Vísperas de Año Nuevo en Las Vegas: Guía de fuegos artificiales, conciertos y fiestas

Los fuegos artificiales explotan sobre el Strip durante las celebraciones de Año Nuevo el sábado 1° de enero de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Omnia Nightclub en Caesars Palace. (Sammy Dean)

ARCHIVO - Los fiesteros celebran la víspera de año nuevo en Fremont Street Experience, en el centro de Las Vegas, el 31 de diciembre de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal vía AP, Archivo)

Lil Jon en Jewel Nightclub de Aria. (Mike Kirschbaum)

DJ Pauly D en Marquee Nightclub de The Cosmopolitan of Las Vegas. (Tao Group Hospitality)

Marquee Nightclub en The Cosmopolitan of Las Vegas. (Tao Group Hospitality)

Lil Jon en Jewel Nightclub en Aria. (Chelsea Christensen)

House of Blues Foundation Room en Mandalay Bay. (House of Blues)

The Killers tocó en T-Mobile Arena el 26 de agosto de 2022. La banda tocará en Año Nuevo en The Cosmopolitan of Las Vegas. (@robloud)

Bruno Mars y Anderson .Paak se muestran en su producción de residencia Silk Sonic en Dolby Live at Park MGM. Bruno Mars se presentará en Dolby Live en Año Nuevo. (John Esparza)

Kevin Hart posa para una foto en la apertura de su nuevo restaurante de comida rápida vegana "Hart House" el miércoles 24 de agosto de 2022 en Los Ángeles. Hart se presentará en la Nochevieja en el Resorts World. (Foto de Willy Sanjuan/Invision/AP).

Mob Museum se ve, el viernes 11 de febrero de 2022, en Las Vegas. Underground Speakeasy and Distillery del museo organiza una fiesta de Año Nuevo. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Oddwood Bar de Area15. El complejo de entretenimiento, eventos y arte está organizando una fiesta de Año Nuevo. (Area15)

Gwen Stefani se muestra durante su producción "Just A Girl" en Zappos Theatre de Planet Hollywood en Las Vegas. Stefani se presentará en The Venetian en Año Nuevo. (Todd Stefani/Robb Dipple)

Las Vegas tiene previsto cerrar el año 2022 con conciertos, fiestas y fuegos artificiales. Todavía no se han dado detalles oficiales sobre los fuegos artificiales del Strip, pero ya se pusieron a la venta los boletos para algunas fiestas por todo Las Vegas Boulevard. También están a la venta los boletos para las celebraciones en Fremont Street Experience y Area15. Esta es una lista de los eventos que se celebran en los resorts, casinos y otros lugares del valle. Esta lista se actualizará a medida que se anuncien más eventos y detalles.

Fuegos artificiales

Lake Las Vegas

A las 9 p.m. se lanzará un espectáculo de fuegos artificiales para la cuenta regresiva de la Costa Este. lakelasvegas.com/hometownholidays

Plaza

Espectáculo de fuegos artificiales a medianoche. El comediante Doug Stanhope a las 8 p.m. en la sala de espectáculos, los boletos cuestan a partir de 99 dólares. plazahotelcasino.com

Fiestas

Área15

La fiesta incluye presentaciones de Dmitry KO e invitados especiales en Oddwood Bar, y sets de DJ de Soul in the Machine en Portal, cuyas puertas se abren a las 10 p.m. en 3215 S. Rancho Drive. La entrada también incluye el acceso a las experiencias y atracciones inmersivas de Area15 y las presentaciones de los DJ en el terreno A después de la medianoche. El precio de los paquetes es a partir de 195 dólares. Black Tiger Sex Machine se presenta en el terreno al aire libre, las puertas se abren a las 12:30 a.m. y los boletos cuestan a partir de 29.95 dólares. area15.com/events

Aria

Jewel Nightclub presenta un set de DJ de Lil Jon, las puertas abren a las 8 p.m., los boletos cuestan a partir de 50 dólares para las mujeres y 75 dólares para los hombres. taogroup.com

Boulder Station

Railhead presenta Bailonga con Zigma de 9 p.m. a 4 a.m., entrada gratuita; servicio de botellas disponible. Kixx Lounge y Sports Bar cuentan con DJs de 8 p.m. a 1 a.m., entrada gratuita. dc

Caesars Palace

Adele se presenta a las 10 p.m. en Colosseum at Caesars Palace, los precios de los boletos varían en ticketmaster.com. Steve Aoki toma el control de Omnia Nightclub, las puertas se abren a las 8 p.m., los boletos cuestan a partir de 75 dólares para las mujeres y 100 dólares para los hombres; las entradas VIP con tarjeta de bar de 100 dólares cuestan a partir de 150 dólares para las mujeres y 175 dólares para los hombres en taogroup.com. El paquete de fiesta de Absinthe incluye el espectáculo de las 10 p.m., una celebración posterior en Green Fairy Garden, barra libre y vistas de los fuegos artificiales del Strip. Los boletos cuestan a partir de 375 dólares en spiegelworld.com. Alto Bar cuenta con un DJ; el servicio de botellas cuesta a partir de 400 dólares. nyeonthestrip.com

