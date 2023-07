Abre un nuevo negocio en el valle para los amantes de los juegos de ritmo

Justin Kuret, de Las Vegas, muestra su juego de pies mientras juega a StepManiaX, un juego de ritmo, en Red Note of Las Vegas, el miércoles 12 de julio de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Jennifer Wong, dueña/diseñadora de Red Note of Las Vegas, a la izquierda, y Jennifer Hertberg, subdirectora de Red Note of Las Vegas, muestran cómo usar StepManiaX, un juego de ritmo, en Red Note of Las Vegas, el miércoles 12 de julio de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Jennifer Wong, dueña/diseñadora de Red Note of Las Vegas, a la izquierda, y Jennifer Hertberg, subdirectora de Red Note of Las Vegas, posan para una foto después de mostrar cómo usar StepManiaX, un juego de ritmo, en Red Note of Las Vegas, el miércoles 12 de julio de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Justin Kuret de Las Vegas, a la derecha, muestra su juego de pies mientras juega a StepManiaX, un juego de ritmo, en Red Note de Las Vegas, el miércoles 12 de julio de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Justin Kuret, de Las Vegas, muestra su juego de pies mientras juega a StepManiaX, un juego de ritmo, en Red Note of Las Vegas, el miércoles 12 de julio de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Jennifer Hertberg, subdirectora de Red Note of Las Vegas, a la izquierda, y Jennifer Wong, dueña/diseñadora de Red Note of Las Vegas, posan para una foto mientras sus clientes juegan a StepManiaX, un juego de ritmo, en Red Note of Las Vegas, el miércoles 12 de julio de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Justin Kuret lleva una toalla cuando juega en un salón de juegos de Las Vegas recientemente inaugurado.

Y es que Red Note of Las Vegas es un salón de juegos de ritmo al que Kuret acude regularmente para cumplir con su afición de jugar a juegos como StepManiaX y Dance Dance Revolution, que pueden hacer sudar si se juega intensamente.

“Llevo haciendo esto desde 2002, y he conocido a bastantes amigos gracias a este pasatiempo”, dice Kuret. “Pero también me gusta el aspecto físico”.

Crear un nicho para los jugadores de ritmo es el objetivo de Red Note, que abrió en tiempo parcial en abril, pero empezó a operar a diario en junio. Es un salón de juegos con una gran variedad de juegos que ponen a prueba el sentido del ritmo de los jugadores, como el juego de realidad virtual Beat Saber y el juego de carreras Initial D.

“Hay una comunidad muy específica de jugadores de ritmo, y es diferente de ir a un salón de juegos normal como Round1 o Dave and Buster’s”, explica Jennifer Wong, dueña y diseñadora de Red Note. “Así que para las personas que están muy interesadas en este género de juegos arcade, este lugar es una gran manera para que puedan ser capaces de probar algo que les gusta o saben, y luego también tener la oportunidad de probar muchos de los diferentes juegos que ofrecimos dentro de ese género”.

Un pilar de Las Vegas

Aunque los salones de juegos están resurgiendo en todo Estados Unidos, han sido un pilar en Las Vegas, ya que muchos de los principales casinos, tanto dentro como fuera del Strip, han tenido durante mucho tiempo algún tipo de salón de juegos, dijo David Schwartz, historiador del juego y profesor de la UNLV.

“La idea es que la gente tenga mucho que hacer”, explica. “En primer lugar, puede que algunas personas no estén en edad de jugar, así que ayudará a los apostadores a poder jugar durante más tiempo si esas personas del grupo tienen algo que hacer”.

Red Note tiene unos cinco mil pies cuadrados y cuenta con espacios dedicados a distintos tipos de juegos rítmicos, incluidos los de mano y los de realidad virtual. Hay una zona para que los jugadores y otras personas descansen.

“También era muy importante que fuera un salón, donde la gente pudiera sentarse y pasar el rato, porque en los salones de juego a los que íbamos nos dábamos cuenta de que a la gente le resultaba difícil pasar el rato allí… porque no hay muchas zonas para sentarse o hay mucho ruido”, explica Wong.

