Achtung Baby: U2 llega a la Sphere

febrero 13, 2023 - 11:00 am

Captura de pantalla del anuncio de U2 para el Super Bowl en el que se anuncia la inauguración de la MSG Sphere. (Comunicaciones de cobertura total)

Fue una conversión de U2 en superbalón el domingo.

“U2: UV Achtung Baby Live At The Sphere” se dio a conocer de forma superlativa, con un anuncio rápido pero deslumbrante en el cuarto cuarto del Super Bowl LVII. Los legendarios rockeros irlandeses tienen previsto presentarse como teloneros este otoño, según un comunicado de prensa sincronizado con el anuncio de 15 segundos del Super Bowl.

Las fechas comenzarán “este otoño”, según el comunicado. El vicepresidente ejecutivo y director financiero de Madison Square Garden Entertainment Corp., David Byrnes, dijo el viernes que el local abriría en septiembre. Anteriormente habíamos reportado que U2 inauguraría The Sphere los días 29 y 30 de septiembre, aunque esas fechas concretas no están confirmadas.

Puedes encontrar más información sobre las fechas de los conciertos, los detalles de la venta y otra información relacionada en verifiedfan.livenation.com/u2 para registrarte.

Denominada “inauguración de un local” en lugar de residencia, “UV Achtung Baby” es la primera actuación en vivo de U2 en cuatro años, tras su gira del aniversario 30 de Joshua Tree.

Por primera vez desde su formación en 1976, U2 está de gira sin su baterista fundador Larry Mullen Jr. que se toma este año de descanso para someterse a una operación. Mullen ha sufrido diversas lesiones de espalda, rodilla y hombro a lo largo de los años. El baterista Bram van den Berg tocará en las fechas de Las Vegas. Será el acompañante de la emblemática alineación formada por Bono, The Edge y Adam Clayton.

El “UV” del título de la serie hace referencia a la canción “Ultra Violet (Light My Way)” de “Achtung Baby”. El anuncio del tráiler completo puede verse en U2xSPHERE.com. El video presenta a una selección de fans nuevos y veteranos de la banda -y también a dobles de la banda- en lo que se describe como una “aventura futurista de Achtung who is Baby en un paisaje desértico único”.

Bono, The Edge y Clayton dijeron en un comunicado: “Nos va a costar todo lo que tenemos acercarnos a la Sphere sin nuestro compañero de banda en el asiento de la batería, pero Larry se ha unido a nosotros para dar la bienvenida a Bram van den Berg, que es una fuerza por derecho propio”.

“El concierto de la Sphere lleva mucho tiempo preparándose. No queremos defraudar a nadie, y menos aún a nuestro público… la verdad es que los extrañamos como ellos parecen extrañarnos a nosotros… Nuestro público siempre fue el quinto miembro de la banda. En resumidas cuentas, U2 no ha tocado en vivo desde diciembre de 2019 y necesitamos volver al escenario y ver de nuevo las caras de nuestros fans. Somos el grupo adecuado, “Achtung Baby” es el álbum adecuado y la Sphere es el lugar adecuado para llevar la experiencia de la música en vivo al siguiente nivel… Eso es lo que U2 ha intentado hacer todo el tiempo con nuestros escenarios satélite e instalaciones de video, sobre todo en la gira “ZOO TV Tour”, que terminó en Tokio hace 30 años este otoño.

“La Sphere es más que un local, es una galería, y la música de U2 va a estar por todas las paredes”.

The Edge añadió: “La belleza de la Sphere no es solo la tecnología revolucionaria que la hará tan única, con el sistema de audio más avanzado del mundo, integrado en una estructura diseñada con la calidad del sonido como prioridad; son también las posibilidades en torno a la experiencia inmersiva en paisajes reales e imaginarios. En resumen, es un lienzo de escala y resolución de imagen sin igual y una oportunidad única en una generación. Todos lo pensamos y decidimos que estaríamos locos si no aceptáramos la invitación”.

El presidente ejecutivo y director de Madison Square Garden Entertainment Corp., James L. Dolan, dijo: “La avanzada tecnología de MSG Sphere permite a un grupo legendario como U2 dar vida a su música de formas totalmente nuevas. La Sphere es un nuevo medio que redefinirá el entretenimiento”.

El presidente del MSG, Lucas Watson, dijo en enero que entre cuatro y seis cabezas de cartel rotarán en The Sphere. “Cada artista tocará aproximadamente entre 10 y 12 conciertos, dependiendo de su disponibilidad y programación”, dijo Watson el 23 de enero durante Preview Las Vegas en el West Hall del Las Vegas Convention Center. “Pero ese es el orden aproximado de magnitud”.

La veterana ejecutiva de shows en vivo Josephine Vaccarello fue ascendida para dirigir todas las reservas de MSG Sphere.

El Sphere estará equipado con la primera pantalla de 16K que envuelve y rodea al público. Sphere Immersive Sound ofrece lo que la empresa promete que será un sonido perfecto en todos los asientos. Las tecnologías 4D permitirán al público “sentir el viento en la cara, el calor en la piel y el estruendo del trueno”, según la empresa.

Un elemento central de la programación del local será una producción teatral adaptada a la avanzada tecnología de audio y video de The Sphere.

“Sí, teatral, pero multisensorial, así que con menos artistas en vivo y más tecnología cinematográfica”, dijo Watson, “y solo para The Sphere”.

