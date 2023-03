Drake volverá al Strip de Las Vegas en septiembre

Drake se presenta en XS Nightclub at Encore en el Strip de Las Vegas en la madrugada del jueves 9 de enero de 2020. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Esta foto combinada muestra a Oprah Winfrey en The Museum of Modern Art's David Rockefeller Award Luncheon honrando a Oprah Winfrey en Nueva York el 6 de marzo de 2018, izquierda, y Drake aceptando el premio al álbum favorito rap/hip-hop por "Views" en los American Music Awards en Los Ángeles el 20 de noviembre de 2016. La nueva canción de rap de Lil Yachty, DaBaby y Drake "Oprah's Bank Account" es una de las cosas favoritas de Oprah. Cuando le preguntaron en una entrevista qué le parecía la canción, Winfrey exclamó "Me encanta. Me encanta. ¡Me encanta! Sí, ¡me encanta!". (Charles Sykes, izquierda, y Matt Sayles/Invision/AP)

“Her Loss” es nuestra ganancia.

Por primera vez en cinco años, Drake se embarca en una gira por Estados Unidos. El cuatro veces ganador del Grammy e incondicional de Wynn Nightlife llevará la gira “It’s All A Blur’ a T-Mobile Arena el 1° de septiembre a las 7 p.m., según anunció el lunes.

La serie, producida por Live Nation, tendrá 29 fechas. Su más reciente álbum, el mencionado “Her Loss”, una colaboración con 21 Savage, alcanzó el número uno en la lista Billboard. El lanzamiento envió las 16 canciones a la lista de sencillos Hot 100 de Billboard.

La venta general comienza el viernes al mediodía (hora del Pacífico) en AXS.com.

No te equivoques, donde estés

Kenny Loggins, grande del rock y maestro de las bandas sonoras de películas, se presentará como titular de cartel en Pearl at the Palms el 6 de octubre a las 8 a.m. en su última gira de conciertos. La serie lleva el acertado nombre de “This Is It”. Los boletos salen a la venta el viernes a las 10 a.m. (hora del Pacífico) en Ticketmaster.com.

Una década de rock

Curtido, ruidoso y de larga duración, Raiding the Rock Vault celebró su aniversario 10 el jueves. El espectáculo se muda de The Duomo de Rio al Hard Rock Cafe del Strip el 22 de abril.

El revival del rock ‘n’ roll se estrenó el 9 de marzo de 2013 en el entonces Las Vegas Hilton y actualmente se representa en The Duomo at the Rio. La producción ha pasado por Hilton (ahora Westgate), Tropicana Theater, Vinyl de Hard Rock Hotel (ahora 24 Oxford en Virgin Hotel) y Club 172 de Rio antes de mudarse a Duomo.

La recitación de la historia del rock sigue tirando de artistas tan emblemáticos como los Rolling Stones, The Who, The Doors, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple, Free, The Eagles, Fleetwood Mac, Queen, Boston, Kansas, Aerosmith, Van Halen, AC/DC, Pat Benatar, Foreigner, Heart, Journey, Bon Jovi, Whitesnake y muchos, muchos más.

El horario de los espectáculos en Hard Rock es la mayoría de los martes, viernes y sábados, y se prolongará al menos hasta finales de año.

Cabello hoy…

Este es un recordatorio de nuestro evento de afeitado de St. Baldrick’s Foundation con “Menopause The Musical” a las 7:30 p.m. el miércoles en Harrah’s Cabaret. El elenco estará afeitando a tu servidor antes del espectáculo. Los boletos para este acto benéfico cuestan un mínimo de 25 dólares y pueden reservarse en st.baldricks.glistentertainment@gmail.com, o traer un cheque o dinero en efectivo para comprarlos en la puerta antes de la representación.

“Menopause” se estrenó en 2004 en el Hilton, y recientemente celebró su séptimo aniversario presentándose en Harrah’s.

Este es el décimo aniversario de mi primer afeitado para apoyar a St. Baldrick’s el “Gran Afeitado” es el sábado en Nine Fine Irishmen en New York-New York, todo el día. Estaremos presentando con Enoch Augustus Scott de “Zombie Burlesque” a las 11 a.m. Siempre es algo importante. Visita StBaldricks.org y busca “Katsilometes” para apoyar la lucha contra el cáncer infantil.

Lo que funciona en Las Vegas

“Potted Potter” en The Magic Attic de Horseshoe Las Vegas. El espectáculo celebra su función número mil en el Strip el jueves por la noche. Se hace una parodia de todos los libros de “Potter”, y no hace falta haber leído ninguno de ellos (como yo) para reírse un rato con esta farsa.

Alerta de Salida Genial

Hace tantos años que recordamos muchas risas y algunas sesiones de groove con la banda de rock celta Killian’s Angels. Beth Mullaney, Ginger Bruner, Vita Corimbi-Drew (que también está en la “Menopause”, empuñando tijeras de corte) Anne Donohue, Nan Fortier y Marlo Zemartis siguen rompiéndola, y el viernes/Día de San Patricio en Coop’s Cabaret & Hot Spot en Commercial Center. El evento y el concierto serán de 6 p.m. a 9 p.m. El espectáculo incluye un bufé irlandés. Visita coopscabaret.com para más detalles.