Presentó Ginette Llenas su libro “Perfume de Azahares” en el Centro Cultural Winchester Dondero

La escritora Ginette Llenas presentó su libro “Perfume de Azahares”. En la foto conversa con MariCarmen Torres, cubana oriunda de Camagüey, quien adquirió el libro. El jueves 15 de junio de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La escritora Ginette Llenas presentó su libro “Perfume de Azahares”. En la foto Mapy Durán, gestora del grupo literario Comala, que la presentó como un bellísimo ser. El jueves 15 de junio de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La escritora Ginette Llenas presentó su libro “Perfume de Azahares”. En la foto se limpia las lágrimas, dado que las vivencias escritas, la llenan de sentimientos encontrados. El jueves 15 de junio de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El colombiano Alex Vivas, creador de la editorial ImagiLab reconoció a la escritora Ginette Llenas por la publicación de su libro Perfume de Azahares. El jueves 15 de junio de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Maritza Maldonado destacó que el libro toca de cerca a todos los que hemos tenido que emigrar, que hemos tenido que dejar nuestros países, nuestras casas, nuestros amigos a consecuencias de una dictadura. El jueves 15 de junio de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

María del Pilar “Pily Coblentz”, expresó sobre el libro Perfume de Azahares: “Es muy emocionante tener la libertad de hablar”. El jueves 15 de junio de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La escritora Ginette Llenas presentó su libro “Perfume de Azahares”. En la foto su hija, Hergit, lee un párrafo del libro, donde destaca “Estar sin patria es no pertenecer a ningún lugar… se pierde el sentido de la identidad y la propiedad, se adquiere una segunda piel”. El jueves 15 de junio de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La escritora Ginette Llenas presentó su libro “Perfume de Azahares”. La presentación contó con una tanda de merengue, que fue bailada por los presentes. El jueves 15 de junio de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La escritora Ginette Llenas presentó su libro “Perfume de Azahares”. En la foto Roberto Peláez-Romero, uno de los artífices de la efervescencia de la literatura en el valle. El jueves 15 de junio de 2023 en el Centro Cultural Winchester Dondero. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

La escritora dominicana Ginette Llenas presentó su libro “Perfume de Azahares” en el Centro Cultural Winchester Dondero.

El evento aconteció el jueves 15 de junio de 2023 y contó con la presencia de escritores, activistas, artistas, así como invitados y familiares de la talentosa escritora oriunda de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

La conductora del evento fue Maritza Maldonado, una extraordinaria periodista nacida en Guantánamo, Cuba.

“Estar sin patria es no pertenecer a ningún lugar… se pierde el sentido de la identidad y la propiedad, se adquiere una segunda piel, porque la primera es inoperante, hubo que cambiarla, como la serpiente, por necesidad, y se vive así, errante en el mundo”, manifestó Hergit Llenas, hija de la autora, agregando que “se dice uno mismo, para sus adentros: Ya no soy de aquí… ya no soy de allá, ya no pertenezco a ningún lugar”.

Agradeciendo a la editorial ImagiLab por el apoyo a los escritores locales, la gestora del grupo literario Comala, Mapy Durán señaló “la doctora Ginette Llenas es un bellísimo ser. Abrazamos tu obra y persona con cariño, con respeto deseamos éxito con ‘Perfume de Azahares’ y te suplico que sean muchas obras más”.

Creemos firmemente que esta ciudad de luz –prosigue Durán-, que a veces se siente tan desierta, se ilumina plenamente con luces de neón cuando un autor irrumpe con sus letras; gracias por ser parte de la historia de los hispanos que se tejen en este valle. Bienvenida a nuestro grupo.

“Es muy emocionante tener la libertad de hablar”, expresó María del Pilar “Pily Coblentz”, al compartir que fue profesora de Ginette Llenas, a quien describió como una mujer llena de calidad humana y valores que nos invitan a participar de sus grandes méritos literarios. “Ginette se distinguió por su elegancia, al frente del aula, para dedicarse por completo a sus estudios; fue mi mejor alumna, se graduó con honores. Estoy muy orgullosa de sus logros en el terreno de la literatura”.

Sobre el contenido de “Perfume de azahares”, Maritza Maldonado destacó: “Este libro nos toca de cerca, a todos los que hemos tenido que emigrar, a los que hemos tenido que dejar nuestros países, nuestras casas, nuestros amigos a consecuencias de una dictadura.”

El colombiano Alex Vivas, creador de la editorial ImagiLab reconoció a la escritora Ginette Llenas por la publicación de su libro Perfume de Azahares, en el cual nos ilustra –desde su peculiar óptica- puntos históricos de gran valor para el rescate de la memoria colectiva del pueblo latinoamericano.

El reconocido escritor local Augusto Lemus (Tropismos) acotó “debo confesar que, al ver el video de la presentación, donde aparecen los dos sanguinarios asesinos (hermanos Castro), sentí que la obra testimonial sentí que el piso se hundió y creí que iba a presenciar una situación difícil. Te agradezco, desde mi corazón de cubano, profundamente, el que hayas tenido que ofrecer este testimonio, las pruebas dicen que en 1958 Cuba estaba a la cabeza de todos los gobiernos latinoamericanos, incluso por encima de España”.

“La revolución cubana no hizo nada, destruyó la riqueza que un país había levantado en 42 años de república. Gracias por el testimonio y la valentía de expresarlo aquí”, concluyó Lemus.