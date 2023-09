Fans de Sphere esquivan el tránsito y buscan disfrutar de las mejores vistas del espectáculo de luces – FOTOS

Sphere se muestra en Sands Avenue, cerca del Strip, en Las Vegas, el lunes 14 de agosto de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Sphere ilumina a la gente en Manhattan Street, cerca del Strip, en Las Vegas, el miércoles 16 de agosto de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La MSG Sphere ilumina el horizonte de Las Vegas, el lunes 31 de julio de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Sphere ilumina a la gente en Manhattan Street, cerca del Strip, en Las Vegas, el miércoles 16 de agosto de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Sphere ilumina a la gente en Sands Avenue, cerca del Strip, en Las Vegas, el miércoles 16 de agosto de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La MSG Sphere ilumina el horizonte de Las Vegas, el lunes 31 de julio de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Sphere ilumina a la gente en Manhattan Street, cerca del Strip, en Las Vegas, el martes 15 de agosto de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Sphere ilumina el tránsito en Sands Avenue, cerca del Strip, en Las Vegas, el miércoles 16 de agosto de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Peter Salazar sostiene a su hija Meylie, de 8 meses, durante el espectáculo de fuegos artificiales MSG Sphere del 4 de julio, el martes 4 de julio de 2023, en Las Vegas. (James Schaeffer/Las Vegas Review-Journal)

Sphere se muestra en Koval Lane, cerca del Strip, en Las Vegas, el martes 15 de agosto de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Sphere ilumina a la gente en Sands Avenue, cerca del Strip, en Las Vegas, el miércoles 16 de agosto de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

The Sphere muestra un anuncio de su espectáculo inaugural, U2, visto desde el puente peatonal sobre Sands Avenue entre el Wynn y el Palazzo el martes 29 de agosto de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

A pesar de la lluvia, la gente visita Sphere el sábado 19 de agosto de 2023, en Las Vegas. El sur de Nevada está bajo advertencias de inundaciones repentinas como la lluvia se mueve en la zona del huracán Hilary. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El espectáculo de fuegos artificiales MSG Sphere del 4 de julio se muestra el martes 4 de julio de 2023, en Las Vegas. (James Schaeffer/Las Vegas Review-Journal vía AP)

Sphere ilumina a la gente en Sands Avenue, cerca del Strip, en Las Vegas, el miércoles 16 de agosto de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Sphere se muestra en Sands Avenue, cerca del Strip, en Las Vegas, el martes 15 de agosto de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Visitantes del Strip de Las Vegas ven Sphere en el puente peatonal sobre la Avenida Sands entre el Wynn y el Palazzo el martes 29 de agosto de 2023, en Las Vegas. The Sphere muestra un anuncio de su telonero, U2, que inaugurará el recinto el mes que viene. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La MSG Sphere ilumina el horizonte de Las Vegas con un espectáculo para celebrar el Día de la Independencia, ya que la Exosphere se ilumina por completo por primera vez, vista desde la Metrópolis, el martes 4 de julio de 2023. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El pequeño Abraham Torres estaba distraído entre patear piedras, los helicópteros que daban vueltas sobre su cabeza y la enorme bola de colores que brillaba a unos cientos de pies de él.

“¿Qué hay en esa bola?”, preguntó señalando la nueva atracción de Las Vegas, Sphere.

“Es como un estadio”, respondió su padre, Marty Torres, que estaba en Las Vegas desde Iowa, visitando a su familia, pero decidió salir en una cálida tarde de verano para observar de cerca el edificio que está fascinando a visitantes y lugareños por igual.

Abraham le hizo entonces el tipo de pregunta que solo se les ocurre a los niños en edad preescolar: “¿Cuesta 76 dólares entrar ahí?”.

Sus padres se rieron cuando un reportero le dijo que estaba bastante cerca de adivinar el costo de la entrada a Sphere una vez que abra.

Abraham se volvió entonces hacia su madre y le preguntó: “¿Me das 76 dólares?”. Todos se echaron a reír.

“Lo siento amigo”, dijo su padre. “Todavía no está abierto”.

Y así fue para otro fan de Sphere que ansiaba entrar en el recinto de espectáculos de 2,300 millones de dólares construido por Madison Square Garden Entertainment Co. bajo la atenta mirada de su presidente y director ejecutivo, James Dolan, solo al este de The Venetian.

Desde que la exosfera -la enorme pantalla digital exterior de Sphere de 366 pies de altura- se activó por primera vez el 4 de julio, curiosos y turistas han buscado la forma de acercarse para verla mejor.

En esta perfecta tarde sin viento, poco después de que se pusiera el sol, una mujer se subió a su SUV estacionado en Manhattan Street para tomar fotos.

Joanne Hernández, una conductora de Doordash que acababa de hacer una entrega en el vecindario, se quedó asombrada de los nuevos patrones que se exhibían e hizo su segunda parada para observar desde detrás de una valla metálica en el borde de la zona de construcción de Sphere.

