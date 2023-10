Fuera del casino: ‘Postcard’, de Sphere, llevará al público de Las Vegas a un viaje global

Esta captura de pantalla de video muestra una promoción de la película de Darren Aronofsky "Postcard From Earth" exhibida en la Exosfera del Sphere el miércoles 13 de septiembre de 2023 en Las Vegas. (Esfera Entretenimiento)

Darren Aronofsky llega a la alfombra durante la noche de inauguración de Sphere, el viernes 29 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

“Postcard From Earth”, de Darren Aronofsky, parece en la poco envidiable posición de presentarse en Sphere tras el alucinante estreno de U2, un caso clásico de “¿tengo que seguir eso?”.

Pero la “experiencia teatral”, como se la denomina, no debe subestimarse. Ni tampoco su creador. Aronofsky dirigió a Brendan Fraser hasta el Oscar al mejor actor en “The Whale”. El cineasta, de 54 años, tiene en su haber películas de tanto peso como “Black Swan” y “The Wrestler”.

Mientras que el estreno de “U2 UV: Achtung Baby” atrajo la atención internacional, este espectáculo teatral sobre la naturaleza se presenta casi a diario en múltiples funciones.

“Postcard” se adapta a la agenda de U2 (por supuesto). Durante la próxima semana, el espectáculo se representa a las 7 p.m. y 9:30 p.m. el viernes, y a las 4 p.m. y 7 p.m. y 9:30 p.m. el lunes, martes y 12 de octubre. El precio de las entradas en Ticketmaster oscila entre 89 y 249 dólares, en función de la demanda.

“Postcard” forma parte de los espectáculos teatrales de Sphere Experiences. El director ejecutivo de Sphere Entertainment, Jim Dolan, afirma que es probable que la producción dure un año -una suposición, dice- antes de que vaya rotando.

Aronofsky dijo que la experiencia es nada menos que una vuelta al mundo real, desde la comodidad de un asiento de cine tipo esfera. Al ser anunciado formalmente como director de la película, Aronofsky dijo que quería llevar a la gente del exterior, al interior, para que viera la gran naturaleza.

El revelador comentario de los cineastas: “Veo Sphere como una gran oportunidad para arrancar a la gente de la ostentación y el bullicio del Strip de Las Vegas en toda su locura construida por el ser humano y sumergirlos al máximo en la maravilla, el asombro y la belleza del mundo natural”.

El director amplió este concepto durante una charla en la alfombra roja (bueno, negra) previa al estreno de U2.

“Por la forma en que está rodada la película, todos los continentes del mundo están representados en la pantalla”, dijo Aronofsky. “Transportaremos a la gente, que quizá haya estado mirando el interior de los casinos, a algunos de los lugares más bellos del planeta”.

“No quiero decir que los casinos no puedan ser bellos, pero desde luego no forman parte del mundo natural”.

Tan cierto (me llegó).

Aronofsky subió en las redes sociales videos de un elefante paseando por la naturaleza africana. Los glaciares de la Antártida, las plantaciones de té de la India y el brumoso océano Pacífico frente a la costa de Portland aparecerán en la película.

Pero “Postcard” es mucho más avanzado que hojear postales u observar imágenes geniales en un View-Master de la era espacial. Se trata de una experiencia narrativa

“Es ciencia ficción muy, muy del futuro”, dice Aronofsky. “Los personajes de Adán y Eva viajan a un planeta lejano para terraformarlo con la semilla de la vida. Pero para hacerlo, tienen que recordar la historia de dónde vienen. Luego hacemos todo un retrato del planeta Tierra y la historia de lo que ocurrió”.

La cofundadora de Tribeca Enterprises y productora cinematográfica Jane Rosenthal había mencionado casualmente el proyecto de Sphere a Aronofsky al principio del proyecto. Ella siguió con la posibilidad, lleno de imágenes y conceptos de lo que Sphere era capaz de presentar.

“Cuando empecé a escuchar más y más sobre la tecnología, me interesé más”, dice Aronofsky. El sistema de cámara Big Sky se desarrolló en Big Dome, el prototipo de The Sphere en Burbank.

La cámara de un solo lente cuenta con un sensor de imagen HDR de 316 megapíxeles y 3 x 3 pulgadas que, según Sphere Studios, puede capturar imágenes de 18K x 18K hasta 120 fotogramas por segundo. Se trata de un avance tentador para alguien de la brillantez visual de Aronofsky.

“Soldaron nueve cámaras (digitales) RED para intentar conseguir una resolución lo suficientemente alta, lo que causó todos estos otros problemas”, dijo Aronofsky. “Nadie sabía si era posible. Así que me dije: ‘Oye, esto es diferente, vamos a ver cómo es’”.

El director de fotografía es Matty Libatique, nominado al Oscar y colaborador de Aronofsky desde hace tiempo. Andrew Shulkind ha sido el director de fotografía de Sphere para la cámara Big Sky.

Como artista, Aronofsky se dio cuenta al instante del propósito de Sphere.

“Está construida para las artes”, dijo el cineasta. “Y fue una idea interesante”.

Cosmo para Lovato

Demi Lovato actuará en vísperas de Año Nuevo en The Chelsea at The Cosmopolitan of Las Vegas. El espectáculo empieza a las 10:30 p.m., así que de nuevo habrá que hacer la cuenta regresiva desde el escenario, como hicieron The Killers la pasada emisión. Las entradas salen a la venta el viernes a las 10 a.m. en Ticketmaster.com.

Lovato ha registrado más de 40 mil millones de streams, “Skyscraper”, “Sorry Not Sorry” y “Cool for the Summer” entre sus éxitos.

Horario de Shunock

Extrañamos a Mark Shunock en la inauguración de la temporada de los Raiders. Ha sido el locutor del equipo en el estadio, pero ya no desempeña esa función. Dice que simplemente está ocupado sirviendo a otras plataformas, incluidos los Golden Knights, Top Rank Boxing y The Space/”Mondays Dark”. Este último celebra su décimo aniversario el 11 de diciembre en The Pearl at the Palms.

Entendemos que el ‘24 será masivo para The Space. Mantente informado.

Alerta de Salida Genial

David Tatlock’s Soul Juice Band toca en el 21 aniversario del First Friday a las 9:30 a.m. en el escenario principal del evento. Funk, soul, rock, jazz, “todo en tu cara”, dice señor Tatlock. Sin entrada. Como decimos nosotros, escóndete detrás de algo sólido.