Retiran la canción de ‘Titanic’ de una atracción del Strip de Las Vegas

La canción de “Titanic”, ganadora de un Oscar de la Academia, ha sido retirada, al menos temporalmente, de las representaciones de Streetmosphere en St. Mark’s Square, en The Venetian’s Grand Canal Shoppes.

junio 28, 2023 - 9:20 am

Artistas de "Streetmosphere" en Grand Canal Shoppes. (Grand Canal Shoppes)

Un artista de "Streetmosphere" en Grand Canal Shoppes. (Grand Canal Shoppes)

Artistas de "Streetmosphere" en Grand Canal Shoppes. (Grand Canal Shoppes)

“My Heart Will Go On”, excepto cuando no es así.

La canción de “Titanic”, ganadora de un Oscar de la Academia, ha sido retirada, al menos temporalmente, de las representaciones de Streetmosphere en St. Mark’s Square, en The Venetian’s Grand Canal Shoppes.

La noticia de esta decisión se conoció el viernes, después de que los visitantes del paseo se quejaran de la relación de la canción de “Titanic”, la película, y, como tal, con el desastre del Titanic y también con la tragedia del sumergible Titán de OceanGate esta semana.

La versión de Celine Dion de la canción ganó un Oscar en 1999, y ella la presentó durante sus dos residencias en Caesars Palace. Su grabación sigue figurando en la lista de canciones de las Fountains en Bellagio. La versión de Grand Canal Shoppes se ha cantado en vivo, en italiano.

El hotel contrata su programa Streetmosphere con la agencia Best de Ken Henderson. Henderson dijo el sábado que “es solo una pausa” y que “la dirección del centro comercial y Best Agency no querrían ofender a nadie”.

Henderson dijo que la canción volverá, en un plazo aún por determinar. Henderson, veterano profesional del espectáculo y los eventos y originario de Las Vegas, también opera Notoriety Live en Neonopolis y organiza todos los espectáculos de sus tres salas.

“Streetmosphere” es una rotación de espectáculos de ópera de temática renacentista. Los artistas han cantado óperas favoritas mientras paseaban por el paseo marítimo, acompañados originalmente por artistas en zancos, acróbatas y estatuas humanas.

El programa, y los gondoleros cantantes, se inauguraron con el hotel en 1999. Los artistas volvieron en marzo de 2021, tras una pausa de 13 meses forzada por la pandemia. Un total de 15 cantantes y ocho artistas visuales volvieron a trabajar.