The Cosmopolitan of Las Vegas

The Killers toca en The Chelsea a las 10:30 p.m.; los boletos cuestan a partir de 150 dólares. The Ice Rink organiza una fiesta para ver los fuegos artificiales de 9 p.m. a 12:30 a.m. con un DJ, barra de tres horas, brindis con champán y renta de patines de hielo de cortesía; las puertas se abren a las 9 p.m. y las rentas cuestan a partir de 200 dólares (100 dólares para menores de 20 años). La fiesta de The Chandelier comienza a las 9:30 p.m. y ofrece un paquete de barra ilimitada con cocteles artesanales y champán por cortesía de Veuve Clicquot, un DJ y activaciones de cabinas fotográficas y vista de los fuegos artificiales desde la pista de hielo de 11:30 p.m. a 12:30 a.m.; los boletos cuestan a partir de 200 dólares. DJ Pauly D toma el control de Marquee Nightclub, las puertas se abren a las 8 p.m., los boletos cuestan a partir de 30 dólares para las mujeres y 50 dólares para los hombres; los boletos VIP con tarjeta de bar de 100 dólares cuestan a partir de 105 dólares para las mujeres y 125 dólares para los hombres (events.taogroup.com). Spiegelworld ofrece la cena y el espectáculo “Psychedelic Year’s Eve” a las 5:30 y 7:30 p.m. con una cena de cuatro platos a precio fijo en Superfrico, cocteles y el espectáculo de variedades intergalácticas OPN; los boletos cuestan a partir de 325 dólares. cosmopolitanlasvegas.com

The Cromwell

Chris Brown concluye el año 2022 con un concierto en Drai’s Nightclub. Los boletos cuestan a partir de 200 dólares para las mujeres y 250 dólares para los hombres; hay paquetes de mesas disponibles. draislv.com

Fremont Street Experience

Fremont Street Experience NYE Time of Your Life Festival comienza a las 6 p.m. con presentaciones de Bush, Sugar Ray, The Wailers ft. Julian Marley, Sugarhill Gang, All-4-One, Tag Team, DJ Skribble y fuegos artificiales digitales en la pantalla Viva Vision. Los boletos cuestan a partir de 50 dólares. vegasexperience.com

Green Valley Ranch Resort

Mirko Barbesino se presenta de 6 a 11 p.m. en Hank’s Fine Steaks & Martinis. DJ Lee toca de 8 p.m. a 1 a.m., entrada gratuita. DJ Big Jay toca en Race & Sports Bar de 9 p.m. a 1 a.m., entrada gratuita. greenvalleyranch.com

JW Marriott/Casino Rampart

Fiesta en todo el casino con el DJ Premonition de 6 a 9 p.m. en Round Bar, seguido de Cool Change y un brindis con champán a medianoche. theresortatsummerlin.com

Linq Promenade

El grupo de R&B Durand Jones & the Indications se presentará en Brooklyn Bowl de Linq Promenade, las puertas se abren a las 20:30, boletos entre 45-95 dólares en brooklynbowl.com/las-vegas.

Mandalay Bay

Las puertas se abren a las 9 p.m. para la Nochevieja 2023 de Foundation Room con barra libre. La entrada general a Foundation Room Lounge cuesta 150 dólares e incluye barra libre de 9 a 11 p.m.; la entrada VIP cuesta 250 dólares e incluye barra libre hasta el cierre del local. También hay disponibles paquetes de cena y lounge. House of Blues ofrece la Gasolina Party a las 9 p.m. en Music Hall, con boletos a partir de 19 dólares (houseofblues.com/lasvegas). Minus5 Icebar celebra el Año Nuevo en todo el mundo con un brindis con champán cada hora a partir de las 11 a.m. Un paquete VIP por 250 dólares incluye dos bebidas, un sombrero de recuerdo y un abrigo de piel y una foto en el Shoppes at Mandalay Place, visita minus5experience.com.

