BattleBots amplía la diversión en Las Vegas hasta el Día del Trabajo

Los robots luchan hasta la muerte, o al menos hasta una conclusión clara, en "BattleBots: Destruct-A-Thon", escenificado en BattleBots Arena de Caesars Entertainment Studios, detrás de Horseshoe Las Vegas, en Koval Lane. (Agencia Vox)

Kevin Sucher de The Docksiders se presenta durante un espectáculo en el hotel-casino Rio en Las Vegas, el sábado 24 de septiembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Bobby Rouse de The Docksiders se presenta durante un espectáculo en el hotel-casino Rio en Las Vegas, el sábado 24 de septiembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Erin Sucher, a la izquierda, con su esposo Kevin Sucher, de The Docksiders, se presentan durante un espectáculo en el hotel-casino Rio en Las Vegas, el sábado 24 de septiembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

La diversión justo al este del Strip continuará.

“BattleBots – Destruct-A-Thon” está cobrando impulso mientras reconstruye robots en BattleBots Arena justo al este de Horseshoe Las Vegas.

El productor ejecutivo Tom Gutteridge nos dijo después del espectáculo del jueves, que la producción de robots se venderá hasta el Día del Trabajo. Un desarrollo explosivo, en lo que a robots se refiere, en la escena del entretenimiento de Las Vegas.

Este ejercicio de destrucción está presentado por los humanos Bil Dwyer y Steve Judkins, y protagonizado por iconos robóticos como Witch Doctor, Kraken, Mammoth, Hypershock y Whiplash.

El espectáculo también añade una sesión matinal los sábados a las 2 p.m. y aumenta el aforo de su Platinum Lounge por un 20 por ciento. El precio de una mesa para cuatro personas es de 770 dólares (servicio de mesa y aperitivos incluidos, además de violencia robótica). Los asientos estándares cuestan a partir de 59 dólares y las entradas VIP 125 dólares.

Son asientos populares. Como explica Gutteridge, “estás en las dos primeras filas, justo delante de la carnicería”.

Nuevo puerto para esta tripulación

La banda de yacht rock Docksiders se traslada a su segundo escenario en Las Vegas, Notoriety Live at Neonopolis. Bajo la dirección de Kevin Sucher, el grupo se presentó en The Duomo de septiembre a noviembre del año pasado.

El espectáculo será los jueves a las 7 p.m. en Robin Leach Showroom, una de las salas de Notoriety Live. Los boletos están a la venta hasta finales de año, a partir de 25 dólares la entrada general y 45 dólares la VIP (sin incluir impuestos) en NotorietyLive.com.

“Es un honor ser titular de cartel en Las Vegas, y The Docksiders están listos para zarpar hacia el centro con una experiencia de yatch rock”, dice Sucher. “The Docksiders son conocidos por levantar a la gente de sus asientos, hacerlos bailar y cantar mientras se transportan al pasado con éxitos de rock suave que han sido atemporales durante décadas – esperen eso y más, con nuestro nuevo espectáculo”.

Sucher es productor, artista y director de giras desde hace muchos años, y ha trabajado con pesos pesados de la industria como Stevie Wonder y Gwen Stefani. Con la esposa de Sucher, Erin, la estupenda co-vocalista del grupo, la banda hace tributo a Olivia Newton-John, Toto, Kenny Loggins, Steely Dan, Michael McDonald, Hall & Oates, Christopher Cross y Ambrosia.

Es nuestro ídolo

Días después de que nos preguntáramos por la estrategia de contratación de The Chelsea en The Cosmopolitan of Las Vegas, Billy Idol fue anunciado como titular de cartel del local del 20 al 28 de octubre. Idol se presentó el sábado en su exclusivo concierto acústico VIP en la Presa Hoover. No se sabe cómo avanzará su esfuerzo por difundir información sobre la sequía, el motivo de su presentación.

¿Vinny? ¡G!

Vinny Guadagnino vuelve por quinta vez como presentador invitado de “Chippendales” en Rio, del 31 de agosto al 8 de octubre. El pilar de “Jersey Shore” es un éxito entre los fans, el reparto y (en este caso) los medios de comunicación. Es un gran embajador del espectáculo y de Las Vegas.

Gran acción curativa

La superestrella de la televisión y la grabación Tony Orlando y la leyenda de la batería Steve Gadd se presentaron en el espectáculo de Santa Fe & the Fat City Horns el lunes por la noche. Gadd está actualmente de gira con James Taylor y se ha presentado en “50 Ways to Leave Your Lover” y “Late in the Evening” de Paul Simon, “Chuck E.’s in Love” de Rickie Lee Jones y está en “The Hustle”. Ha estado de gira con Eric Clapton y Chick Corea. Enorme figura de la cultura de la batería.

Alerta de Salida Genial

Hoy tenemos en ASG (Alerta de Salida Genial) a una auténtica estrella de los escenarios y la televisión. John O’Hurley es uno de nuestros favoritos de todos los tiempos en el escenario de Las Vegas, desde sus días como Rey Arturo en “Monty Python’s Spamalot” en Encore Theater. O’Hurley es más conocido por su papel recurrente como la versión ficticia del fundador de la empresa de ropa J. Peterman en “Seinfeld”.

El polifacético artista se presenta en un local clásico de Las Vegas, Italian American Club Showroom, el jueves por la noche, en “A Man With Standards”. Puertas a las 6 a.m., cena a las 6:30, espectáculo a las 8. O’Hurley mezcla reflexiones con selecciones del Great American Songbook. Una reservación genial, muy genial.