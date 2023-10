‘Postcard’ de Sphere es sobre la Tierra y fuera de este mundo

Una escena del espectáculo teatral "Postcard From Earth" de Darren Aronofsky, que se estrenó en The Sphere el 6 de octubre de 2023. (Sphere Entertainment)

Esta película sobre la Tierra podría ser más convincente que el material original.

“Postcard From Earth” se estrenó el viernes por la noche en The Sphere, con un aforo de cinco mil espectadores. Darren Aronofsky dijo que llevaría al público de gira por el mundo, tocando todos los continentes. Y lo ha hecho. Pero ha hecho más. Nos ha sacado de nuestras propias mentes, reconsiderando las posibilidades del cine en este inmenso globo.

En “Postcard”, los asientos vibran al paso de los elefantes. Se llena de olor a cítricos. Sientes la brisa fresca de vez en cuando. A veces, uno se marea al ver a un escalador a miles de pies de altura, aferrado a una formación imponente.

Una mantis religiosa se muestra tan grande como un Tyrannosaurus rex. Nadas con los tiburones, o te apetece hacerlo, y corres junto a un león en la naturaleza africana.

El espectáculo se describe acertadamente como una “experiencia multisensorial”. Es la primera vez para Aronofsky, que dirigió “The Whale,” “The Wrestler” y “Black Swan” y se enfrentó a Sphere en gran medida porque se trataba de una inversión de tamaño planetario en arte, más que para deporte.

Cierto. La única competencia en “Postcard” son los caballos salvajes que corren por el terreno.

La trama se centra en un par de personajes a lo Adán y Eva que desembarcan de la Tierra en una nave espacial. Un par de voces de otro mundo, masculina y femenina, les explican de dónde vienen, y pronto son devueltos a su hermoso planeta natal.

La película se abre con una pantalla de cine tradicional, como si fuera una experiencia IMAX a tamaño superlativo. Después, “Postcard” florece para cubrir todo el interior del cine. El despliegue de imágenes asombrosas rodadas con el sistema de cámaras Big Sky se desarrolló en Big Dome, el prototipo de The Sphere en Burbank.

Según Studios, la cámara de una sola lente puede capturar imágenes de 16K x 16K que, según la experiencia de “Postcard”, son tan nítidas como la vida real. Algunas de las peticiones recreadas en la película marearán inevitablemente a algunos de los asistentes a The Sphere.

Se advierte a los poseedores de entradas que los efectos visuales podrían “agravar ciertas condiciones médicas o físicas”. Como siempre, lee la letra pequeña. Un consejo: Si planeas una noche de cena y espectáculo con “Postcard”, opta primero por la cena y luego por el espectáculo.

Como prometía, el sistema de audio de Sphere puede emitir sonido en un lugar concreto, de modo que los espectadores sienten que los sonidos están presentes incluso en el asiento de al lado, aunque la fuente esté lejos. El bufido de un elefante, el trote de una cebra al galope, están justo en tu oído.

Aronofsky ha creado algo más que una atractiva obra de arte audiovisual. Hay un mensaje en “Postcard” que advierte del consumo imprudente. Los recordatorios de la belleza natural, y la creada por el hombre, son frecuentes.

“La Tierra era un caleidoscopio de vida”, dice la narradora, hablando de nuestro hábitat en pasado. “Levantamos monumentos, inspirados por las glorias monumentales de nuestro hogar”.

Aronofsky nos recuerda que debemos cuidar nuestro medio ambiente. Quiere que las generaciones disfruten de los rasgos de la Tierra, y algún día incluso de una secuela de esta aventurera vuelta al mundo.

Vinculado a la ‘experiencia’

“Postcard” no es más que un componente de un concepto más amplio: “Sphere Experience”. Esto abarca la próxima producción de Sphere, sea cual sea. El amplio vestíbulo del Atrium es en sí mismo una producción previa al espectáculo “Sphere Experience”.

El espectáculo está disponible antes de las presentaciones de “Postcard”. La “Sphere Experience” comienza con la apertura de puertas. El formato consiste en pasar la primera parte de la visita con los “bots” y luego continuar con “Postcard”.

En el Atrio, nos encontramos con las cinco versiones del robot Aura, colocadas sobre plataformas por todo el espacio. Se describen como “humanoides”, y parecerían más humanos si llevaran monos futuristas o algo parecido. Alguien tiene que dibujar algunos bocetos para Aura. Solo es una idea, que se me ocurrió cuando me encontré con Sam Glaser, ejecutivo de Stitched, en la exposición.

En cualquier caso, estas Auras ofrecen sesiones sobre aspectos del comportamiento humano: conexión, creatividad, innovación y productividad. Son criaturas robóticas fascinantes que se dirigen a los visitantes en una conversación al estilo de la inteligencia artificial.

Una me preguntó durante una visita la semana pasada cuál era mi canción favorita de U2. Respondí: “Vértigo”. Aura dijo: “Aún no he encontrado lo que busco”. Curioso. Aura podría hacer 20 minutos en el club de Brad Garrett.

Aura conduce a los invitados a través de una demostración interactiva del sistema Sphere Immersive Sound. La gente se coloca en distintos círculos para experimentar instrumentos específicos en una misma pieza musical.

El espectáculo de Atrium es, como todo lo que rodea a The Sphere, único, de alto nivel y vale la pena el viaje alrededor del mundo.

Alerta de Salida Genial

