El festival de música When We Were Young anuncia su cartel para 2024

Mikey Way, bajista de My Chemical Romance, se presenta como titular de cartel durante el festival de música When We Were Young en Las Vegas Festival Grounds el domingo 23 de octubre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Fans cantan y bailan al ritmo de My Chemical Romance mientras tocan su canción "I'm Not Okay (I Promise)" durante el festival de música When We Were Young en Las Vegas Festival Grounds el domingo 23 de octubre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance, se presenta como titular de cartel durante el festival de música When We Were Young en Las Vegas Festival Grounds el domingo 23 de octubre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt}

En marzo de 2007, los emotivos y delineados My Chemical Romance tocaron su aclamado tercer álbum, “The Black Parade”, en el Orleans Arena, en una presentación que “vistió la ópera rock con elegantes trajes negros y estilo catastrofista”, tal y como reportó el Review-Journal en su momento.

Diecisiete años después, volverán a hacerlo como uno de los titulares de cartel del festival emo y pop punk When We Where Young, que regresa a Las Vegas Festival Grounds el 19 de octubre.

El festival, que celebra su tercera edición, cuenta con una novedad para 2024: los grupos se presentarán con álbumes completos. Entre ellos: A Day to Remember, “Homesick”, The All-American Rejects, “The All-American Rejects”, Coheed and Cambria, “Good Apollo, I’m Burning Star IV”, Dashboard Confessional, “Dusk and Summer”, “, Jimmy Eat World, “Bleed American”, Pierce the Veil, “Collide with the Sky”, Thursday, “Full Collapse”, Underoath, “They’re Only Chasing Safety”, The Used, “In Love and Death” y docenas más.

El grupo de Las Vegas Escape the Fate tocará íntegramente su segundo álbum “This Was is Ours”, y Fall Out Boy también se presentará como uno de los titulares de cartel.

La preventa de entradas se pondrá a la venta el viernes a las 10 a.m. en whenwewereyoungfestival.com. Las entradas que queden después de la preventa se pondrán a la venta al público general a las 2 p.m.