Amplía Carlos Santana su residencia en House of Blues

Carlos Santana superó su concierto número 300 en House of Blues at Mandalay Bay el 25 de enero. Ya está trabajando para llegar al número 400.

febrero 7, 2023 - 10:46 am

Carlos Santana presentándose en House of Blues at Mandalay Bay el 18 de mayo de 2022. (Denise Truscello)

El músico y residente de Las Vegas Carlos Santana se presenta en el medio tiempo de un partido de fútbol americano de pretemporada de la NFL entre los Raiders y los Seattle Seahawks el sábado 14 de agosto de 2021, en Allegiant Stadium, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Carlos Santana realiza una prueba de sonido después de una conferencia de prensa para anunciar una extensión de la residencia de Santana en House of Blues Las Vegas, el miércoles 18 de mayo de 2022, en Las Vegas. Esta semana se ha celebrado el aniversario 10 de la residencia. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Carlos Santana habla con John Katsilometes del Review-Journal durante una rueda de prensa para anunciar la ampliación de la residencia de Santana en House of Blues Las Vegas, el miércoles 18 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

La leyenda del rock ha ampliado su compromiso con House of Blues con 16 conciertos en septiembre y noviembre. Las nuevas fechas de Santana comienzan el 6 de septiembre y duran hasta el 17 del mismo mes. Volverá del 1° al 12 de noviembre. Los boletos salen a la venta el viernes a las 10 a.m. en House of Blues.com/Santana, MandalayBay.com o Ticketmaster.com.

Santana agotó las entradas en House of Blues el domingo por la noche. Santana ha sido el artista que más veces se ha presentado en ese recinto desde su apertura en 2012. El rockero de 75 años, que tiene su casa en Las Vegas, también se presentó más veces en The Joint del Hard Rock Hotel que cualquier otro artista, con su residencia de 2009 a 2011.

Las fechas previamente anunciadas de Santana en House of Blues continúan del 17 al 28 de mayo.

En una charla en su cuartel general de Las Vegas la tarde antes del concierto número 301, Santana dijo: “Queremos un triunfo cada noche, que la gente se vaya a casa sintiendo que recibieron más de lo que pagaron”.

Rudner al grano

La icónica cómica Rita Rudner, abre un espectáculo en South Point Showroom a las 6:30 p.m. del 14 al 16 de marzo. Volverá del 11 al 13 de julio y del 28 al 30 de noviembre.

Recientemente, el 28 de octubre, Rudner se presentó en Stirling Club de Turnberry Place. El concierto tenía sentido, ya que Rudner vivió en Turnberry Place durante varios años antes de venderlo en marzo de 2021.

En su brillante carrera en Las Vegas, Rudner se presentó 21 veces a la semana en Riviera Comedy Club antes de asumir residencias consecutivas como titular de cartel en New York-New York, Harrah’s y The Venetian. Antes de su espectáculo en el Stirling Club, se presentó en Rocks Lounge del Red Rock Resort en 2017.

Un acuerdo que Rudner esperaba cerrar en Cleopatra’s Barge, en Caesars Palace, nunca llegó a materializarse, ya que la sala cerró durante la pandemia. Iba a intercambiar fechas con Wayne Newton, que desde entonces se ha trasladado a Flamingo.

Rudner escribió sus memorias, “My Life in Dog Years”, durante el descanso. En octubre dijo: “Llevo mucho tiempo presentándome en Las Vegas. Antes hice toda una carrera en Broadway como bailarina, cantante y actriz. Durante la pandemia, decidí que no hay mejor momento para empezar a escribir que cuando no puedes salir de casa durante dos años. Así que eso es lo que hice”.

Gala de Mark

El actor y emprendedor Mark Wahlberg, recién llegado a Las Vegas, le ofrece a un grupo de seis personas una partida de golf en el Summit Gold Club de Las Vegas. Wahlberg y el competidor de la PGA Abraham Ancer, son coanfitriones del sexteto. Este es uno de los artículos de la subasta de la gala Power of Love, que se celebrará en MGM Grand Garden el 18 de febrero, y su valor se indica simplemente como “Invaluable”.

