Blake Shelton está listo para rockear, de verdad, en el Strip

John Katsilometes, a la derecha, entrevista al músico de country Blake Shelton, a la izquierda, en Horseshoe Las Vegas, en Las Vegas, el jueves 19 de enero de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

John Katsilometes, a la derecha, entrevista al músico de country Blake Shelton, a la izquierda, en Horseshoe Las Vegas, en Las Vegas, el jueves 19 de enero de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

John Katsilometes, a la derecha, entrevista al músico de country Blake Shelton, a la izquierda, en Horseshoe Las Vegas, en Las Vegas, el jueves 19 de enero de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

John Katsilometes, a la derecha, entrevista al músico de country Blake Shelton, a la izquierda, en Horseshoe Las Vegas, en Las Vegas, el jueves 19 de enero de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Blake Shelton planea presentarse en Ole Red Las Vegas, la fortaleza country que se está construyendo en la esquina de Flamingo Road y el Strip.

Lo único que falta por concretar son… todos los detalles.

“Oh, diablos, sí. No tengo ni idea de cómo, pero te lo digo ahora mismo, voy a estar allí en ese escenario”, dijo Shelton durante una charla el jueves por la mañana en una cabina de Jack Binion’s Steak en Horseshoe Las Vegas. “No sé con qué frecuencia, pero la forma en que lo hemos manejado en el pasado con los otros Ole Reds es, oye, voy a estar en ese lado del país de todos modos. Reservemos un par de días y sorprendamos a la gente”.

Shelton ya se ha presentado antes en Las Vegas, sin cobrar. Hace unos 15 años se unió inesperadamente a la banda de Frankie Moreno en Rush Lounge de Golden Nugget.

Shelton no recuerda fácilmente la canción que interpretó, ni siquiera la noche. “Probablemente ya llevaba unas cuantas copas”.

La superestrella recibió la pista de que se trataba de una canción de Jerry Reed.

“Oh, ¿’She Got The Gold Mine (I Got The Shaft)’?”, adivinó. “¿O ‘Amos Moses’?”.

Esa es.

Shelton sonrió y dijo: “Todas mis buenas historias de Las Vegas son de antes de que me siguieran los paparazzis”.

Pero este momento, este evento, estaba centrado en el futuro y en los recuerdos por hacer. Shelton es el socio estrella de Ole Red, que se está construyendo en Grand Bazaar Shops at Horseshoe (conocido como ye ole Bally’s, antes de cambiar de marca el mes pasado). El jueves se inauguró Ole Red, y Binion’s Steak se usó solo para el acto con los medios de comunicación. No forma parte del proyecto.

El objetivo de Ole Red es abrir en otoño, antes del Grand Prix de la Fórmula Uno de noviembre. Hay mucho por construir, con equipos trabajando alrededor de la marquesina de Horseshoe que da al Strip.

El club de Las Vegas se suma a los de Orlando, Tishomingo, Oklahoma, el centro de Nashville, el Aeropuerto Internacional de Nashville y Gatlinburg, Tennessee.

Con cuatro pisos de altura, Ole Red ofrecerá presentaciones nocturnas de artistas country emergentes en el Strip y en un club musical con 686 asientos. El artista country ya opinó sobre el menú de alimentos y bebidas inspirado en Las Vegas (cocina sureña y bebidas alcohólicas).

El proyecto ocupa 27 mil pies cuadrados en total, el mayor Ole Red del país. Los clientes pueden contemplar el Strip desde su azotea de 4,500 pies cuadrados. En conjunto, Ole Red es una empresa enorme, en el mismo lugar en el que un club de música country de temática similar, Redneck Riviera, cerró en poco menos de un año, en febrero de 2018.

Pero Shelton asume este reto frente al Strip con el ímpetu que lo caracteriza.

“Si vas a venir a Las Vegas, no solo tienes que ir a lo grande, tienes que ir a lo enorme”, dijo Shelton. “Y creo que eso es lo que estamos haciendo con este local. Tenemos todo lo que uno espera cuando se viene a Las Vegas, tenemos suites privadas donde los grandes apostadores o los VIP pueden formar parte de la escena y la fiesta. No se puede venir aquí sin incluir los elementos de Las Vegas”.

Shelton abandona “The Voice” luego de doce de años, y es probable que algunos de los concursantes de ese programa se presenten en Ole Red Las Vegas. Su salida del programa le dará más tiempo para ocuparse de su propia carrera discográfica y de Ole Red.

Cuando se le recordó que su amigo y compañero en “The Voice”, Adam Lambert, se presentará en Las Vegas dentro de unos meses con Maroon 5, Shelton dijo: “Lo siento. Lamento que vengan aquí. No los otros chicos, solo Adam”.

Pero sí tiene previsto ver a la banda, incluido Levine, en Dolby Live.

“Me encantaría, porque está muy cerca. Estoy seguro de que, en algún momento, iré a ver su show”, dijo Shelton. “He estado, creo, en tres conciertos de Maroon Five de Adam Levine. Adam nunca ha ido a ninguno de mis conciertos. No se le puede molestar”.

Ole Red pone a Shelton a las puertas de Caesars Entertainment, que es propietaria de Horseshoe y opera unos cuantos teatros que podrían tener una residencia de Shelton. Por supuesto, la esposa de Shelton, Gwen Stefani, disfrutó de una larga relación con la compañía con su gran producción “Just a Girl” en Zappos Theater.

A Shelton le encantó el show: “Probablemente lo vi 12 o 13 veces, en el loft, y cada vez quedé alucinado”.

A Shelton se le preguntó si la actual colaboración con Caesars serviría de trampolín para su propia residencia, o para una unión entre él y Stefani, a medida que Ole Red avance.

“Esa es probablemente una buena manera de decirlo, un trampolín”, dijo Shelton. “Hasta ahora no lo había pensado: ‘Quizá pueda hacer una residencia en Las Vegas’. No quiero engañarlos y decir que hay algo sobre la mesa, pero está en el radar”.

Tener a alguien tan cercano como titular de cartel en el Strip ha ayudado a Shelton a entender las particularidades de una producción en marcha en Las Vegas.

“Muchos de mis amigos están haciendo estas cosas, y conociendo el interior y el exterior del show de Gwen, y pienso, si hay una manera de que yo pudiera hacerlo, me la pasaría en grande”, dijo Shelton. “Así que definitivamente estoy empezando a pensar en ello ahora. He tenido muchos pensamientos a lo largo de mi carrera que nunca se convirtieron en nada, pero esto tiene todo el sentido del mundo”.

Alerta de salida genial

El cantautor de Nashville Jed Harrelson, termina su presentación en DawgHouse Saloon de Resorts World este viernes y sábado. El artista de Nashville mezcla soul, R&B, blues y jazz. No hay cover, pero sí una mesa de consumo mínimo de 25 dólares por persona. Para más información, visita dawghouselasvegas.com.