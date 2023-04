‘Absinthe’ celebra su aniversario 12 y estrena un número ucraniano-ruso

abril 5, 2023 - 9:46 am

El equipo acrobático Lost Souls se presenta durante el aniversario 12 de "Absinthe" en Caesars Palace el lunes 4 de abril de 2023. (Spiegelworld)

Gaz Roller se muestra durante el aniversario 12 de "Absinthe" en Caesars Palace el lunes 4 de abril de 2023. (Spiegelworld)

La fiesta No Pants está en pleno apogeo durante el aniversario 12 de "Absinthe" en Caesars Palace el lunes 4 de abril de 2023. (Spiegelworld)

El fundador de Spiegelworld, Ross Mollison, aparece durante la fiesta No Pants Party durante el aniversario 12 de "Absinthe" en Caesars Palace el lunes 4 de abril de 2023. (Spiegelworld)

El equipo de Spiegelworld durante No Pants Party en el aniversario 12 de "Absinthe" en Caesars Palace el lunes 4 de abril de 2023. (Spiegelworld)

Dirigida por Misha Misha Furmanczyk de Duo Vector, la fiesta No Pants Party está en pleno apogeo durante el aniversario 12 de "Absinthe" en Caesars Palace el lunes 4 de abril de 2023. (Spiegelworld)

La fiesta No Pants Party está en pleno apogeo durante el aniversario 12 de "Absinthe" en Caesars Palace el lunes 4 de abril de 2023. (Spiegelworld)

Es el humor, estúpido. A veces, es el humor estúpido.

Son los actos. La arquitectura. La confianza disfrazada de autoburla. Un título que no significaba nada, originalmente, desconocido para los fans del entretenimiento de Las Vegas, pero que ahora es el nombre del espectáculo dominante en el Strip. Todo ello hace que “Absinthe” en Caesars Palace sea un éxito.

La piedra angular del imperio Spiegelworld ha cumplido 12 años. El programa lo celebró el lunes con una fiesta marcada por la casualidad, un evento “Sin pantalones” en pleno clima frío. Mientras los valientes retozaban en shorts y faldas escocesas de todos los estilos, los asistentes pudieron disfrutar de otro espectáculo sensacional de “Absinthe”.

Como de costumbre, el fundador de Spiegelworld, Ross Mollison, convirtió el evento en un acontecimiento. El espectáculo estrenó un nuevo número del conjunto Lost Souls, formado por seis acróbatas ucranianos y un acróbata ruso campeón del mundo.

El acto se titula “It’s Ukrainian Men. Aleluya!”. El acto se presenta noblemente con la canción disco “It’s Raining Men”.

Mollison afirma que es el número más peligroso del espectáculo. Cómo cuantificar si ese número es más peligroso que, por ejemplo, cualquiera de los números aéreos o el número de patinaje que casi hace un intervalo con la gente de la primera fila, depende de los productores. Es emocionante, independientemente de su grado de peligrosidad.

“Absinthe” también escenifica la llegada del asquerosamente (rico) personaje de ficción Gazillionaire, en un nuevo Gaz Roller. Se trata de un Rolls Royce Ghost muy real con una envoltura de oro reluciente, disponible en un paquete VIP para el espectáculo.

El logotipo “No Pants” se estampó en el evento como marca de una sola noche, con hamburguesas No Pants, cocteles y (afortunadamente) café. La No Pants Band and Dancers, con músicos reales y coristas que mostraban sus piernas temblorosas, amenizó el espectáculo. Los invitados se arremolinaron en el Green Fairy Garden, bajo el Absinthe Electric Oak, y en el interior del Pier 17 Yacht Club, llamado así por estar ubicado en el puente de Brooklyn, donde se estrenó el espectáculo en 2006.

“Absinthe” tenía prevista una estancia de solo seis meses cuando se estrenó en Caesars’ Roman Plaza en abril de 2011. En un principio, el espectáculo iba a instalarse en el teatro de Fontainebleau antes de que se paralizara su construcción en 2009. El Spiegeltent original apenas sobrevivió, pero el espectáculo floreció en su interior.

En la actualidad, “Absinthe” se representa dos veces por noche, todas las noches, con compañías separadas (los equipos Moustache y Unicorn), creando así dos producciones bajo un mismo título.

El éxito del espectáculo es más fácil de explicar que de duplicar. Mollison ha creado un portal a la era del vodevil, cuando los personajes se regocijaban en el humor picante y los insultos intrépidos. El propio Gazillionaire es el blanco de estas bromas, un personaje completamente inconsciente de sí mismo que cree que su riqueza sin trabas le protege de todas las formas de mal gusto y comportamiento desacertado.

Desde el principio, Gazillionaire, creado por el asombroso Voki Kalfayan, ha sido el embajador unipersonal de todo lo bueno y lo malo de “Absinthe”. Un grupo rotativo de actores ha mantenido intacto el filo del personaje.

El talento de largo alcance de “Absinthe” siempre ha sido su punto fuerte. Tanto la compañía Moustache como Unicorn presentan números de cuatro miembros que se balancean (apodados las Silicon Valley Girls en su debut hace tres años) y que han tardado años en perfeccionarse. Los bailarines de tap gemelos Sean y John Scott, que no estuvieron en el espectáculo del aniversario, también aportan un elemento original y único a esta producción.

Tras una década en la compañía y cumpliendo 40 años el próximo octubre, Sean y John acaban de estrenar una versión actualizada de su número, y algún día quieren presentarse con su propia producción de Spiegelworld.

La disposición de los asientos en Spiegeltent permite a los espectadores observar no solo el espectáculo, sino también a los demás. Sentados en sillas plegables, los espectadores pueden mirar a los ojos a los que están sentados al otro lado de la carpa.

Y la carpa que ha creado “Absinthe” no hace más que crecer: el éxito del espectáculo dará lugar a “Opium”, ahora “OPM”, en el Cosmopolitan; a “Atomic Saloon Show”, en Grand Canal Shoppes del Venetian; a una nueva expansión al Linq Hotel con “DiscoShow” en 2024; a “Hook”, en Warner Theatre de Atlantic City (que abrirá sus puertas en junio); y, por último, a un nuevo espectáculo en Harrah’s de Nueva Orleans.

El entretenimiento en vivo es una ciencia inexacta, especialmente en Las Vegas, y no todo lo que Spiegelworld ha puesto en marcha ha funcionado a la perfección. El extenso “Vegas Nocturne” no pudo sobrevivir tras seis meses en el Cosmopolitan en junio de 2014. “Opium” tuvo que cambiar de marca y reescribirse, después de COVID. Pero ese proyecto trajo Superfrico, y la experiencia combinada de entretenimiento-culinaria ha sido recibida positivamente. “Box Box”, un espectáculo boutique junto al teatro “OPM”, se está desarrollando para Las Vegas Grand Prix de la Fórmula Uno de noviembre.

En medio del estreno del nuevo acto, el despliegue de Rolls Royce y la frivolidad sin pantalones, un original “Absinthe” cerró el espectáculo del lunes.

El dúo de equilibristas Duo Vector, formado por Misha Furmanczyk y Lucasz Szczerba, volvió a presentar sus proezas de fuerza. Szczerba sujeta con un brazo a Furmancyzyk, paralelo al escenario, a la altura de la cintura. Aún se puede sentir la fuerza de estos chicos, que representan el músculo de “Absinthe”.

El público se puso en pie y rugió, como siempre, por los chicos que se pusieron shorts de atletismo años antes de la No Pants Party. Y a un lado, Gazillionaire sonreía y asentía, seguramente pensando: “(Palabrota) sí”.