“Me encanta”, dice. “Pero me gustan muchas cosas turísticas”.

Dice que le gusta lo suficiente como para volver con sus hijos y nietos.

Y luego estaba la familia Torres.

‘Parecía surrealista’

“Lo vimos desde la carretera que sea (la interestatal 15) y viéndolo desde lejos, parecía surrealista”, dijo Marty Torres. “No puedo imaginar la cantidad de trabajo que costó construirlo”.

Cuando se enteró de que el precio de las entradas para “Postcard from Earth”, la película de Darren Aronofsky que se estrena en Sphere el 6 de octubre, es a partir de 49 dólares, Torres prometió volver a Las Vegas para verla.

“Es como un cine Imax multiplicado por 20”, dijo. “Es alucinante”.

Aunque las puertas del recinto no se abran hasta el viernes con el primero de los 25 conciertos de U2, la gente no se cansa de ver la Sphere.

En el poco tiempo transcurrido desde que el edificio empezó a mostrar deslumbrantes imágenes y animaciones en su pantalla exterior el 4 de julio, ha habido problemas de tránsito, la llegada prevista de nuevos estacionamientos de pago en los resorts del Strip, la formación de una página de fans en Facebook con más de 88 mil miembros y al menos un nuevo negocio que planea sacar provecho de los espectáculos nocturnos de Sphere.

Los fans de Sphere están compartiendo entre sí los mejores lugares para tomar fotos y videos del edificio -algunos buenos, otros problemáticos- y dos resorts están monitoreando cuidadosamente sus estacionamientos para ahuyentar a las personas que solo están allí para ver mejor los espectáculos nocturnos de luces.

El Sphere se inaugura oficialmente el viernes con la primera de las 25 actuaciones que U2 ofrecerá hasta diciembre con motivo de su gira “U2 UV: Achtung Baby”. Sphere Entertainment Co. informó de que aún quedan entradas disponibles para algunos espectáculos.

La película de una hora de duración del director Aronofsky, nominado al Oscar, se estrena el 6 de octubre con múltiples funciones dos o tres veces al día varios días a la semana.

Problemas de tránsito

Los fans de Sphere están impacientes por ver el interior de la sala y no pierden el tiempo buscando el mejor punto de observación para disfrutar de una vista despejada cuando empiecen a bailar las luces. Pero eso está causando algunos problemas de tránsito.

Según los datos de tráfico del Departamento de Policía Metropolitana, se han producido 27 accidentes en las carreteras cercanas a Sphere en el primer mes desde que se encendió. Las colisiones más frecuentes se produjeron en Koval Lane y Flamingo Road.

En comparación, en los dos meses anteriores se produjeron 37 accidentes, algo que la Policía Metropolitana no puede explicar.

Según los datos, las sanciones de tránsito aumentaron en ese mismo periodo de tiempo en comparación con los dos meses anteriores al 4 de julio en la mayoría de las intersecciones de la zona.

En cinco intersecciones hubo menos accidentes tras el encendido de Sphere, sobre todo en Flamingo y Las Vegas Boulevard, donde se produjeron ocho accidentes menos.

Las sanciones de tránsito se redujeron en la misma intersección de 80 en los dos meses anteriores a la iluminación a 49 en el mes posterior.

Las sanciones también disminuyeron en Flamingo y Paradise Road.

La policía de Las Vegas no quiso hacer comentarios sobre el impacto de Sphere en el tránsito.

Estacionarse cerca de Sphere

Encontrar un lugar donde estacionarse para disfrutar de las vistas también es un problema y, en algunos casos, le costará algo.

Como Sphere aún no ha abierto sus puertas, no se puede acceder a sus 304 espacios de estacionamiento. Un portavoz de Sphere Entertainment dijo que la empresa tiene acuerdos con resorts cercanos para que los clientes puedan estacionarse durante los espectáculos en Sphere, pero no dijo con qué complejos tiene acuerdos ni qué acuerdos financieros tienen con ellos.

El nuevo estacionamiento de pago en The Venetian y Palazzo comenzó el 5 de septiembre.

De acuerdo con la nueva política, las tarifas para los clientes ajenos al hotel comienzan en 15 dólares por un máximo de cuatro horas, después 18 dólares por hora hasta 24 horas, de lunes a jueves, y 23 dólares al día de viernes a domingo. El servicio de valet parking seguirá costando 35 dólares al día.

“Después de evaluar las operaciones y la demanda del negocio, The Venetian Resort Las Vegas, que incluye The Venetian, The Palazzo y The Venetian Convention and Expo Center, comenzará a cobrar por el auto-estacionamiento en breve”, dijo un portavoz de la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico antes de comenzar a cobrar.

“Los miembros de Grazie Rewards Premier (el programa de fidelidad del Venetian) y superiores recibirán estacionamiento gratuito. Los miembros de Grazie Rewards Elite y superiores recibirán servicio de valet gratuito. Los residentes de Nevada recibirán tres horas de estacionamiento gratuito. Próximamente se comunicará más información sobre las tarifas de estacionamiento”.

