Lo mejor en festivales: guía completa de los festivales de música de Las Vegas

Electric Daisy Carnival, When We Were Young, Life is Beautiful y mucho más: aquí tienes toda la información sobre la nutrida lista de festivales de la ciudad.

El recinto del festival está abarrotado el tercer día del Electric Daisy Carnival, el lunes 23 de mayo de 2022, en Las Vegas Motor Speedway, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Usher, de izquierda a derecha, Lil Jon y Ludacris se presentan durante el festival de música Lovers & Friends el sábado 14 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Zancudos disfrazados esperan la oportunidad de hacerse fotos durante el festival Sick New World en Las Vegas Festival Grounds el sábado 13 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Hayley Williams de Paramore durante el festival de música When We Were Young en Las Vegas Festival Grounds el domingo 23 de octubre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

¿Quieres festivales de música?

Las Vegas los tiene.

En la última década, esta ciudad se ha convertido en destino de algunos de los mayores y mejores festivales del país.

Hoy en día hay algo para casi todo el mundo.

¿Qué festival te conviene más?

Aquí tienes una guía de festivales que te ayudará a decidirte.

(Nota: las fechas de los festivales están sujetas a cambios)

Viva Las Vegas, Orleans, abril

¿Qué es?: ¿Qué es más grande? El cabello o los autos hot rods de este festival repleto de hombres con peinado pompadour y autos Chevy del 57. Se trata del mayor evento rockabilly del mundo, que atrae anualmente a 17 mil visitantes a Las Vegas y a más de 20 mil a su exposición de autos al aire libre los sábados. Hay sesiones de bingo burlesque, desfiles de moda vintage, fiestas tiki en la piscina y un montón de asistentes parecidos a Arthur Fonzarelli.

El público: Una selección de hepcats y modernas Rosie the Riveters, muchas de ellas vestidas con trajes de época, como si hubieran abierto un agujero de gusano a los años 50.

Presentaciones pasadas notables: Stray Cats, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis

Electric Daisy Carnival (EDC), Las Vegas Motor Speedway, mayo

¿Qué es?: Asistir al EDC es exactamente como ser Jonás engullido por una ballena, solo que esta ballena viene envuelta en un peluche Day-Glo con entrañas que emiten más luz que un átomo escindido y alberga un par de ruedas de la fortuna, 190 mil tragones y montones y montones de cosas ardiendo. Es el mayor festival de música electrónica de baile del mundo, pero decir eso es quedarse corto: No se trata tanto de una serie de conciertos al anochecer como de algo parecido a vivir un sueño lúcido en el que la fantasía eclipsa la realidad durante tres días.

El público: Todo el mundo bajo el sol -o el cielo eléctrico-, ya que el EDC atrae desde fiesteros de O.G., algunos de ellos de más de sesenta años, hasta jóvenes fans curiosos de la música de todo tipo que solo quieren vivir una de las fiestas más espectaculares que existen.

Presentaciones pasadas notables: Tiesto, Deadmaus, Swedish House Mafia

Sick New World, Las Vegas Festival Grounds, mayo

¿Qué es?: El nü metal vuelve a ser New. ¿Recuerdas los días gloriosos de finales de los 90, cuando los jeans JNCO de tallas grandes eran lo suficientemente amplios como para darle una vivienda asequible a una familia de seis miembros, los descamisados llamados Shifty Shellshock rimaban “feroz” con “piercing en el pezón” y la rabia estaba de moda? Bueno, aunque no lo sepas, este festival está aquí para recordártelo, ya que debutó en 2023 con un espectáculo que agotó las entradas y reunió a 65 mil fans.

El público: Un montón de chicos y chicas que escuchaban “Break Stuff” de Limp Bizkit cuando mamá y papá no los dejaban salir después del toque de queda.

Presentaciones pasadas notables: System of a Down, Korn, Deftones

Lovers & Friends, Las Vegas Festival Grounds, mayo

¿Qué es?: Toma su nombre de una canción de Lil Jon, y Lovers & Friends seguramente provocará muchos de los característicos “¡¡¡Yeahs!!!” de este rapero-productor que agitan la laringe de los fans del hip-hop y el R&B de finales de los 90 y principios de los 80. Imagínate una enorme excavadora cargada de canciones lentas y/o himnos de club de striptease, descargando su carga sobre una multitud de más de 30 mil personas. Es más o menos así.

El público: Una legión de amantes del R&B que disfrutan bajo las estrellas con canciones que fueron la banda sonora de muchos bailes de graduación de preparatoria en los años 80, 90 y 2000.

Presentaciones pasadas notables: Missy Elliott, Usher, Ms. Lauryn Hill

Punk Rock Bowling, Downtown, mayo

¿Qué es?: Chamarras de piel, riñoneras de piel: Ambos son útiles en una de las reuniones más estridentes del año. Parece una reunión familiar de punk rock, ya sabes, si mamá y papá tuvieran piercings en el tabique y consideraran el Pabst Blue Ribbon un sacramento.

