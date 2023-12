La hermana de Celine: ‘Hay quien ha perdido la esperanza’ en el regreso de la estrella

La hermana de Celine Dion, Claudette, declaró a una publicación francesa: “Trabaja duro, pero no controla sus músculos”.

Celine Dion se presenta en The a Colosseum at Caesars Palace el jueves 27 de agosto de 2015, en Las Vegas. (Foto de Al Powers/Powers Imagery/Invision/AP)

La cantante Celine Dion se presenta durante su gira Courage en la ciudad de Quebec el 18 de septiembre de 2019. (Jacques Boissinot/The Canadian Press vía AP, Archivo)

Celine Dion lleva más de un año luchando contra el síndrome de la persona rígida.

La hermana y a veces cuidadora de Dion afirma que la superestrella sigue padeciendo los síntomas que descarrilaron su carrera escénica y discográfica.

La semana pasada, Claudette Dion declaró en una entrevista al semanario francés Télé 7 Jours: “Trabaja mucho, pero no controla sus músculos. Hay quien ha perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce (muy bien).

“Lo que me duele es que siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía: ‘Lo harás bien, lo harás como es debido’”.

Quand des emblèmes du Québec se rencontrent à Las Vegas…@celinedion 🤝 Habs#GoHabsGo pic.twitter.com/VUodJPWPDx — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 31, 2023

Dion sigue siendo residente en Lake Las Vegas. La intérprete de “My Heart Will Go On” despertó el optimismo sobre su mejoría con apariciones públicas consecutivas a finales de octubre y principios de noviembre. Dion y su familia asistieron al partido Montreal Canadiens-Golden Knights en el T-Mobile Arena el día de Halloween.

El 4 de noviembre asistió a la clausura de “Play”, de Katy Perry, en el Resorts World Theatre.

Dion fue fácilmente reconocible y creó un alboroto, entrando junto con el Príncipe Harry y Meghan Markle, que estaban sentados en la misma sección VIP. Cameron Diaz y su esposo, Benji Madden de Good Charlotte, también fueron vistos en video desde esa sección, saludando a Dion. La actriz Zoe Saldana (“Star Trek”, “Avatar”) también asistió a la presentación.

Dion se quedó durante todo el espectáculo, bailando mientras Perry cerraba su residencia de dos años.

El síndrome de la persona rígida provoca espasmos en todo el cuerpo sin previo aviso. No existe cura conocida. La enfermedad ha impedido a Dion presentarse en el Resorts World Theatre. El estreno de la serie estaba previsto para noviembre de 2021.

Funcionarios de AEG Presents, que gestiona el teatro, siguen siendo optimistas Dion puede volver a la etapa en 2024. El equipo de Dion también mantiene la esperanza, a pesar del largo retraso.

“Es cierto que, tanto en nuestros sueños como en los suyos, el objetivo es volver a los escenarios. ¿En calidad de qué? No lo sé”, dijo Claudette Dion. “Las cuerdas vocales son músculos, y el corazón también es un músculo. Esto es lo que viene a buscarme. Como es un caso entre un millón, los científicos no han investigado tanto porque no ha afectado a tanta gente”.