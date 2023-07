MSG Sphere deslumbra en su debut – VIDEO DE DRON

Con una presentación que enorgullecería a Katy Perry, MSG Sphere encendió la noche y la dejó brillar el martes.

La Exosfera se iluminó por completo por primera vez el 4 de julio y dejó una gran impresión.

Freaking Amazing! MSG Sphere the World’s Largest LED screen in Las Vegas lights up for the 1st time on 4th of July. There are about half an hour of different visuals. Looks epic in person! 🤯🌎 pic.twitter.com/dLzkhg6ju9

— Attractions 360° (@SoCal360) July 5, 2023