El restaurante Ocean Prime planea abrir en junio con sorpresas ‘fantásticas’

Cameron Mitchell, director ejecutivo y fundador de Cameron Mitchell Restaurants, habla con el Review-Journal durante un recorrido por Ocean Prime, un restaurante de carnes y mariscos, en el edificio de uso mixto 63 en CityCenter en Las Vegas, el jueves 13 de abril de 2023. El local, que abrirá sus puertas en junio, será el primero de la cadena de restaurantes en Las Vegas. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El comedor principal de Ocean Prime, un restaurante de carnes y mariscos, en 63 de uso mixto en CityCenter en Las Vegas, jueves, 13 de abril 2023. El local, que abrirá sus puertas en junio, será el primero de la cadena de restaurantes en Las Vegas. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El comedor principal de Ocean Prime, un restaurante de carnes y mariscos, en 63 de uso mixto en CityCenter en Las Vegas, jueves, 13 de abril 2023. El local, que abrirá sus puertas en junio, será el primero de la cadena de restaurantes en Las Vegas. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Cameron Mitchell, director ejecutivo y fundador de Cameron Mitchell Restaurants, habla con el Review-Journal durante un recorrido por Ocean Prime, un restaurante de carnes y mariscos, en 63 de uso mixto en CityCenter en Las Vegas, el jueves 13 de abril de 2023. El local, que abrirá sus puertas en junio, será el primero de la cadena de restaurantes en Las Vegas. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El patio de Ocean Prime, un restaurante de carnes y mariscos, en 63 de uso mixto en CityCenter en Las Vegas, jueves, 13 de abril 2023. El local, que abrirá sus puertas en junio, será el primero de la cadena de restaurantes en Las Vegas. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El bar y salón de Ocean Prime, un restaurante de carnes y mariscos, en 63 de uso mixto en CityCenter en Las Vegas, jueves, 13 de abril 2023. El local, que abrirá sus puertas en junio, será el primero de la cadena de restaurantes en Las Vegas. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El comedor principal de Ocean Prime, un restaurante de carnes y mariscos, en 63 de uso mixto en CityCenter en Las Vegas, jueves, 13 de abril 2023. El local, que abrirá sus puertas en junio, será el primero de la cadena de restaurantes en Las Vegas. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El patio de Ocean Prime, un restaurante de carnes y mariscos, en el 63 de uso mixto en CityCenter en Las Vegas, jueves, 13 de abril 2023. El local, que abrirá sus puertas en junio, será el primero de la cadena de restaurantes en Las Vegas. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Representación digital de un baño público en Ocean Prime, el restaurante de carnes y mariscos de 20 millones de dólares que se está construyendo en 63 del Strip de Las Vegas. (Restaurantes Cameron Mitchell)

Representación digital de la entrada de Ocean Prime, el restaurante de carnes y mariscos de 20 millones de dólares que se está construyendo en 63 del Strip de Las Vegas. (Cameron Mitchell Restaurantes)

Representación digital de un bar-salón en Ocean Prime, el restaurante de carnes y mariscos de 20 millones de dólares que se está construyendo en 63 del Strip de Las Vegas. (Cameron Mitchell Restaurantes)

Representación digital de un comedor en Ocean Prime, el restaurante de carnes y mariscos de 20 millones de dólares que se está construyendo en 63 del Strip de Las Vegas. (Cameron Mitchell Restaurantes)

Representación digital del comedor de Ocean Prime, el restaurante de carnes y mariscos de 20 millones de dólares que se está construyendo en el número 63 del Strip de Las Vegas. (Cameron Mitchell Restaurantes)

Cameron Mitchell llevaba una década soñando con abrir un restaurante Ocean Prime en el Strip. Para el verano, ese objetivo será una realidad.

El fundador y director ejecutivo de Cameron Mitchell Restaurants se prepara para inaugurar en junio la exclusiva marca de carnes y mariscos en 63, un complejo de cuatro pisos situado en CityCenter, en Harmon Avenue y Las Vegas Boulevard.

Mitchell dijo, durante una visita exclusiva al restaurante en construcción el jueves, que la empresa está invirtiendo casi 20 millones de dólares en el nuevo local insignia, y espera que el ambiente y la dirección del Strip atraigan a los visitantes.

“Se trata de un restaurante independiente situado en uno de los cruces más transitados de Estados Unidos, por lo que justifica la importante inversión de capital que estamos realizando”, afirmó.

El restaurante, con capacidad para más de 400 comensales, ocupará más de 14,500 pies cuadrados y contará con casi 2,500 pies cuadrados de terraza en la azotea.

Mitchell lo ve como un respiro del Strip – completo con adornos de primera calidad, asientos de felpa y “campanas y silbatos” únicos. El restaurante de Las Vegas tendrá lujos que no se ven en los otros sitios, como champán y asientos lounge en el baño de mujeres, un carrito para hacer gin-tonic junto a la mesa, servicio de caviar y platillos únicos como la torre de mariscos caliente.

“Esto es Las Vegas, ¿no? Hay que ser un buen restaurante solo para competir”, dijo Mitchell. “Esto no es para tímidos ni para tibios, así que tienes que hacer cosas que te diferencien del resto, que sean fantásticas. ¿En cuántos sitios te acercan un carrito a la mesa y te preguntan si quieres un gin-tonic? Puede que no lo quieras, pero te lo tomarás cuando lo veas”.

Y Ocean Prime ya está rentando por tres días durante el Grand Prix de la Fórmula Uno de Las Vegas, que será del 16 al 18 de noviembre.

Dijo que los invitados pagaron “millones” por tener acceso al restaurante para comer y cenar todo lo que quieran. La terraza de la azotea se vaciará -incluso se retirarán los cuatro olivos decorativos con una grúa- para construir gradas con vistas a la curva 11 del circuito.

Otros inquilinos de 63

El complejo comercial, obra de Brett Torino, urbanizador de Las Vegas, y Flag Luxury Group, con sede en Nueva York, está rentado al 100 por ciento y se espera que los 11 inquilinos restantes se instalen a partir de mayo y se vayan trasladando a lo largo del verano, según fuentes de la empresa.

Entre los inquilinos del proyecto figuran la exposición surcoreana de arte inmersivo Arte Museum, Agora Cosmetics, la tienda de regalos Welcome to Las Vegas, la tienda de descuentos Ross, Museum of Illusions y un Fat Tuesdays.

El equipo adquirió el sitio 63, de dos acres, por alrededor de 80 millones de dólares en abril de 2021.

Torino y Flag Luxury Group ya son dueños de otro centro comercial al otro lado de la calle: Harmon Corner, de tres pisos, que llama la atención por su letrero LED sobre un restaurante Bubba Gump Shrimp Co. Del mismo modo, 63 también cuenta con un espectacular publicitario LED de seis mil pies cuadrados en lo alto de la estructura.