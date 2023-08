Reporte: otra legendaria banda de rock pone su atención en Sphere

Al parecer, la legendaria banda de rock The Eagles está en conversaciones con el director ejecutivo de MSG Entertainment Corp, James Dolan, para presentarse en el magnífico y globular recinto.

Sphere ilumina el horizonte de Las Vegas, el lunes 31 de julio de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Don Henley de los Eagles se presenta en el MGM Grand Garden el sábado 28 de mayo de 2022. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

El espectáculo en la superficie de Sphere impactó a todos. Pero nos interesa más lo que se planea para el interior.

Al parecer, la legendaria banda de rock The Eagles está en conversaciones con el director ejecutivo de MSG Entertainment Corp, James Dolan, para presentarse en el magnífico recinto globular. El New York Post, que cita dos fuentes anónimas, reportó el lunes que Dolan y la banda están “cerrando” fechas para una serie en The Sphere.

Dicho esto, no se ha confirmado que el grupo vaya a tocar en el local. Los representantes del local no han hecho comentarios sobre el reporte.

Un portavoz de los Eagles dijo en una declaración por correo electrónico el viernes:

“El primer concierto de la última gira de los Eagles, ‘The Long Goodbye’, comenzará en MSG el 7 de septiembre y la respuesta de los fans en todo el mundo ha sido increíble. Tras el anuncio de esta gira final, la banda se comprometió a darles a todos nuestros fans la oportunidad de vernos en esta ronda final. Estamos programando fechas adicionales y esperamos ver a tantos de vosotros como podamos antes de terminar”.

La empresa de Dolan es propietaria del MSG (Madison Square Garden) y también de The Sphere.

Las Vegas no forma parte de la próxima gira de despedida de los Eagles. Pero la idea es que las actuaciones en este recinto no sean una parada rutinaria de la gira. En su lugar, The Sphere es una fortaleza para producciones adaptadas específicamente a la arquitectura y los avances del sistema de audio y video.

Eso significaría probablemente que los Eagles crearían una producción única después de cerrar la gira “The Long Goodbye” el 17 de noviembre en St. Paul, Minn. O, como muy pronto, en el primer trimestre de 2024.

U2 abre su gira de residencia el 29 de septiembre.

“The Long Goodbye” estará lleno de clásicos de Eagles de las últimas décadas. La banda se presentó recientemente en MGM Grand Garden de Las Vegas en mayo de 2022.