Funcionarios del Venetian dijeron que planean mantener sus garajes disponibles solo para los huéspedes como medida de seguridad.

“El garaje de auto-estacionamiento del Venetian es para los huéspedes del resort”, decía un comunicado. “Para la seguridad de nuestros huéspedes, no permitimos merodear y tenemos agentes de seguridad monitoreando frecuentemente todos los niveles del garaje para huéspedes”.

En Wynn Las Vegas y Encore Las Vegas, el estacionamiento de pago vuelve el miércoles, pero las primeras cuatro horas de estacionamiento son gratuitas. La empresa informó de que la tarifa diaria será de 20 dólares en los dos estacionamientos de pago. El servicio de valet costará 40 dólares al día.

En su día, Wynn cobró a sus clientes por estacionarse, pero abandonó el plan. Ahora, volverá.

Hughes Center, al este de Sphere, tiene estacionamientos a lo largo del perímetro de la urbanización. La oficina de gestión de Hughes Center dijo que cuando empiecen los espectáculos en Sphere ofrecerá estacionamiento de pago para eventos. Mientras tanto, aunque la dirección disuade a la gente de merodear por sus estacionamientos, los encargados han estado cobrando 20 dólares por auto a las personas que quieren ver Sphere desde su garaje.

Club de fans en Facebook

Los fans de Sphere que comentan en la página de fans de Facebook dicen que tienen buenas vistas desde los pisos superiores de los estacionamientos de The Venetian, Encore Las Vegas y el Hughes Center. Pero cuidado: Las patrullas de seguridad de los resorts no quieren que los curiosos de Sphere se estacionen en sus garajes solo para disfrutar de las vistas.

Así que, ¿cuál es el mejor lugar seguro para tomar fotos de lo que se ha convertido en una atractiva molestia?

Los miembros del club de fans tienen ideas y han publicado algunas de ellas en la página de fans de Facebook junto con algunas de las fotos que han tomado.

Las calles que rodean Sphere tienen estacionamiento limitado. En Sands Avenue y Koval Lane no se puede estacionar y detenerse en medio de la calle, aunque sea para tomar una foto instantánea, no es seguro.

En el primer mes desde que se encendió Sphere, hubo 14 sanciones de tránsito en esa intersección, entre ellas no prestar atención a la conducción y desobedecer los dispositivos de control del tráfico, dicen los datos de la Policía Metropolitana.

Manhattan Street y Westchester Drive, que lindan con el recinto de Sphere, son estrechas y disponen de un estacionado limitado.

A principios de verano, Google Maps identificó algunos lugares como “Observation Point” y “Secret Sphere Viewing Place” en terrenos propiedad del Hughes Center. Estas etiquetas se han eliminado.

Vistas para peatones

Los peatones que pasean por los vecindarios cercanos a Sphere pueden verla fácilmente entre los edificios altos. Un punto de observación popular es el puente peatonal sobre Sands Avenue en Las Vegas Boulevard que une las esquinas donde se encuentran el Palazzo y el Wynn Las Vegas.

Algunos fans dicen que les gusta la vista desde la noria High Roller, que cuesta unos 35 dólares cuando Sphere está en funcionamiento.

Otros confían en la Strat Observation Deck, que cuesta 30 dólares.

El Venetian está pensando en ofrecer suites con vistas a Sphere.

El monorriel de Las Vegas, que pasa por delante de Sphere a lo largo de Sands Avenue, ofrece otra experiencia con vistas cercanas del edificio. Los boletos del monorriel pueden adquirirse por internet por 5.50 dólares o un dólar con credencial de identidad de Nevada. El tren elevado pasa junto a Sphere entre las paradas de Las Vegas Convention Center y Harrah’s-Linq.

Los responsables del monorriel consideraron en su día la posibilidad de hacer una parada en el Sphere y en el Venetian Expo Center, pero esos planes se abandonaron por ser demasiado costosos.

Una nueva atracción de Las Vegas, Extraordinary Vegas Experiences, inició su “Sphere Sensation Celebration: Una hora feliz en Las Vegas”, el 24 de agosto. Durante 90 minutos, varios días a la semana, de 7 a 8:30 p.m. o de 7:30 a 9, la empresa vende un paquete que incluye una vista de la Sphere desde el balcón de una suite del hotel Embassy Suites by Hilton, en Paradise Road, frente al Wynn Golf Club.

“Es un punto de vista muy hermoso”, declaró Marco Ritzo, director ejecutivo, quien añadió que un anfitrión con conocimientos sobre Sphere compartirá información junto con champán de primera calidad, vinos selectos y una tabla de embutidos gourmet de Cured and Whey.

Ritzo explicó que la experiencia en grupo está limitada a 16 personas sentadas, y que las entradas cuestan 98 dólares por persona y están disponibles en el sitio web de la empresa.