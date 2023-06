Dos explosiones del pasado salpican el verano en Las Vegas desde el 22 de julio

SOAK Pool en Palms Casino Resort es un extraordinario oasis de piscina de varios niveles diseñado para ofrecer a los huéspedes una experiencia excepcional bajo el sol y el agua. [Foto Travel Ruby 2, vía Celena Haas-Stacey / CHS Communications]

¿Quién dice que los “Throwbacks” son solo para los jueves? Algunos de los artistas y éxitos más grandes de los años 80 y la era Y2K están listos para darse un chapuzón en SOAK Pool at Palms. Disfrute del reggae bajo las estrellas el sábado 22 de julio y de las melodías pegadizas que todos adoran con POP 2000 el sábado 19 de agosto. Los espectáculos son solo para mayores de 21 años.

UB40 con Junior Marvin & The Legendary Wailers y Big Mountain – Sábado 22 de julio

Para celebrar el 45.º aniversario de UB40, cuatro veces nominado al Grammy®, la legendaria banda de reggae-pop ofrecerá una presentación especial en vivo de sus exitosos sencillos en todo el mundo, incluidos “Red Red Wine”, “Food For Thought”, “(I Can’t Help ) Falling In Love With You”, y muchos más en SOAK Pool en Palms Casino Resort.

POP 2000 con Smash Mouth, Chris Kirkpatrick de *NSYNC, O-Town, The Calling, LFO – Sábado 19 de agosto

Con actuaciones de estrellas con ventas de platino como Smash Mouth, Chris Kirkpatrick de *NSYNC, O-Town, The Calling y LFO, POP 2000 TOUR invita a los asistentes a recordar la década que marcó tendencia con algunos de los nombres más icónicos e indelebles de los años 2000 La música pop en la década de 2000 era conocida por sus contagiosas y memorables melodías y canciones con estribillos pegadizos, como “All Star”, “I’m a Believer”, “Summer Girls” y muchas más. El Pop 2000 Tour ofrece los momentos TRL que llevarán a los asistentes a principios de la década de 2000. “Estas son actuaciones que traen grandes recuerdos con música icónica de grandes épocas. Estamos encantados de presentar estas fiestas llenas de pop en SOAK Pool at Palms”, dijo Steve Sagan, director ejecutivo de Nightlife and Day Life at Palms. “Con música fantástica, cócteles geniales y un sinfín de baile y diversión, seguramente serán las mejores celebraciones de música pop junto a la piscina”.

SOAK Pool está haciendo grandes olas este verano con un calendario vibrante de actuaciones, fiestas y eventos, incluido el recientemente anunciado The SHOW: Sunshine VIBE Sessions. Con anuncios adicionales de programación de verano por venir, SOAK Pool es el lugar ideal para darse un chapuzón.