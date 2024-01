Las Vegas celebra el año nuevo con un ‘espectacular’ comienzo del 2024

Fuegos artificiales sobre el Strip de Las Vegas como parte de las festividades de Nochevieja en toda la ciudad desde lo alto de la torre Strat el lunes 1 de enero de 2024, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Cuando los fuegos artificiales empezaron a iluminar el cielo de Las Vegas Boulevard, la escena era “espectacular”, dijo Leisha Cleveland.

Cleveland y su hermana Leandra se encontraban entre las más de 400 mil personas que se esperaba que acudieran a Las Vegas para celebrar el Año Nuevo el domingo por la noche. De ese total, hasta 30 mil de esos fiesteros se concentraron en Fremont Street.

Las hermanas Cleveland, que se encontraban en el exterior de Treasure Island, contemplaron los espectáculos pirotécnicos que este año se encendieron a medianoche desde las azoteas de nueve hoteles del Strip, incluido el recién inaugurado Fontainebleau.

“Era un lugar estupendo para verlo, ya que podíamos verlos desde la mayoría de los casinos”, dijo Leandra Cleveland.

A medida que se acercaba 2024, la gente tenía ganas de fiesta mientras el Departamento de Policía Metropolitana mantenía una fuerte presencia en el famoso corredor turístico.

En Fremont Street, Linda Galvin y Linda Andrews portaban carteles en los que se podía leer: “¡¡Las Abuelas Se Divierten!!” y “Vegas, Baby, Vegas!”.

La experiencia de Año Nuevo allí, dijo Galvin, fue “increíble” y “justo lo que esperábamos”.

“Tenemos muchas ventas de entradas en el último minuto”, dijo el presidente y director ejecutivo de Fremont Street Experience, Andrew Simon, describiendo el evento como una opción asequible de Año Nuevo.

La programación de Fremont Street incluye tres géneros musicales diferentes: rock en el escenario de 3rd Street, R&B y hip-hop en el escenario de la 1st Street, y EDM en el escenario de la calle principal. Entre los artistas se encontraban los iconos de los 90 Third Eye Blind, Blackstreet, Tone Loc y Color Me Badd.

En Fremont Street Experience trabajaron esta noche más de 500 agentes del orden y personal de seguridad, según Simon.

“Lo mejor que se puede pasar es aquí, en Fremont Street”, declaró Loni Duran, de Moab, Utah.

Duran añadió que también se sentía segura en Fremont, donde la gente tenía que pasar por detectores de metales para entrar.

A primera hora del domingo, la policía trató de tranquilizar a la población después de que un hombre de 45 años, Jon Letzkus, fuera arrestado en relación con un tiroteo en la cuadra 100 de Harmon Avenue, cerca del Strip de Las Vegas y del MGM Grand.

No se reportaron heridos, pero la policía dijo que el tiroteo ocurrió en una unidad en un edificio de gran altura y que había “algunos indicios de que hubo algunos disparos, potencialmente, desde el balcón”, dijo un agente senior de la Policía Metropolitana.

“En vísperas de los acontecimientos de Año Nuevo de esta noche, solo quiero asegurar que, no solo tenemos muy buenos planes para mantener la seguridad de la comunidad, como hemos hecho año tras año, sino que nuestros agentes están siempre preparados”, dijo la subjefa Dori Koren.

En una rueda de prensa celebrada el jueves, el segundo al mando de la Policía Metropolitana se negó a decir cuántos agentes trabajarán en el Strip el domingo por la noche, pero afirmó que habrá una fuerte presencia policial.

“Todos los años nos hacen esa pregunta. Solo diré que mil millones”, bromeó el subalguacil Andrew Walsh. “La razón por la que no respondemos a eso es porque no queremos dar a nadie ninguna idea de cómo es el despliegue en realidad. Pero muy, muy poca gente no trabajará en Año Nuevo”.

Lais y Renan Jereissati, un matrimonio que visita Las Vegas y se aloja en el MGM Grand como parte de un viaje por carretera de un mes por el oeste de Estados Unidos, dicen que Las Vegas les ha impresionado. El único problema que señalaron, sin embargo, fue el tiroteo.

“Me pareció algo muy estadounidense”, dijo Renan Jereissati.

El Departamento de Policía de North Las Vegas también anunció en un comunicado de prensa a primera hora del lunes que un hombre había muerto en un tiroteo policial el domingo por la noche que había tenido lugar en la cuadra 2800 de E. Taylor Ave, cerca de East Owens Avenue y Civic Center Drive.

La identidad del hombre aún no había sido revelada.

En el Linq Promenade, Joy Mogilinski dijo que estaba de visita desde Chicago para el Año Nuevo ya que su hija se casó temprano en el día en el centro de Las Vegas debido a la fecha de la boda 123123, que se refiere al 31 de diciembre de 2023, o 12/31/23.

“Solo voy a pasar el rato, beber y observar a la gente”, dijo Mogilinski. “Es lo mejor que se puede hacer en Las Vegas”.

También es la primera víspera de Año Nuevo de la Sphere, que se iluminó por primera vez el 4 de julio y se abrió al público el 29 de septiembre. El domingo por la noche, la Sphere era un globo terráqueo con una línea que se movía lentamente y que parecía seguir la aparición del nuevo año en todo el mundo.

Mientras tanto, en el Resorts World Theatre, la estrella de la música country Luke Bryan subió al escenario al grito de “¡Qué pasa Las Vegas!”.

Bryan arrancó el espectáculo con “That’s My Kind of Night” y se abrió paso por el escenario chocando las manos extendidas desde la primera fila. Cuando empezó a sonar “One Margarita”, Bryan salió por la derecha del escenario con una gran bebida del mismo nombre, que entregó a un fan de la primera fila.

Fuera, en el Strip, el matrimonio formado por Jess y Trip Barrios lucían trajes de “El gato en el sombrero” con luces, para no perderse entre la multitud. La pareja lleva 17 años juntos celebrando el Año Nuevo en el Strip.

“Nos gusta hacer esto”, dice ella. “Es como una gran fiesta cada año”, añadió él.

Siendo Las Vegas, la gente se casaba.

Los recién casados Carrie y Mike Servis, de Michigan, llegaron a Fremont Street Experience vestidos de novios. Se casaron a las 8 p.m. en la cima de The Stratosphere.

Tras conocerse en la adolescencia, ambos se reencontraron 37 años después a través de Facebook durante la pandemia del COVID-19 y llevan juntos desde junio de 2020.

Los compañeros fiesteros se paraban a felicitarles y piropeaban a Carrie por su vestido de novia.

Su esperanza para la noche: “Simplemente tener una noche para recordar aquí”.

Justo antes de medianoche, la alcaldesa Carolyn Goodman y su esposo, el exalcalde Oscar Goodman -que entre los dos han sido alcaldes de Las Vegas durante 25 años- subieron al escenario del Fremont Street Experience. En una pantalla se mostraron imágenes de ellos a lo largo de los años y se les hizo entrega de un trofeo.

“Oscar y yo os queremos a todos, y nos encanta Las Vegas”, dijo Carolyn.

Para todos los que han tenido un sueño en la vida, Las Vegas es el lugar donde se hace realidad, dijo.