summerlin se ha asociado con Jewish Nevada para organizar una celebración de Hanukkah el 13 de diciembre. El evento contará con comida, entretenimiento, actividades infantiles, una noche de patinaje en familia y el encendido de la menorá.

También vuelve al centro de Summerlin con motivo de las fiestas:

– The Giving Machine estará abierta desde mediados de noviembre hasta el 31 de diciembre. Los visitantes pueden hacer una donación navideña en una máquina expendedora gigante a una de varias organizaciones sin fines de lucro: Just One Project, Opportunity Village, Communities In Schools Southern Nevada, Baby’s Bounty y Jewish Family Service Agency.

– Para quienes tengan previsto publicar mensajes festivos en las redes sociales, Lights for Flights contará con siete carteles luminosos gigantes repartidos por el centro urbano: LOVE, JOY, HOPE, PEACE, SOAR, MIRACLE y I(heart)U. Los carteles están diseñados para generar donativos para Miracle Flights, que ofrece vuelos comerciales gratuitos a niños que necesitan viajar para recibir atención médica.

– La pista de patinaje al aire libre Rock Rink abre el 17 de noviembre. El horario varía y se recomienda reservar.

– La aldea y el laberinto de luces Enchant estarán abiertos del 24 de noviembre al 31 de diciembre en Las Vegas Ballpark.

Para más información, visita summerlin.com.