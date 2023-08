Lady Gaga anuncia fechas de otoño para sus presentaciones en el Strip

julio 31, 2023 - 11:51 am

Lady Gaga aparece con el saxofonista Steve Kortyka en el Dolby Live at Park MGM el domingo 1 de mayo de 2022. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

ARCHIVO - Lady Gaga llega a la edición 64 de los premios Grammy en MGM Grand Garden Arena el domingo 3 de abril de 2022, en Las Vegas. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

Lady Gaga aparece con el trompetista y director de orquesta Brian Newman en Dolby Live at Park MGM el domingo 1 de mayo de 2022. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

Lady Gaga dice que cuando estaba negociando originalmente para presentarse en el Strip, tuvo que convencer a los funcionarios de MGM Resorts International para aprobar un espectáculo de jazz para ir junto con su espectáculo de pop en Park MGM.

El espectáculo de jazz es ahora el único que se ha confirmado que se presentará en el local.

Gaga vuelve con su proyecto “Jazz + Piano” al ahora Dolby Live para una docena de fechas este año. Los espectáculos tendrán lugar el 31 de agosto; los días 2, 3, 6, 7, 9, 10, 28 y 30 de septiembre; y los días 1°, 4 y 5 de octubre. Los boletos se pondrán a la venta a las 10 a.m. del viernes.

También habrá un número limitado de asientos disponibles en el escenario. Los boletos pueden adquirirse en Ticketmaster.com o GagaVegas.com.

La última aparición de Tony Bennett fue con miembros de Santa Fe & The Fat City Horns en la orquesta, “Jazz + Piano” en Las Vegas, en junio de 2019.

El anuncio llega mientras Gaga rompía su silencio sobre la muerte de su legendario amigo y colaborador, publicando en Instagram: “Extrañaré a mi amigo para siempre. Extrañaré cantar con él, grabar con él, hablar con él, estar juntos en el escenario”.

Al parecer, el acuerdo para que Gaga volviera este año se produjo a lo largo del mes pasado. En junio parecía improbable que volviera hasta el 24.

Es de esperar que “After Dark” de Brian Newman, director de orquesta y amigo de Gaga desde hace mucho tiempo, vuelva al Strip durante esta gira, en la íntima NoMad Library, adyacente al Dolby Live, con 5,200 asientos. Sus presentaciones comienzan alrededor de las 11:30 p.m. en el local al que Gaga se refería como “la biblioteca”, un nombre que se le quedó y adoptó formalmente.

La situación del espectáculo pop de Gaga, “Enigma”, es mucho menos segura. Puede que siga protagonizando un espectáculo pop en el 24, pero no necesariamente “Enigma”. Gaga estuvo de gira con “The Chromatica Ball” de septiembre a julio. Los dos espectáculos se han presentado como una única residencia doble, aunque Gaga no se ha presentado en “Enigma” desde diciembre de 2019, al no regresar tras el cierre por pandemia.

Gaga apareció por última vez en el teatro en mayo de 2022, un espectáculo notable mientras Tom Cruise y la ahora titular de cartel Kylie Minogue visitaban Dolby Live. El espectáculo es una mezcla de éxitos de Gaga y estándares de jazz de leyendas como Frank Sinatra, Dinah Washington y Sarah Vaughn. El espectáculo también arde con clásicos de Gaga versionados como “Paparazzi” y “Poker Face”.

Haus of Gaga, el espacio de exposición de 1,600 pies cuadrados situado junto a Dolby Live, permanece abierto al público.

Entre los objetos icónicos expuestos figuran el body personalizado que Gaga lució durante su presentación de “Paparazzi” en los MTV Video Music Awards de 2009, el vestido de Versace que lució en un baile inaugural del presidente Obama en 2013, el vestido de encaje personalizado de Alexander McQueen que lució en el video musical de Alejandro y los lentes de cigarros de su video “Telephone” de 2009.

Gaga también está muy ocupada como actriz de cine. Protagonizará junto a Joaquin Phoenix la segunda entrega de “The Joker” en 2024.