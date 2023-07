“Todo esto es un sueño, porque desde niño me habían dicho que no dijera quien era mi abuelo, que corría el riesgo de que me pasara algo en México o en los Estados Unidos”, manifestó Raúl Villa Nava, nieto del héroe revolucionario Francisco Villa, al término de las Jornadas Villistas, que acontecieron todos los jueves del mes de julio en la sede del Consulado de México en Las Vegas.

Un nutrido grupo de personas acudió a la clausura de las Jornadas Villistas. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

“El Centauro del Norte, al frente de sus Dorados fue clave en la revolución”: Margarita Chaidez. En la foto es flanqueada por el cónsul de México en Las Vegas, Julián Escutia Rodríguez y la concejal por el Distrito 3, Olivia Díaz. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Judith Pinedo, de la Escaramuza Charra Colibries introdujo las banderas de ambas naciones al recinto. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Norma Patricia Martínez, con raíces chihuahuenses destacó “tengo el orgullo de decirles que mi abuelo estuvo al lado de Villa durante la revolución. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El Grupo Cultural Macondo amenizó la velada con piezas que interpretaban los juglares de la época. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La ceremonia de clausura fue conducida por David Méndez. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Un nutrido grupo de personas acudió a la clausura de las Jornadas Villistas. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Un nutrido grupo de personas acudió a la clausura de las Jornadas Villistas. En la foto Mimí Quintero, sobrina del líder agrario César Chávez. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

“El Centauro del Norte, al frente de sus Dorados fue clave en la revolución”: Margarita Chaidez. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Javier Becerra realizó un resumen de las jornadas, antes de permitir que la audiencia participara en el homenaje. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Francisco Villa fue un caudillo inmortal. En Las Vegas rindieron un homenaje al héroe revolucionario en el centenario de su muerte. En la foto, el cónsul de México en Las Vegas, Julián Escutia Rodriguez. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Un nutrido grupo de personas acudió a la clausura de las Jornadas Villistas. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Javier Becerra realizó un resumen de las jornadas, antes de permitir que la audiencia participara en el homenaje. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

“Callé por muchos años, pero ahora estoy destacando la figura de mi padre, Ernesto Nava y abuelo (Pancho Villa), porque estoy seguro de que se sentirían orgullosos de que mucha gente conozca los ideales de su lucha revolucionaria”, dijo Raúl Villa Nava. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Javier Becerra realizó un resumen de las jornadas, antes de permitir que la audiencia participara en el homenaje. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Francisco Villa fue un caudillo inmortal. En Las Vegas rindieron un homenaje al héroe revolucionario en el centenario de su muerte. En la foto, desde la izquierda: Félix Fragoso, José Ramón Candelas, María Antonieta Larios y Antonio García. El domingo 30 de julio de 2023 en en Church of Scientology. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

“Todo esto es un sueño, porque desde niño me habían dicho que no dijera quien era mi abuelo, que corría el riesgo de que me pasara algo en México o en los Estados Unidos”, manifestó Raúl Villa Nava, nieto del héroe revolucionario Francisco Villa, al término de las Jornadas Villistas, que acontecieron todos los jueves del mes de julio en la sede del Consulado de México en Las Vegas.

La ceremonia de clausura, que tuvo lugar en Church of Scientology, el domingo 30 de julio de 2023 fue conducida por David Méndez.

“Callé por muchos años, pero ahora estoy destacando la figura de mi padre, Ernesto Nava y abuelo (Pancho Villa), porque estoy seguro de que se sentirían orgullosos de que mucha gente conozca los ideales de su lucha revolucionaria”, agregó Nava Villa.

Es un honor estar con ustedes, apuntó Nava Villa, agradeciendo a Javier Becerra el ponente de las Jornadas Villistas. “Tú hablas muy bonito, platicas muy bien de mi abuelito, lo siento en el corazón. Y aquí tengo la máscara del rostro de mi abuelo, realizada por Óscar Castellano, de parte de Cindy Medina; la quiero presentar a Margarita Chaidez, presidenta de la Federación Duranguense por haber organizado este importante acontecimiento en memoria de mi abuelo, Pancho Villa”, dijo.

Por su parte, Margarita Chaidez agradeció el gesto y lo compartió con el Grupo Cultural Macondo, artífices de las charlas. “Conocer la historia y la cronología de la revolución nos permite valorar que estamos viviendo en tiempos de paz, un poco mejor que nuestros antepasados. Esto queda para nuestras futuras generaciones, como recuerdo de un repaso sobre la persona que fue Francisco Villa”.

Javier Becerra realizó un resumen de las jornadas, antes de permitir que la audiencia participara en el homenaje.

Por ejemplo, Norma Patricia Martínez, con raíces chihuahuenses destacó “tengo el orgullo de decirles que mi abuelo estuvo al lado de Villa durante la revolución; era pariente legal lejano (Arámbula) de Pancho Villa. Mi padre nos contó que todos los Martínez de Chihuahua eran hacendados que se fueron diseminando por el estado, como dicen algunos ‘todos somos de la misma calaña’; por lo que me siento muy orgullosa de ser mexicana, de Durango y aparte tener sangre de Chihuahua”, acotó.

Pancho Villa fue gobernador interino de Chihuahua por 52 días, durante los cuales creó 50 escuelas y él no fue a la escuela. La inteligencia y la sensibilidad no te la inyectan ni la aprendes en la escuela, te la da Dios, para cultivar esas virtudes hay que tener vergüenza y coraje. Atrévete a ser tú mismo. “Pancho Villa no ha muerto, somos todos y seguimos cabalgando”, concluyó Becerra.

Entre las expresiones que se atribuyen a Villa destaca la siguiente: “No soy un hombre educado. Nunca tuve la oportunidad de aprender nada excepto cómo pelear. Mi única ambición es librar a México de la clase que lo ha oprimido y darle al pueblo la oportunidad de conocer lo que significa la verdadera libertad”.