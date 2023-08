Kylie Minogue añadirá fechas a su residencia en Las Vegas

Los fans de Kylie Minogue, que no sale de gira por Estados Unidos desde hace más de una década, colapsaron el sitio web de boletos para sus próximos conciertos.

Kylie Minogue asiste a una rueda de prensa en Bar Lis el 27 de julio de 2023 en Los Ángeles. (Foto de Matt Winkelmeyer/Getty Images para The Venetian Resort Las Vegas)

Kylie Minogue aparece en un evento en Bar Lis el 27 de julio de 2023 en Los Ángeles para anunciar su serie de espectáculos en The Venetian en Las Vegas. (Matt Winkelmeyer/Getty Images para The Venetian)

Michael Gruber, a la izquierda, CCO de The Venetian, y Kylie Minogue hablan en un evento en Bar Lis el 27 de julio de 2023, en Los Ángeles para anunciar la residencia de Minogue en The Venetian en Las Vegas. (Matt Winkelmeyer/Getty Images para The Venetian)

Representación de Voltaire en The Venetian, que acogerá la producción de la residencia de Kylie Minogue a partir del 3 de noviembre de 2023. (El Venetian)

Los fans de Kylie Minogue pueden esperar otra oportunidad de ver su espectáculo Voltaire en The Venetian.

Se espera que Minogue añada más espectáculos a sus 10 originales, posiblemente doblando ese número, ya que su venta inicial colapsó el sitio web VoltaireLV.com.

No se ha verificado cuándo se pondrán a la venta esos espectáculos ni cuántos serán. Sin embargo, según los informes, la demanda de Minogue duplicó por mucho la de su serie original, que comenzará el 3 de noviembre y se prolongará hasta el 27 de enero.

El elegante local tiene capacidad para mil personas. Sin embargo, es probable que el local vaya liberando los asientos de entrada general y de mesa a medida que se vayan terminando las obras. Las entradas ofrecidas esta semana no representan el 100 por ciento del aforo de la sala cuando esté terminada.

Los fans que intentaron acceder al sitio web de boletos de The Venetian, gestionado por la plataforma de hostelería UrVenue, fueron informados de tiempos de espera superiores a las tres mil horas. Algunos recibieron un correo electrónico del servicio de atención al cliente de Help Urvenue en el que se les informaba de que sus pedidos se habían cancelado porque “al realizar el pago, las mesas que había seleccionado ya no estaban disponibles”, y se les ofrecía la devolución del importe.

Minogue no realiza giras por Estados Unidos desde 2011, cuando se presentó en Colosseum del Caesars Palace. Su más reciente sencillo, “Padam Padam”, ha encabezado las listas de dance de Billboard.