Resorts World lanza la mayor experiencia inmersiva de arte del mundo

La obra de Kate Raudenbush "As Above, So Below", una pirámide de 25 pies de altura y un escenario de acero cortado con láser, interior espejado, iluminación magenta y cojines para meditar en el árbol, se presenta en Transfix, que se inaugura el 21 de abril en Resorts World Las Vegas. (Kate Raudenbush/Transfix).