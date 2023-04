Productores: ’ Awakening’ se reabrirá ‘cuando sintamos que está listo’

“Reabriremos cuando sintamos que está listo”, dice Halpin. “Lo reabriremos, y no queremos estar cerrados durante un periodo de tiempo terriblemente largo”.

abril 19, 2023 - 9:12 am

Se ha convertido en una conversación usual en la comunidad del entretenimiento de Las Vegas. Y va más o menos así:

“¿Qué tiene de malo ‘Awakening’? “

“Es difícil conectar con los personajes”.

“¿Cómo se arregla eso?”

Pausa.

Ahí está la respuesta, y ahí es donde está “Awakening”, ahora mismo.

A menos que se desmantele por completo y se haga una amplia reconstrucción y un cambio de marca, no hay un remedio obvio para lo que ocurrirá con el espectacular escenario del Wynn. El espectáculo se tomará un largo periodo de pausa tras las representaciones del sábado por la noche.

Denominado “periodo de ensayo ampliado”, la pausa durará probablemente al menos hasta la primera semana de junio, cuando Ticketmaster vuelva a aceptar pedidos de boletos.

Pero “Awakening” tiene sus propios plazos y su propio horizonte temporal. Baz Halpin, Bernie Yuman y Michael Curry, coproductores de la obra, insistieron en ello en un reciente desayuno en Terrace Pointe Cafe del Wynn.

“Reabriremos cuando sintamos que está listo”, dice Halpin. “Lo reabriremos, y no queremos estar cerrados durante un periodo de tiempo terriblemente largo”.

Sea cual sea la ansiedad que se respira detrás de escenas, el estrés no es evidente en estos iconos del entretenimiento. El fracaso es un concepto ajeno para este trio.

En la actualidad, Halpin tiene en cartel “Play”, de Katy Perry, que ha agotado todas las entradas de Resorts World Theatre en su última media docena de funciones; y la producción de Maroon 5 que arrasa con ‘M5LV” en Dolby Live. Curry es el maestro titiritero que enriqueció “The Lion King”, un éxito de Broadway durante 25 años (y durante dos años y medio en Mandalay Bay, que terminó en diciembre de 2011). Yuman fue el apasionado director del innovador Siegfried & Roy, que agotó todas las entradas en Mirage.

El equipo sabe cómo triunfar, pero “Awakening”, actualmente, no lo está haciendo.

Las fuerzas creativas están lidiando con un espectáculo que no vende lo suficiente, que está siendo criticado por los blogueros y socavado por algunas fotos tóxicas en las redes sociales que revelan sus escasas audiencias.

El sondeo realizado por los propios productores de “Awakening” entre el público tras el espectáculo revela la desconexión entre el público y los personajes principales del espectáculo. Hay signos alentadores en las críticas posteriores al espectáculo. Muchos de los espectadores que salen de “Awakening” reportan que los efectos son fascinantes. Esto es especialmente cierto en el caso de los espectadores que no han visto este tipo de producciones en Las Vegas, como las que ha ofrecido el Cirque en los últimos 30 años.

Estos espectadores relativamente novatos se sienten cautivados por la acertada coreografía de “Awakening”, el vestuario lujoso pero funcional, la deslumbrante música y la tecnología de luz y sonido que lo abarca todo.

Pero la mayoría de los espectadores no están especialmente interesados en la temprana ruptura de los personajes Luz y Oscuridad. No siempre siguen la división de la Luz en tres reinos (Luz del Agua, Luz de la Tierra, Luz del Aire). Para ellos, no hay espacio suficiente para una narración matizada, texturizada y compleja.

El resultado es condenatorio. A menudo, las escenas pensadas para aplausos se reciben con tibieza, y los intérpretes aguantan lo que parece un aplauso en golf.

“Hemos pasado mucho tiempo tratando de ajustar el espectáculo de una manera que no cambie lo que es, para hacer la historia más digerible o simplificada para que haya una mejor conexión con los personajes”, dice Halpin. “Tenemos que hacer trabajar menos al público y crear un recorrido más fluido por todo el espectáculo”.

Después de ver el espectáculo tres veces, dos de ellas después de su “ajuste” original de dos semanas para abrir febrero, parece que las escenas del espectáculo están demasiado asentadas, su infraestructura demasiado arraigada, para hacer muchos cambios.

No es así, dice Halpin.

