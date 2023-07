Concurrida segunda edición del evento anual “Unplug and Play” en el parque Libertad de NLV

El evento anual “Unplug and Play” fue concebido con la idea de proporcionar a los niños una salida para jugar y hacer amigos; muchos de ellos disfrutaron de divertidas actividades al aire libre, desconectados de sus dispositivos electrónicos.

La segunda edición del evento anual “Unplug and Play” en el parque Libertad de NLV, resultó satisfactoria. En la foto, desde la izquierda: Juan Flores, Gloribert Roque y Danelis Acosta. El sábado 8 de julio de 2023 en North Las Vegas City Hall Liberty Park. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La segunda edición del evento anual “Unplug and Play” en el parque Libertad de NLV, resultó satisfactoria para muchas personas que acudieron. El sábado 8 de julio de 2023 en North Las Vegas City Hall Liberty Park. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El evento “Unplug and Play” de este año presentó actividades de juegos acuáticos, fútbol y más. Además de las actividades, los niños de 3 a 15 años que asistieron participaron en un sorteo de juguetes. El sábado 8 de julio de 2023 en North Las Vegas City Hall Liberty Park. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

“Desconéctate y juega” -en su segundo año- aconteció el sábado 8 de julio de 2023 en el parque Libertad, que se localiza frente al Ayuntamiento de North Las Vegas.

Las actividades dieron inicio a las 8:30 a.m. y se extendieron hasta pasadas las 11:30 a.m. “Los niños se divirtieron muchísimo, sobre todo con los juegos acuáticos, en gran medida por el calor y el sol que hizo posible la diversión, sin estar conectados con sus aparatos electrónicos”, comentó Danelis Acosta, agregando que “el verano permite una cálida interacción entre los voluntarios y familias que acudieron al llamado de las autoridades del Ayuntamiento. Los niños también pudieron jugar con otros adultos, en ocasiones no tienen en casa personas con quien entretenerse y este evento hizo posible que aprendieran diferentes formas de pasar el tiempo”.

El calor no fue obstáculo para que muchas familias acudieran a la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de la ciudad de North Las Vegas. Los niños (y muchos padres de familia) disfrutaron de un día al aire libre, desconectados de dispositivos electrónicos y divirtiéndose.

El evento “Unplug and Play” de este año presentó actividades de juegos acuáticos, fútbol y más. Además de las actividades, los niños de 3 a 15 años que asistieron participaron en un sorteo de juguetes; los artículos distribuidos incluyeron balones de fútbol, legos, juegos de mesa y otros. Los juguetes y juegos estuvieron disponibles por orden de llegada y al final de la jornada se pudo ver que sobraron muchos juguetes. Los niños debían estar presentes para recoger los artículos.

Los juguetes y actividades fueron donados por United Movement Organized Kindness, Toys for Tots y Good 360.

El Ayuntamiento de la ciudad de North Las Vegas fue la anfitriona del evento, en esta ocasión en asociación con La Bonita Supermarkets, La Campesina, UNLV, Blue Bell Ice Cream, Changing the Narrative, Firefighter Burn Foundation, CNLV Community Services and Engagement Department, y CNLV Fire and Police Department.

“Vinimos representando a la UNLV. En esta jornada nos dimos cuenta de que muchos niños no sabían jugar, son cosas que nosotros hacíamos de pequeños en nuestros países, entonces para ellos fue interesante experimentar y aprender en una nueva interacción”, dijeron Danelis Acosta, Gloribert Roque y Juan Flores, voluntarios de la UNLV.

“Es importante que, en eventos de esta índole, los niños puedan conocer, practicar y dominar algunos juegos tradicionales para la comunidad latina”, concluyeron.