Jennifer Hertberg, subdirectora de Red Note, creció en Las Vegas y solía ir a los salones de juegos de la ciudad porque las opciones de entretenimiento para los niños son limitadas en la Ciudad del Pecado. Hertberg espera que Red Note pueda ofrecer un espacio para los niños y hacer crecer la comunidad de jugadores rítmicos.

“Los menores de edad lo tienen muy difícil para crecer en Las Vegas; ahora es una ciudad muy diferente de lo que solía ser”, dice Hertberg. “Algo como esto (Red Note) es realmente donde empezó la mayoría de la comunidad que todavía está por aquí, acabamos en los salones de juegos, ahí es donde pasamos el tiempo con nuestros amigos”.

Red Note quiere operar de forma diferente a otros salones de juegos centrándose en el nicho de los juegos de ritmo y reuniendo una colección de estos juegos bajo un mismo techo, algo que no ocurre en los salones de juegos tradicionales, explica.

“Los aficionados a los juegos rítmicos juegan a todo tipo de juegos rítmicos, así que tenerlos todos en un mismo sitio les da exactamente lo que quieren, en lugar de tener que hacer planes para ir a distintos sitios”, explica Hertberg.

Esta colección de juegos en un solo lugar es muy apreciada por Kuret, un jugador dedicado a los juegos de ritmo que visita Red Note al menos una vez al mes o cuando no está jugando en su sistema doméstico.

“Solía ir a jugar a cualquier sitio”, afirma.

Hertberg afirma que los clientes de Red Note son en su mayoría aficionados a los juegos de ritmo, como Kuret, pero que quieren ampliar su clientela a cualquier persona interesada en estos juegos, y que la sala está abierta a organizar fiestas para niños, familias y empresas.

El comercio de experiencias aumenta

La demanda de comercios como Red Note y otros lugares que ofrecen a la gente una experiencia física ha ido al aumento en Las Vegas, según Frank Volk, vicepresidente ejecutivo de CBRE Group Inc, especializado en grandes proyectos inmobiliarios de uso mixto.

“Empezamos a ver que, tras la apertura de Area15, las cifras de sus inquilinos despertaron a mucha gente ante la oportunidad que ofrecía Las Vegas”, afirma. “Empezamos a ver una especie de afluencia de interés en la socialización experiencial o competitiva”.

Sandbox VR, una empresa de juegos similar, está ampliando su presencia en el Strip con la apertura la semana pasada de un segundo local de su centro de juegos de realidad virtual en Miracle Mile Shops at Planet Hollywood. Su primer local se abrió en Grand Canal Shoppes de The Venetian en 2021. Sandbox VR cuenta con 42 locales en todo el mundo y está duplicando su presencia en el Strip debido a su reputación como destino turístico.

“Al situar nuestros locales en el corazón del Strip, los visitantes pueden entrar en una realidad totalmente nueva a pocos pasos de los casinos, restaurantes y espectáculos que son pilares fundamentales”, dijo Sierra Lawerence, gerente de mercadotecnia de venta al por menor de Sandbox VR, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Volk afirma que la demanda de este tipo de espacios se enfoca sobre todo cerca del Strip para aprovechar el mercado turístico, pero que se están añadiendo más negocios de este tipo por todo el valle porque pueden mantener a la gente en un mismo lugar durante varias horas.

“Añade valor en el contexto de tener una oferta variada”, dijo. “Tener algo que sea socialización competitiva solo añade a las ofertas que tienes para los consumidores, por lo que podría mantenerlos más tiempo en el viaje, o podría traerlos de vuelta para un viaje por separado”.

Tanto Hertberg como Wong confían en que la ubicación de Red Note, que está fuera del Strip, en Rainbow Boulevard y cerca de U.S. Highway 95 y de restaurantes, bares y cafeterías, pueda atraer clientes. También esperan atraer a los turistas organizando torneos de sus distintos juegos al menos una vez al mes.

Hertberg dijo que Red Note se asegurará de que su local de Las Vegas funciona correctamente antes de observar la posibilidad de abrir un segundo local en algún lugar de la costa este.