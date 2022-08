Abrirá un restaurante de carnes de 20 mdd en la cima de nuevo proyecto del Strip

Representación digital de la zona de alimentos de Ocean Prime, el restaurante de carne y mariscos de 20 millones de dólares que está tomando forma en la cima de Project 63 en el Strip de Las Vegas. (Restaurantes Cameron Mitchell)

Filete New York y camarones al ajillo en Ocean Prime, el restaurante de carne y mariscos de 20 millones de dólares que está tomando forma en Project 63 del Strip de Las Vegas. (Restaurantes Cameron Mitchell)

Ají tartar de Ocean Prime, el restaurante de carne y mariscos de 20 millones de dólares que está tomando forma sobre el Project 63 en el Strip de Las Vegas. (Restaurantes Cameron Mitchell)

El restaurante Ocean Prime, la estructura ovalada de la derecha, se está construyendo en el último piso de Project 63 en el Strip de Las Vegas. (Johnathan L. Wright/Review-Journal)

En una intersección del desierto, a cuatro pisos de altura, habrá un viaje a través de pastos, y una inmersión en las profundidades marinas. Por 20 millones de dólares.

Ocean Prime, el primer local en Las Vegas de la marca de restaurantes de lujo de carne y mariscos, está tomando forma en lo alto de Project 63, en la esquina de West Harmon Avenue y el Strip. Se trata de un tramo especialmente elegante del polígono, una parte central también poblada por The Cosmopolitan of Las Vegas y Aria, The Shops at Crystals y Waldorf Astoria.

La construcción de 20 millones de dólares incluye un comedor principal, dos bares, tres comedores privados, techos de doble altura y más de 400 asientos en 14,500 pies cuadrados. Una pared curva de cristal -Ocean Prime tiene forma ovalada- separa el restaurante de una terraza de 2,500 pies cuadrados con vistas al Strip.

Ocean Prime cuenta actualmente con 17 sucursales, entre ellos en Washington, D.C., Los Ángeles y la Ciudad de Nueva York. El costo de 20 millones de dólares del restaurante de Las Vegas supera al segundo Ocean Prime más caro (en Nueva York) en siete millones de dólares y al tercero más caro (Los Ángeles) en 10 millones de dólares.

Pero las grandes sumas de dinero -excepcionalmente grandes- forman parte de las ventajas de estar en Las Vegas, dijo Cameron Mitchell, fundador y director ejecutivo de Cameron Mitchell Restaurants, empresa matriz de Ocean Prime, en una entrevista exclusiva con el Review-Journal.

“En Las Vegas, todo es exagerado hasta cierto punto, y queríamos asegurarnos de que este restaurante estuviera a la altura. Va a ser nuestro restaurante insignia, el más caro, el más grande hasta la fecha. Es el restaurante más glamuroso que hemos construido. En uno de los cruces más concurridos y conocidos de Estados Unidos.

“Es un lugar icónico en esta ciudad icónica para lo que creemos que es una marca icónica. Creemos que es una combinación perfecta”.

Mucha carne por doquier

Este partido lleva tiempo en preparación, dijo Mitchell. “Hemos querido estar en Las Vegas durante años”. Las reuniones del verano de 2021 con los urbanizadores de Project 63 llevaron al acuerdo que hará que Ocean Prime abra sus puertas en la primavera de 2023.

Cuando abra, el restaurante tendrá mucha competencia, incluido el asador Toca Madera, de 10 millones de dólares, que abrió recientemente casi al lado. En el Strip (y en Las Vegas en general) no faltan lugares rebosantes de filetes, mariscos y cocteles cargados.

“Me gusta la competencia”, dice Mitchell. “Es como el sol que sale cada mañana: Va a salir. No podemos detenerla, así que pasamos el tiempo centrándonos en lo que hacemos entre nuestras cuatro paredes. Creo que una gran competencia a tu alrededor engendra un mejor ambiente. Prefiero estar rodeado de varios restaurantes de éxito; nos gusta estar en la mezcla”.

Otro aspecto importante del enfoque de Ocean Prime es aprovechar el poder de la marca sin caer en una fórmula insípida.

“Nos consideramos un conjunto de restaurantes independientes”, afirma Mitchell. “Somos muy exigentes en cuanto a dónde vamos y cómo diseñamos los restaurantes. Queremos que encajen en cada ciudad. No queremos 100 Ocean Primes en todo el país. Para nosotros es una pesadilla ser un molde de galletas”.

Estándares de menú; estilo de Las Vegas

Como parte de su conversación exclusiva con el RJ, el restaurante compartió varios platos emblemáticos del menú:

– El coctel Berries & Bubbles, con vodka orgánico de limón y albahaca, moras marinadas, limón, vino espumoso y rizos de humo de hielo seco.

– Tartar de ají con aguacate, ponzu de jengibre y ajonjolí.

– Un Ocean Roll, de la carta de sushi, que une atún, salmón, hamachi, aguacate y pizcas de aceite de ajo con chile.

– Lubina chilena con salsa de trufa.

– Bistecs USDA Prime Grade (filete, filete con hueso, New York strip, ribeye, etc.) complementados con béarnaise, mantequilla de trufa negra, queso azul Maytag, topping Oscar, camarones al ajillo y cola de langosta.

– Pastel de zanahoria de 10 capas levantándose del plato.

“También estamos añadiendo algunas novedades aquí en Las Vegas”, dijo Mitchell, como el servicio de caviar, un menú de sushi mejorado y una torre de mariscos caliente (un giro sobre el habitual montaje refrigerado).

La terraza será un lugar privilegiado para comer y beber.

“Te pueden ver desde todas partes”, dijo Mitchell. “Tienes la vista, pero está lo suficientemente cerca de la calle como para que tengas el ambiente, la energía y la acción de la calle”. Las Vegas Grand Prix pasa junto a nosotros. En nuestra terraza hay lugares de lujo para verlo”.

El mejor director ejecutivo

Mitchell se inició en el negocio lavando platos en un restaurante a los 16 años. A los 18, supo que quería ser presidente de una empresa de restaurantes, dijo. Mitchell asistió al Culinary Institute of America, una de las mejores escuelas culinarias del mundo. Fundó Cameron Mitchell Restaurants en 1993. La marca Ocean Prime comenzó en 2006.

Hoy, la empresa, con sede en Columbus, Ohio, opera 40 restaurantes (Ocean Prime y otros conceptos) en todo el país, y este año, Mitchell fue nombrado uno de los directores ejecutivos de restaurantes más influyentes del país por Nation’s Restaurant News, la principal publicación del sector.

Mitchell está orgulloso de la independencia de su empresa, que sigue siendo privada.

“No somos propiedad de una empresa de capital privado”, dice. “No somos propiedad del mercado de valores”.

Agitando la hostelería

El Vegas Ocean Prime generará unos 160 puestos de trabajo a tiempo completo, dijo Mitchell. A esos nuevos empleados, como a los de todo el país, se les servirá una malteada de chocolate en la orientación.

La malteada recuerda la vez que Mitchell, hace años, pidió una malteada de chocolate para su hijo en un restaurante. El producto no estaba en el menú, y varios empleados le dijeron a Mitchell que la malteada no se podía hacer, aunque el restaurante tenía los ingredientes y el equipo. Finalmente, convenció al restaurante para que aceptara el pedido.

Mitchell prometió que sus restaurantes harían esa malteada y otros pedidos de los clientes. “Si podemos hacerlo, lo haremos”, dijo. “Es una parte importante de nuestra cultura corporativa. Define nuestra hospitalidad”.

Llámale el “método malteada”.