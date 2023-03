Beverly Theater, listo para brillar en el centro de Las Vegas

marzo 2, 2023 - 9:22 am

Beverly Rogers, fundadora de Rogers Foundation, y Kip Kelly, director del programa, posan para retratarse en la fachada de Beverly Theater el sábado 23 de enero de 2023, en Las Vegas. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Beverly Rogers, fundadora de Rogers Foundation, y Kip Kelly, director del programa, posan para una fotografía en el interior de Beverly Theater el sábado 23 de enero de 2023, en Las Vegas. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Beverly Rogers, fundadora de Rogers Foundation, y Kip Kelly, director del programa, posan para una fotografía en el interior de Beverly Theater el sábado 23 de enero de 2023, en Las Vegas. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

El astronauta Buzz Aldrin camina sobre la Luna el 20 de julio de 1969, en una escena de "Apolo 11". El documental se proyectará el sábado por primera vez al público en The Beverly. (CNN Films)

El rapero de Las Vegas Ekoh inaugura el martes el ciclo de música en vivo de Beverly Theater. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto)

Beverly Rogers está ansiosa por recibir las críticas de los clientes de su teatro homónimo.

“Queremos conocer la opinión de la gente. Queremos que compartan sus opiniones”, dice Rogers sobre Beverly Theater, que se inaugura este fin de semana en el centro de Las Vegas. “Queremos que sea el teatro de la gente. Queremos que sea propiedad de la comunidad”.

Así que, si quieres ver algo, di algo.

“Si hay algún género cinematográfico que se nos haya escapado, o si ves algún área que no estamos cubriendo dentro de los límites de lo que hacemos, nos gustaría que nos lo dijeras”, dice Rogers, que preside Rogers Foundation, que ha financiado la nueva sala de cine y teatro junto a la librería The Writer’s Block. “Queremos saber qué podemos añadir. Queremos que nos digas si podríamos vivir sin algo”.

Bajo la dirección de Kip Kelly, director creativo y jefe de experiencia, The Beverly está creando una programación única bajo los títulos Lit (literatura), Live (entretenimiento en vivo) y Film (cine independiente). La misión de Rogers Foundation es presentar “experiencias cinematográficas, literarias y en vivo poco comunes”.

La sala de 146 asientos se inaugura el viernes con una proyección VIP, solo con invitación, de la película romántica ” Past Lives”, que se proyectó en Sundance. El documental “Apollo 11” se proyectará el sábado a las 7 p.m. por primera vez.

Los viernes y sábados, a las 7 p.m., se celebrará una serie de eventos de la serie Lit, en colaboración con The Writer’s Block y el Black Mountain Institute de la UNLV. Habrá lecturas de libros, sesiones de preguntas y respuestas de autores, debates, entre ellos el del novelista Walter Kirn en conversación con el escritor de ficción nativo americano Sterling HolyWhiteMountain, la presentación por parte de BMI del galardonado escritor Percival Everett y lecturas de los becarios de BMI.

El artista de hip-hop de Las Vegas, Ekoh, inaugura el ciclo de música en vivo el martes a las 7 p.m.

El escenario del segundo piso es un complemento a la programación del teatro principal. Aquí es donde nos reunimos antes o después de los espectáculos, y también acogerá una gran variedad de presentaciones musicales en vivo (visita TheBeverlyTheater.com para ver la programación completa).

Rogers ha definido Beverly Theater como la única sala de arte y ensayo de Las Vegas. El presidente de Smith Center for the Performing Arts, Myron Martin, no lo discutirá.

“Creo que Beverly y su equipo ofrecen algo totalmente nuevo a la comunidad, algo necesario: un lugar para el cine independiente, para que los escritores den conferencias y hablen de lo que están haciendo”, dice Martin. “Llena un vacío en Las Vegas. Me alegro mucho de que lo hagan”.

Rogers afirma que los comentarios de los clientes ayudarán a orientar la visión evolutiva de The Beverly a medida que el local pase a tener un horario regular.

“Necesitamos que la gente venga y lo use”, dice Rogers sobre el Beverly, de dos pisos y 14,306 pies cuadrados, cuya construcción comenzó el otoño pasado. “Hemos trabajado mucho para hacer algo que sea muy bonito. Pero no está ahí solo para ser bonito. Está ahí para ser una casa de arte en funcionamiento”.

Kelly está preparado, aunque siempre le vendría bien más tiempo para trastear.

“¿Me gustaría tener tres meses más para trabajar? Claro, pero estamos listos para abrir”, dice Kelly. “No hay nada que nos impida estar preparados al cien por ciento. Llevamos toda la semana y todo el mes -la semana de la tecnología se ha convertido en el mes de la tecnología- trabajando en todos los detalles de los que hemos estado presumiendo. Pero creo que estamos gratamente sorprendidos de lo que hemos hecho”.

Rogers Foundation se creó para recoger el legado del fallecido magnate de los medios de comunicación, activista de la educación y filántropo Jim Rogers. El que fue durante mucho tiempo dueño de las 14 cadenas de televisión de Sun Belt Communications, entre ellas KVBC (ahora KSNV), Channel 3, donó unos 275 millones de dólares a universidades del Oeste.

Rogers Foundation donó casi 90 millones de dólares en programas educativos desde su creación en 2015.

Rogers también era un cinéfilo, especialmente aficionado a las películas del Oeste. Beverly Rogers recuerda haber conocido a muchas figuras famosas del cine a lo largo de los años gracias a la fascinación de su esposo por esta cultura. Su despacho en Channel 3 estaba decorado con carteles de películas y recuerdos coleccionados a lo largo de los años.

“Patrocinamos el Festival de Cine de Lone Pine durante años”, dice Rogers sobre este acontecimiento cerca de Sierra Nevada, en California. “Jim fue un loco del cine durante muchos años”.

A la pregunta de qué le parecería a su difunto esposo Beverly Theater, Rogers responde: “Creo que le encantaría. Creo que estaría realmente encantado”.