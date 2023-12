El éxito camp y sexy del Strip de Las Vegas cumple 10 años

diciembre 18, 2023 - 10:29 am

Enoch Augustus Scott se presenta en "Zombie Burlesque" en el V Theater el lunes 22 de noviembre de 2021, en Miracle Mile Shops, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Enoch Augustus Scott, en el centro, se presenta en "Zombie Burlesque" en el V Theater el martes 23 de noviembre de 2021, en Miracle Mile Shops, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Enoch Augustus Scott, a la izquierda, se presenta en "Zombie Burlesque" en el V Theater el lunes 22 de noviembre de 2021, en Miracle Mile Shops, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Enoch Augustus Scott, a la derecha, se presenta en "Zombie Burlesque" en el V Theater el lunes 22 de noviembre de 2021, en Miracle Mile Shops, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Enoch Augustus Scott se presenta en "Zombie Burlesque" en el V Theater el lunes 22 de noviembre de 2021, en Miracle Mile Shops, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Enoch Augustus Scott, en el centro, se presenta en "Zombie Burlesque" en el V Theater el martes 23 de noviembre de 2021, en Miracle Mile Shops, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

“Zombie Burlesque” cumplió 10 años la semana pasada. Para mí cumplió siete. Tardé unos tres años en ver este espectáculo.

El tema de la película de terror de los años 50 no me convencía. La descripción de un musical de zombis en Las Vegas, donde apenas sobreviven los musicales, me pareció irremediablemente cursi. El espectáculo se representó en un teatro que podría haberse usado mejor como almacén.

Pero, vaya, me equivoqué. La incesante insistencia del productor David Saxe sobre lo cursi de la producción dio sus frutos. Vi ese primer espectáculo con un par de amigos, mientras trabajaba en un perfil para una revista sobre Saxe y su imperio del V Theater en Miracle Mile Shops.

Me doblé de miedo cuando la caja de gelatina y la botella de Smirnoff aparecieron en el escenario, un presagio de tragos de gelatina para todo el público.

La descripción del espectáculo, “Dead Sexy”, da en el clavo. El espectáculo se presenta de lunes a sábado a las 8 p.m. en el V3 Theater, con 200 asientos.

Saxe nos visitó la semana pasada con motivo del décimo aniversario del programa y nos dio un empujoncito. Volveremos. Hasta entonces, 10 datos curiosos sobre el espectáculo.

10: En la trama, humanos y zombis acuerdan que los zombis reciban comida en forma de prisioneros. A cambio, los zombis no se comerán a inocentes. Como recompensa, los humanos tienen acceso a la elegante discoteca Z Theater.

9: “Zombie” se estrenó el 13 de diciembre de 2013, o 12/13/13, el viernes 13.

8: El maestro de ceremonias Enoch Augustus Scott y Sophia Monica son los dos miembros del reparto original que quedan.

7: Más de 200 artistas se han presentado en “Zombie Burlesque” durante la última década.

6: Adrian Zmed, de “T.J. Hooker”, “Grease 2” y “Dance Fever”, apareció como cabeza de cartel invitado en el papel de Scott como Zenoch.

5: En su décimo aniversario, el espectáculo se ha presentado 3,755 veces.

4: El espectáculo fue el último en presentarse antes del cierre por pandemia de marzo de 2020; el espectáculo del lunes fue el número 666 desde su reapertura en octubre de 2021.

3: El espectáculo cuenta con 30 mil tiras de cinta de aseo de doble cara Topstick que se usan para sujetar las empanadillas.

2: “Girth Brooks” “Willy Nelson” y “Harry y los Henderson” se han usado como apodos en el segmento “Zombies Couples Game Show”.

1: Tras la muerte del querido director musical original Rog Xavier, apodo de Rog X, el grupo pasó a llamarse Rog X’s Atomic Showband.