El evento es el principal recaudador de fondos de Keep Memory Alive, la división filantrópica del Centro Ruvo. Desde que comenzó a celebrarse hace 25 años, Power of Love ha recaudado decenas de millones en la lucha contra las enfermedades y afecciones neurológicas. Aún quedan mesas disponibles; la información sobre la gala está en keepmemoryalive.org.

El fallecido quarterback de los Raiders, el respetado locutor y nativo de Las Vegas David Humm, y el cofundador de John Paul Mitchell Systems John Paul DeJoria son los homenajeados de la noche. Los famosos chefs Tal Ronnen y Wolfgang Puck se encargarán de la cena. Ambos son amigos de Larry y Camille Ruvo, cofundadores del Centro Lou Ruvo para la Salud Cerebral de Cleveland Clinic.

John Mayer, Alice Cooper, Michael McDonald, Rick Springfield, Paula Abdul, Sam Moore, de la emblemática banda de R&B Sam & Dave, Chad Kroeger, de Nickleback, Kevin Cronin, de REO Speedwagon, y Kenny “Babyface” Edmonds (homenajeado en 2021) son las estrellas discográficas que están programadas. La cómica Nikki Glaser también se ha comprometido a aparecer.

Maria Shriver, fundadora del Women’s Alzheimer’s Movement (WAM), también está programada para participar. El dueño de los Raiders, Mark Davis, también se prepara para un momento especial en honor de Humm.

La cima del pop

Carrot Top tardó menos de 24 horas en elaborar un objeto de utilería inspirado en el presunto globo espía chino. Este nuevo número del espectáculo de Topper en Luxor incluye un video del malogrado objeto y al cómico manejando una resortera. Sigue el número en @CarrotTopLive, la página de IG del cómico. Todos los espectáculos en Atrium Showroom.

El regreso de Queen

Un animado regreso a las grandes vocalistas femeninas del rock, “Queens of Rock” vuelve a VegasVille a las 7 p.m. los días 20, 23, 24 y 25 de marzo en The Orleans Showroom. La siempre rockera Elyzabeth Diaga sigue al frente, con un Christian Brady, Michael “Doc” Ellis, James Oleson y Alex Papa son la banda de acompañamiento.

Talento de sobresaliente por doquier, y un gran concepto. Los boletos salen a la venta el viernes a las 10 a.m. en queensofrocklv.com.

Tenemos ideas, naturalmente. La sala de espectáculos Orleans tiene capacidad para 850 personas, unas cuatro veces más que la sala anterior, Mosaic on the Strip. La sala de exposiciones presenta un mayor desafío para llenar los asientos, pero el lugar tiene la ventaja incorporada de estar todavía de pie… Así que apoyamos la compra de boletos y la comprobación de este caso.

The Jackson 3

Entre el gran número de anuncios de espectáculos de la semana pasada, The Jacksons, coprotagonizado por los miembros originales Tito Jackson, Jackie Jackson y Marlon Jackson, actuarán en Pearl at the Palms el 1° de abril. El espectáculo destacará los éxitos de Michael Jackson y Jermaine Jackson de la época de los Jackson 5 y los Jacksons. Eso es un montón de Jacksons, y este espectáculo retro fue un momento groovy en 2014 en el Planet Hollywood (Jermaine estaba en el acto en el momento). Los boletos están a la venta en ticketmaster.com.

Alerta de Salida Genial

Cairo Knife Fight, liderado por el guitarrista de Black Eyed Peas George Pajon, llega a Sand Dollar Downtown a las 7 p.m. (sesión de batería a cargo del fantástico Matt Garstka de Animals with Leaders, entre muchos otros proyectos) y a las 9:30 p.m. (espectáculo de CKF) el sábado (11 de febrero). Pajon saltó al espectáculo de Santa Fe & The Fat City Horns hace un par de semanas y arrasó. La sesión de batería y el espectáculo cuestan 25 dólares; el espectáculo solo 10 dólares. Visita PlazaHotelCasino.Com para más información.