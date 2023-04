MSG vende Tao Group Hospitality a un inversionista neoyorquino por 550 mdd

Los urbanizadores detrás de MSG Sphere en The Venetian vendieron su participación mayoritaria en Tao Group Hospitality, un movimiento que los analistas han dicho que puede ayudar a la empresa a pagar por el aumento de los costos de construcción de The Sphere.

MSG Sphere en The Venetian se ve el lunes 20 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye.Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Mohari Hospitality compró el 66.9 por ciento de la participación de Madison Square Garden Entertainment Inc. en Tao Group por 550 millones de dólares, según un comunicado de prensa publicado el lunes. Se espera que la operación se cierre en mayo.

MSG y Mohari llegaron a un acuerdo sobre la venta tras un proceso de licitación en el que participaron varias partes.

Tao Group supervisa las marcas Tao, Hakkasan, Omnia, Marquee, Wet Republic y Lavo en Las Vegas y cuenta con una cartera de más de 80 locales de marca en más de 20 mercados de cuatro continentes.

En el año fiscal 2022, Tao Group generó unos 485 millones de dólares en ingresos, 37 millones de dólares en ingresos de operación y 67 millones de dólares en ingresos de operación ajustados.

Tras el cierre de la venta, MSG, con sede en Nueva York, celebrará acuerdos plurianuales con Tao Group para servicios continuos de consultoría, marketing y apoyo en el Madison Square Garden de Nueva York y en MSG Sphere de Las Vegas.

MSG no ha revelado a qué se destinarán específicamente los ingresos de la venta, pero los analistas han señalado que se espera que una parte se use para pagar el aumento de los costos de construcción de The Sphere.

El lunes, la Comisión del Mercado de Valores informó de que la empresa “espera recibir al cierre unos 300 millones de dólares de ingresos netos (teniendo en cuenta el pago de los honorarios acumulados por manejo) en relación con la transacción”. Se espera que los ingresos de la venta se usen para asuntos corporativos generales, así como para iniciativas de Sphere”.

En los últimos años, los inversionistas se han mostrado preocupados por la escalada de costos del centro de entretenimiento, con capacidad para 17,500 asientos. El proyecto costó 1,200 millones de dólares. La cifra se disparó a 1,800 millones en 2019, dos mil millones en 2020 y 2,200 millones el año pasado.

La empresa ha culpado el aumento de los costos a los retrasos en la construcción debidos a la pandemia del COVID-19 y a las interrupciones en la cadena de suministro.

A principios de este mes, la empresa anunció que había llegado a un acuerdo por 48.5 millones de dólares en una serie de demandas colectivas de dos años de antigüedad interpuestas por accionistas a raíz de la aprobación de una fusión con MSG Entertainment, en una medida de reducción de costos. La empresa no admitió responsabilidad alguna en el acuerdo, en el que los demandantes alegaban que la junta de administración y los accionistas mayoritarios de MSG Networks incumplieron sus obligaciones fiduciarias al negociar y aprobar la fusión con MSG Entertainment.

Pero el acuerdo también ocurrió después de que MSG confirmara que Lucas Watson ya no era presidente de MSG Sphere. En ese momento, dijo que no había planes inmediatos para sustituir a Watson, y que James Dolan, máximo ejecutivo de varias empresas del Madison Square Garden, incluida la propiedad de los New York Knicks de la NBA y los New York Rangers de la NHL, tomaría la supervisión del proyecto Sphere.

Se espera que el recinto, con forma de esfera, abra sus puertas en septiembre con presentaciones de U2. En octubre se estrenará una película de una hora de duración, “Postcard from Earth”, del director nominado al Oscar Darren Aronofsky.

MSG adquirió una participación mayoritaria de Tao Group en 2017, el mismo año en que el inversionista emprendedor Mark Scheinberg fundó Mohari.