“El espectáculo se diseñó de tal forma que se pueden eliminar escenas y añadir otras nuevas”, afirma Halpin. “Porque queremos que la serie dure mucho tiempo y mantenerla fresca. Así que esa capacidad ya existe”.

A “Awakening” también le vendrían bien un par de risas. Este espectáculo se toma a sí mismo tan en serio, que casi parece arrogante. Te recuerda al diálogo del Sargento Hulka en “Stripes”, “Alégrate, Francis”.

La serie es muchas cosas, pero no es divertida. Y el humor puede hacer avanzar una historia y conmover al público. El propio “Play” de Halpin, con el tema Perry Playland, es un ejemplo de ello. Y el arte de las marionetas de Curry puede ciertamente elevar el humor.

“Quiero que ellos mismos cuenten historias más sustanciosas”, dice Curry. “Por eso hice carrera en el mundo de las marionetas, son su propia forma de magia. He tenido mucha suerte con la narración cómica. ‘The Lion King’ es un buen ejemplo de cómo hemos reinventado cómicamente a los personajes”.

Como señaló Curry, la noche de este debate, “The Lion King” se presentaba con 99 funciones en todo el mundo. Su trabajo con marionetas en “Awakening” es tan sólido que podría convertirse en una producción propia.

“Awakening” se enfrenta a otros retos estructurales. Uno de ellos es cómo editar la narración del legendario y ganador del Oscar, el actor Anthony Hopkins. Si se va a ajustar la forma en que se transmite la historia, también habrá que revisar su voz en off. Los productores dicen que es posible; probablemente se dejará en manos de Yuman la coordinación de todas las cuestiones relacionadas con Hopkins, que se cuenta entre sus famosos amigos.

Y avanzando una idea desde este lado de la mesa, Halpin no descalifica el concepto de que se puedan proyectar trozos del guión alrededor del teatro o encima del propio escenario (“IO, Bandit y Boo se cuelan en el baile de Oscuridad, donde les espera una sorpresa”). No cabe duda de que el espectáculo cuenta con tecnología de video, y cualquier cosa que ayude a mantener la atención del público será de gran ayuda.

El espectáculo también ha renunciado, voluntariamente, a lo que podría ser un importante argumento de venta al no permitir que se graben videos o se tomen fotografías con teléfonos celulares durante las presentaciones.

El Cirque también restringe las fotos y el video, pero esa empresa no está rehaciendo una producción de 120 millones de dólares que atraviesa dificultades. La negativa a permitir video, sobre todo en la ronda de algunas de las escenas de magia es comprensible. Pero reservar segmentos específicos de danza, vestuario, marionetas y puesta en escena generaría un ambiente positivo en las redes sociales (algunas imágenes y videos se han compartido subrepticiamente, por supuesto, e ilustran maravillosamente el espectáculo).

Los productores deben de estar cansándose de lo que se ha publicado hasta ahora, sobre todo un mar de asientos vacíos de color vino justo antes de la hora del espectáculo; y cientos de puntos azules en los mapas de asientos de Ticketmaster que indican entradas no vendidas. Hasta ahora, la prueba más evidente del empuje de “Awakening” en las redes sociales ha sido el apoyo de Katy Perry al espectáculo ante sus 108 millones de seguidores en Twitter.

Pero nada está fuera de la mesa, nada es sagrado en la ruptura de “Awakening” con el escenario. Ni siquiera el término “ensayo” es uniformemente aceptado. A Yuman, por ejemplo, no le gustan las referencias “re”. “Es una evolución, va a retomarse, pronto”, dice el veterano productor. “No hay nada de ‘re’”.

Halpin dice que no hay que dejarse llevar por la descripción de “ensayo”, para un espectáculo que pasó tres meses ensayando durante la pandemia.

“Ensayar es todo, desde la creación hasta la programación técnica, pasando por la coreografía y la puesta en escena”, dice Halpin. “Todos hemos hecho muchos tipos diferentes de espectáculos. Siempre lleva tiempo ver cómo se presenta el espectáculo y cómo funciona”.

Halpin subraya: “Más que hacer un montón de pequeñas incisiones y pequeños cambios, cuando se hacen grandes, se necesita tiempo. Para un espectáculo como este, hay que cerrar para hacer esos grandes cambios”.

El aclamado productor se muestra confiado. Sin una pizca de pánico, Halpin dice: “Vamos a trabajar. Vuelvan a vernos dentro de un par de semanas. Habrá cambios, y serán para mejor”.

