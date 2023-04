Festival de la luz toma el estacionamiento de Westgate

Prepárate para Purple Patch y Pink Pansy.

El festival de luces 3D ‘Imaginarium’ tomará el estacionamiento norte de Westgate Las Vegas del 28 de abril al 7 de mayo. Las entradas para residentes con identificación válida en Nevada cuestan a partir de 19 dólares para adultos mayores de 62 años y niños de tres a 12 años; 25 dólares para mayores de 13 años y niños menores de dos años gratis.

Los responsables de Westgate creen que es la primera vez que se usa el estacionamiento norte para espectáculos.

Esta atracción familiar se une a otras experiencias inmersivas al aire libre como Transfix en Resorts World y el recorrido a pie Holiday Enchant en Resorts World y Las Vegas Ballpark.

Imaginarium contará con cinco millones de luces, laberintos, bosques resplandecientes y personajes de cuento en una parcela de 1.5 hectáreas. Los ya mencionados Purple Patch y Pink Pansy son algunas de las ocho “zonas de atracción” de Imaginarium. Los visitantes también pueden embarcarse en una búsqueda del tesoro en ocho puntos de control.

El espectáculo está producido por International Culture Exchange Group, que ha organizado el primer Chinese Lantern Festival de Estados Unidos. La compañía produjo Imaginarium en Cal Expo, Sacramento, durante California State Fair and Food Festival.

Qué: Imaginarium

Dónde: Estacionamiento norte de Westgate Las Vegas.

Cuándo: Del 28 de abril al 7 de mayo, de 7 a.m. a 11 p.m.

Boletos (con identificación de Nevada): 19 dólares para adultos mayores de 62 años y niños de tres a 12 años; 25 dólares para mayores de 13 años; niños menores de dos años gratis.

Información: 725-272-2700; imaginarium360.com/las-vegas/tickets/

Zonas de atracción Imaginarium:

The Purple Patch – un bosque mágico bordeado de brillantes árboles púrpuras y rosas.

The Pink Pansy – un espacio encantado con hadas y magia

The Crystal Chandelier – luces de cristal brillantes hasta donde alcanza la vista.

Shoot for the Stars and Moon – para todos los que alguna vez han querido tocar las estrellas y la luna

Poles Light the Way – un amplio laberinto de postes de luz.

The A-Mazing Walk – encuentra el camino de un extremo a otro del laberinto

The Fantastic Fantasy – hogar de 12 criaturas místicas que viven en este mundo imaginario

The Rose Garden – más de 35 mil rosas iluminadas.