Punk Rock Museum llega a Las Vegas

Como se reportó por primera vez en Spin.com, la nueva atracción de todo lo relacionado con el punk ocupará 12 mil pies cuadrados de espacio de galería en 1422 Western Avenue, cerca del club de striptease Little Darlings.

Eric Melvin de NOFX se presenta en el escenario exterior en la esquina de East Stewart Avenue y North Las Vegas Boulevard durante el fin de semana de Punk Rock Bowling el sábado 26 de mayo de 2012. Melvin es uno de los músicos que dirigirán las visitas diarias en Punk Rock Muse, según el sitio web del museo. (Archivo del Review-Journal)

¿Has suspirado por tener una boda oficiada por el cantante de la banda de punk rock T.S.O.L. Jack Grisham?

¿O quizá por hacerte un tatuaje con el guitarrista del grupo Pennywise, Fletcher Dragge, o probar tocar un tema de Sick of it All con una guitarra y un amplificador tocados realmente por los favoritos del hardcore neoyorquino?

A partir del 13 de enero, podrás hacer todo esto aquí en Las Vegas con la apertura del Punk Rock Museum.

Con un bar, un salón de tatuajes, una capilla para bodas, una sala de improvisación y mucho más, la colección del museo incluye la playera de Debbie Harry de Vultures, los cascos “energy dome” de Devo, la motosierra que Sum 41 usó una vez en la gira en apoyo de “Does This Look Infected?” y mucho más.

El museo fue concebido inicialmente por el líder de NOFX, Mike “Fat Mike” Burkett. Entre los inversionistas se encuentran la leyenda del skateboard, Tony Hawk, el guitarrista de Foo Fighters y ex de The Germs Pat Smear, el guitarrista de Bad Religion y fundador de Epitaph Records Brett Gurewitz y el fundador de Vans Warped Tour Kevin Lyman.

Según el sitio web del museo, se hará hincapié en la inclusión.

“Esto no es solo para las bandas de punk que han tenido una gran repercusión o han vendido muchos discos”, se explica en una publicación. “Esto es para todas las bandas de punk que han aparecido en un folleto, que han tocado en un sótano o han grabado un demo. ¡Este es un museo inclusivo, dedicado al Punk Rock para punks y mirones por igual!”

El sitio también dice que habrá visitas diarias de notables de la escena como Casey Royer (DI), Roger Miret (Agnostic Front), Eric Melvin (NOFX), Stacey Dee (Bad Cop/Bad Cop), Angelo Moore (Fishbone) y otros.

Por supuesto, Burkett se ganó la ira de varios locales durante la presentación de NOFX en Punk Rock Bowling 2018, cuando hizo una broma desde el escenario sobre las víctimas del tiroteo del festival Route 91 Harvest.

NOFX tenía previsto volver al festival en 2021, pero canceló su actuación citando las consecuencias de los comentarios de Burkett.

La preventa de boletos para el museo ya está disponible en thepunkrockmuseum.com.