Las fuentes del Bellagio son la foto más “Instagrameada”, según reporte

The Fountains of Bellagio es uno de los casinos más fotografiados del mundo, al menos en Instagram.

La gente disfruta de las fuentes del Bellagio el 19 de marzo de 2021. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

The Fountains of Bellagio es uno de los casinos más fotografiados del mundo, al menos en Instagram.

Según una clasificación publicada el lunes, casi tres millones de personas han publicado fotos de Fountains of Bellagio en Instagram hasta el 11 de agosto, lo que lo convierte en el número uno de una lista de las 10 principales publicaciones de Instagram relacionadas con casinos.

Y seis de los 10 primeros lugares eran de propiedades de Las Vegas, según el sitio de clasificación de casinos bestcasinosites.net.

La compañía hizo una lista de los casinos más “Instagrameables” de todo el mundo basándose en un estudio de hashtags.

“Los casinos no son solo un lugar para apostar, también pueden ser lugares pintorescos para alojarse”, dijo la portavoz de la compañía Jane Weightman. “Desde las fuentes de Bellagio hasta la pirámide de inspiración egipcia del Luxor, los casinos se convierten en fotografías icónicas de Instagram con su decadente arquitectura y diseño interior”.

Weightman explicó que la empresa recopiló una lista de 43 de los casinos más icónicos de todo el mundo a partir de un surtido de artículos de Architectural Digest, Town & Country, Trips To Discover, New York Spaces, Space Coast Daily, Our Culture Mag, Cool Things, Finances Online y One World 365. A continuación, contó los hashtags de los casinos para clasificar la lista.

Mike O’Brien, director mayor de marketing digital de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, dijo que las publicaciones en Instagram son una gran ventaja para todo Las Vegas.

“El contenido generado por el usuario (UGC) es una forma fantástica de dar a conocer el destino y ampliar la conversación social”, afirma O’Brien. “A menudo se considera más fiable que el contenido de marca, ya que tiene una sensación de autenticidad. Nos encanta que Las Vegas sea un tema de conversación de gran volumen en todas las plataformas sociales, y este tipo de contenido UGC ayuda a alimentar y mantener eso”.

Fuerte presencia

Los casinos de Las Vegas estuvieron bien representados en el estudio.

Las fuentes de agua danzantes de Bellagio, ubicadas en la parte delantera del casino del Strip, tuvieron 2.99 millones de publicaciones, una cifra que no sorprendió a Weightman.

“Este resultado no es sorprendente, ya que este complejo turístico y casino de Las Vegas es sinónimo de la palabra “lujo”, y sus fuentes de 460 pies se han convertido en una atracción turística por derecho propio”, dijo.

La iluminación verde del MGM Grand fue la tercera con 1.91 millones de publicaciones, y Shark Reef Aquarium de Mandalay Bay fue el cuarto con 931,714 publicaciones.

Otras propiedades de Las Vegas que se encuentran entre las 10 primeras son los exuberantes jardines de Wynn Las Vegas, con 501,794 publicaciones; la arquitectura y las góndolas de The Venetian, con 276,252; y el bar The Chandelier de The Cosmopolitan of Las Vegas, con 185,448.

Además de los 10 primeros, hubo hashtags del Caesars Palace en el número 13, el Pearl Theater del Palms en el número 15, el diseño piramidal del Luxor en el número 17, Aria en el número 18 y Rio en el número 28.

Las Vegas Sands Corp., antiguo propietario de The Venetian, tenía dos casinos asiáticos en la lista. Marina Bay Sands de Singapur, una propiedad icónica de tres torres con un parque en la parte superior de la estructura, fue el número dos y The Venetian Macao, que también tiene arquitectura veneciana y góndolas, en el número 14.

Wynn Palace de Wynn Resorts en Macao se ubicó en el puesto 19, mientras que el Wynn Macau, que cuenta con un show de fuentes similar al de Bellagio, ocupó el puesto 26.

Además de MGM Grand, Mandalay Bay y Luxor, MGM Resorts International estuvo representada en la lista con Borgata en Atlantic City, Nueva Jersey, en el número 10, MGM Macau en el número 27 y MGM National Harbor en Washington D.C. en el número 42.

Las propiedades hermanas de Resorts World en la isla de Sentosa, en Singapur, se ubicaron en el número 23, y su emblemático complejo de Malasia, en el 37.

Aunque varias propiedades de Las Vegas entraron en la lista, O’Brien dijo que siempre existe la posibilidad de que la popularidad de las redes sociales sea contraproducente.

“Siempre existe la posibilidad de un comentario negativo para cualquier marca, pero en el caso de Las Vegas, a menudo vemos un alto volumen de opiniones positivas”, dijo. “Los comentarios negativos sí proporcionan una oportunidad para que las marcas se conecten directamente con los huéspedes para la resolución de problemas en tiempo real, lo que puede convertir un negativo en un positivo”.