El público: Un montón de almas valientes en jeans y piel bajo el implacable calor de Las Vegas, además de una abundancia anual de padres punk rock con jóvenes a cuestas, introduciendo a los niños en la gloria del círculo.

Presentaciones pasadas notables: Rancid, Dropkick Murphys, Devo

Psycho Las Vegas, agosto

¿Qué es?: La madre de todos los festivales de música heavy es como un lugar de compras para los devotos del riff, de las rarezas con extraños y de todo lo que suena más fuerte que todo lo demás, por tomar prestada una línea de los poderosos Motorhead, un evento indispensable aquí. El festival se suspendió en 2023 por problemas de cartel, pero se espera que regrese en 2024.

El público: Perderás la cuenta de los asistentes vestidos con playeras negras con logotipos indescifrables.

Presentaciones pasadas notables: The Misfits, Emperor, King Diamond

Big Blues Bender, Westgate, septiembre

¿Qué es?: Muchos artistas se presentarán aquí para cantar blues. ¿Y los fans? No tanto, ya que esta prueba de resistencia musical de blues y R&B de cuatro días comienza a mediodía la mayoría de los días y se prolonga hasta las 5 a.m. algunas noches/madrugadas. Lleve mucho Excedrin, quizá un tanque de oxígeno o dos.

El público: Puede que el público sea mayor, pero se divierte como si bebiera de la fuente de la juventud entre sorbo y sorbo de Budweiser.

Presentaciones pasadas notables: Blind Boys of Alabama, B.B. King, George Thorogood & The Destroyers

Life Is Beautiful, centro de la ciudad, septiembre

¿Qué es?: El mayor festival de música de Las Vegas que no se llama EDC, el multigénero Life is Beautiful es el Cuarto de Libra con Queso, el Mickey’s de boca ancha, el “Imperio Contraataca” de los festivales de música que tienen lugar dentro de los límites de la ciudad, abarcando 18 cuadras del centro. Es hora de volver a ponerse los zapatos.

El público: Un amplio abanico de asistentes que refleja la diversidad del cartel del festival, que abarca desde rock alternativo hasta hip-hop y música electrónica dance. En los últimos años, incluso ha habido un escenario country cubierto, decorado con heno, para que te diviertas.

Presentaciones pasadas notables: Stevie Wonder, Billie Eilish, The Killers

IHeart Radio Music Fest, T-Mobile Arena, septiembre

¿Qué es?: Se siente como un tazón sin fondo de la hipérbole con un plato de lado de bombo: Tras su debut en 2011, este festival se autoproclamó el mayor evento de música en vivo de la historia de la radio. Más de una década después, sin embargo, ha estado a la altura de esa elevada designación con un despliegue anual de algunos de los nombres más grandes de la música. Además, está presentado por Ryan Seacrest. Eso sí que es tener más estrellas de las que nos merecemos.

El público: Dado que todos los artistas que se presentan aquí son grandes titulares de cartel por derecho propio, el público suele ser una mezcla variada de fans que vienen a ver a su grupo favorito y algo más.

Presentaciones pasadas notables: Paul McCartney, Lady Gaga, Jay-Z

Reggae Rise Up, Downtown Las Vegas Events Center, octubre

¿Qué es?: Es hora de relajarse y disfrutar de una mejora del estado de ánimo que no requiere receta médica. Este festival enfocado en el reggae es el antídoto contra la rabia al volante, los despertadores chirriantes, la semana laboral de 40 horas y cualquier otra molestia de la vida. Si estás de mal humor después de este festival, solo eres tú, amigo.

El público: Tan relajado como un sillón de playa reclinable promedio, el público aquí evoca suficientes buenas vibraciones como para ahogar a un caballo… ¡no! Todo un establo lleno de criaturas.

Presentaciones pasadas notables: Slightly Stoopid, Stick Figure, Atmosphere

When We Were Young, Las Vegas Festival Grounds, octubre

¿Qué es?: “Estamos celebrando el emo, ¿verdad?” preguntó Hayley Williams, cantante de Paramore, desde el escenario durante el debut del festival 2023, con todas las entradas agotadas. Una pregunta retórica. When We Were Young es una especie de tienda Hot Topic con amplificadores, un gran abrazo al pop punk de principios de los ochenta y a la escena antes mencionada.

El público: La multitud masiva de decenas de miles de personas llegó vestida con el tono más oscuro del asfalto en 2022, casi exclusivamente vestida de negro, sus playeras deletreando lo que este día se trataba: “Emo’s not dead” 8El género emo no está muerto), “Make America emo again” (Haz a Estados Unidos Emo de neuvo), “Every nite is emo nite” (Cada noche es una noche emo), “Sad music” (Música Triste).

Presentaciones pasadas notables: My Chemical Romance, Paramore, AFI