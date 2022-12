Espectáculo longevo en el Strip de Las Vegas, busca nuevo hogar para el 23

La producción tributo, el espectáculo en vivo de más larga duración actualmente en Las Vegas, está terminando su carrera en su teatro autodenominado en Trop. La famosa producción cierra después del espectáculo de Elvis “Back in the Building” del viernes por la noche.

El artista tributo a Elvis Daniel Durston forma parte del reparto de "Back in the Building", el nuevo espectáculo "Legends in Concert" que celebra al Rey. (Leyendas en concierto).

Victor Trevino Jr, campeón del concurso Ultimate Elvis Tribute Artist 2022, forma parte del reparto de "Back in the Building", el nuevo espectáculo de "Legends in Concert" que celebra al Rey. (Leyendas en concierto).

Bill Cherry, campeón del concurso Ultimate Elvis Tribute Artist de 2009, forma parte del reparto de "Back in the Building", el nuevo espectáculo "Legends in Concert" que celebra al Rey. (Leyendas en concierto).

Carol Maccri Gossamer interpreta a Ann-Margret en "Back in the Building", el nuevo espectáculo "Legends in Concert" que celebra al Rey. (Leyendas en concierto).

“Legends In Concert” planea presentarse en 2023 en Las Vegas.

Tropicana no está en esos planes.

La producción tributo, el espectáculo en vivo de más larga duración actualmente en Las Vegas, está terminando su carrera en su teatro autodenominado en Trop. La famosa producción cierra después del espectáculo de Elvis “Back in the Building” del viernes por la noche.

El director de operaciones de “Legends”, Brian Brigner, confirmó el jueves que el espectáculo abandona su hogar de cuatro años, mientras reúne conceptos para reabrir la próxima primavera.

“Teníamos la opción de volver a Trop, y fue estupendo que nos invitaran, pero en el cambiante panorama del entretenimiento de Las Vegas, Trop no es la mejor opción para nosotros”, dijo Brigner en una charla telefónica. “Tenemos un par de alternativas, que anunciaremos muy pronto”.

Las opciones claras en el Strip serían que el espectáculo volviera a una propiedad de Caesars Entertainment. La compañía termina 2022 con dos grandes salas de espectáculos desalojadas. Paris Theater busca de nuevo un espectáculo, con “Bat Out of Hell” cerrando la noche de la Víspera de Año Nuevo. Jubilee Theater de Horseshoe Las Vegas (antes Bally’s) también está disponible, ya que “Extravaganza” se retira el 7 de enero.

“Tenemos una relación previa con Caesars, y hemos estado explorando opciones con ellos”, dijo Brigner, añadiendo que hay una opción para mover el espectáculo al centro de la ciudad.

Esa opción es, sin duda, Plaza Showroom, que tiene un atractivo diseño y ambiente del viejo Las Vegas. La sala también tiene el poco atractivo reto de vender boletos para un espectáculo de producción del centro. El musical original “A Mob Nota”, el intento más reciente de Plaza de presentar un espectáculo escénico, se estrelló en febrero de 2019 después de abrir el septiembre anterior.

Los funcionarios no quieren una repetición de “A Mob Nota”, ya que “Legends” es una producción probada que abarca varias décadas.

“Estamos explorando muchas opciones”, dijo Brigner. “Nos encantaría tener algo seguro en enero, cuando de todos modos estamos a oscuras. Queremos volver reorganizados, recargados y listos para vender un montón de boletos”.

“Legends” cumple 40 años en Las Vegas. El espectáculo se inauguró en Imperial Palace (ahora Linq Hotel) en 1983, se movió a Harrah’s en 2009 y a Flamingo en 2014. Desde febrero de 2019 es el espectáculo principal en el antiguo Tiffany Theater. Con el tiempo, el espectáculo ha tocado para más de 35 millones de fans en todo el mundo, mientras mantiene su sede internacional en Las Vegas.

Pero mantener la energía detrás de la marca “Legends” no ha sido fácil. Al igual que la mayoría de los espectáculos de producción de Las Vegas, las ventas se han resentido por la gran oferta de boletos dentro y fuera del Strip. Entre ellas figuran múltiples titulares de cartel superestrellas, las mismas leyendas representadas en el espectáculo “Legends”.

Adele, Lady Gaga y Celine Dion se han presentado este año en “Legendary Divas”. Sting y Garth Brooks también se han presentado en los últimos años. Todos han anunciado o se espera que se suban al escenario del Strip en 2023.

“El tipo de espectáculo con el que volvamos dependerá en gran medida de quién se esté presentando en la zona”, dijo Brigner. “Cuando tuvimos a Celine en el espectáculo en Flamingo, no estaba en el espectáculo cuando Celine se presentaba en Coliseum”.

“Legends” ha demostrado su variedad en Trop, abriendo con una alineación tradicional de estrellas formada por Frank Sinatra, Gaga, Elvis y Whitney Houston. Este año cambió al talentoso elenco de “Divas” durante nueve meses antes de cerrar en Halloween. Era la primera vez que el espectáculo contaba con un elenco íntegramente femenino.

El espectáculo de Elvis también fue una novedad para la compañía, que nunca se había centrado únicamente en El Rey. La producción rotó por veteranos imitadores de Elvis. Los dos últimos campeones del concurso Ultimate Elvis Tribute Artist Contest, el ganador de 2022, Victor Trevino Jr, y el campeón de 2021, Patrick Dunn, encabezaron ese reparto. El ganador de 2009, Bill Cherry; el campeón de 2010, Justin Shandor, y Daniel Durston se presentaron en el espectáculo. Ann-Margret fue interpretada alternativamente por Carol Maccri Gossamer y Kate Steele.

Brigner dijo que el espectáculo de Elvis se vendió “bastante bien”, y afirma que sigue siendo una opción para Las Vegas en 2023.

El vicepresidente y gerente general de Tropicana, Arik Knowles, dijo en un comunicado: “Hemos tenido el placer de acoger recientemente esta producción temática especial de Legends in Concert, así como muchas de sus otras producciones desde 2019. Hemos estado agradecidos por la oportunidad de ser el hogar de la atracción de entretenimiento en vivo de más larga duración de Las Vegas y les deseamos lo mejor en el futuro”.

El hotel se queda con “MJ Live” tributo a Michael Jackson y el tributo Purple Reign de Jason Tenner a Prince en el teatro principal. Trop también mantiene su asociación con Laugh Factory en su mezanine. Knowles dice que el hotel “seguirá explorando otras opciones de entretenimiento” el próximo año.

Brigner dijo que la empinada historia de “Legends” en Las Vegas está motivando a la compañía a reabrir en el 23.

“Ser el espectáculo más longevo de Las Vegas es un gran mensaje”, dijo Brigner. “No queremos dejarlo de lado”.