MGM Grand

Illenium se presenta en Hakkasan Nightclub, las puertas se abren a las 8 p.m., los boletos cuestan a partir de 50 dólares para las mujeres y 75 dólares para los hombres; el paquete VIP con tarjeta de bar de 100 dólares cuesta a partir de 125 dólares para las mujeres y 150 dólares para los hombres. taogroup.com

Mob Museum

Underground Speakeasy and Distillery cuenta con la música de los Old Fashions con Carley Presher, bocadillos ligeros y cócteles inspirados en Prohibition, de 9 p.m. a 1 a.m. Los boletos cuestan 120 dólares, e incluyen dos entradas para bebidas y un brindis con champán a medianoche. Las entradas VIP cuestan 165 dólares e incluyen barra libre durante tres horas, asientos reservados, una botella de champán por cada dos invitados y un brindis con champán. themobmuseum.org

Nueva York-Nueva York

En el puente de Brooklyn se celebra Bridge Bash a las 9 p.m., con DJs, bailarines, regalos para la fiesta, barra libre, ofertas de comida de camiones de comida locales y vista de los fuegos artificiales; los boletos cuestan a partir de 263.94 dólares. newyorknewyork.com/entertainment

Palace Station

Buffet cuenta con un DJ de 7 p.m. a 1 a.m., entrada gratuita. palacestation.com

Parque MGM

Bruno Mars le da la bienvenida al 2023 con una presentación en Dolby Live a las 9 p.m., los boletos cuestan a partir de 375 dólares. ticketmaster.com

Red Rock Resort

Empire Records se presenta de 9 p.m. a 1 a.m. en Rocks Lounge, las puertas se abren a las 8 p.m., boletos de entre 35-40 dólares. DJ Dig Dug toca de 9 p.m. a 3 a.m. en Lucky Bar, entrada gratuita. STN Sports Bar presenta a DJ Aphex de 9 p.m. a 2 a.m., entrada gratuita. Michael VanGo se presenta de 8 p.m. a 1 a.m. en Lobby Bar, entrada gratuita. T-Bones Chophouse cuenta con DJ L1 de 5 p.m. a 1 a.m. Y las puertas se abren a las 8:30 p.m. para Glitter Bingo Party de 23 mil dólares en Año Nuevo; la entrada es de 50 dólares. redrockresort.com; stationcasinosbingo.com

Resorts World

Kevin Hart se presenta a las 8 p.m. en Theatre; los boleots cuestan a partir de 89.50 dólares en axs.com. Tiesto y DJ Kromi encabezan Zouk Nightclub, las puertas se abren a las, los boletos cuestan a partir de 125 dólares para las mujeres y 175 dólares para los hombres en zoukgrouplv.com. Las puertas se abren a las 9 p.m. para Pitbull NYE Celebration; hay paquetes de mesas disponibles en rwlasvegas.com.

Sahara Las Vegas

Casbar Lounge y Azilo Ultra Lounge ofrecen DJs, música en vivo, bailarines go-go, ilusionistas y una selecta barra libre desde las 8:30 p.m. hasta la medianoche. Los huéspedes pueden disfrutar de una cuenta atrás y de la vista de los fuegos artificiales desde el Strip en Azilo Ultra Pool. Los boletos cuestan a partir de 115 dólares. saharalasvegas.com

Santa Fe Station

Wanted, un tributo a Bon Jovi, se presenta a las 10 p.m. en el Chrome Showroom, 40 dólares. stationcasinoslive.com

Silverton

“Skip the Strip” ofrece bebidas sin fondo en todos los bares del casino, de 7 a 10 p.m., y la entrada a DJ Dance Party a las 10 p.m. en Veil Pavilion (barra con efectivo). Los boletos cuestan 25 dólares por adelantado o 50 dólares el día del evento. Los boletos para la fiesta de baile solo cuestan 15 dólares. silvertoncasino.com/entertain

South Point

Deja Vu se presenta en Año Nuevo al mediodía en el Showroom. Los boletos cuestan 29 dólares, e incluyen los recuerdos de la fiesta, la suelta de globos y el brindis con champán. Wes Winters toca jazz de estilo lounge de 5 a 7 p.m. en Grandview Lounge, entrada gratuita. Rockin New Year’s Eve con Bohemian Queen, con regalos, suelta de globos y brindis con champán. Las puertas se abren a las 9:30 p.m. en Showroom, y las entradas cuestan 75 dólares, e incluyen dos bebidas. The ’80s New Year’s Eve Dance Party con Spazmatics tendrá lugar de 10 p.m. a 1 a.m. en Exhibit Hall. Los boletos cuestan 85 dólares e incluyen barra libre, aperitivos, suelta de globos y brindis con champán. Los Bronx Wanderers encabezan la fiesta de baile de Año Nuevo en Grand Ballroom. Las puertas se abren a las 8 p.m. y el evento incluye una cena de cuatro platos, barra libre, regalos de fiesta, suelta de globos y brindis con champán por 159 dólares. southpointcasino.com/nye

Stirling Club

Serpentine Fire se presenta con música de Earth, Wind & Fire, Bruno Mars y más, en Stirling Room con bocadillos ligeros, postres y brindis con champán a cada hora en el 2827 de Paradise Road. Los boletos para los no socios cuestan a partir de 330 dólares por persona o 540 dólares por pareja, e incluyen el cóctel de bienvenida y los brindis. También hay entradas VIP disponibles. thestirlingclub.com

Stoney’s Rockin’ Country

Para mayores de 18 años, con caída de la bola, ofertas de bebidas, baile country y mucho más. Los boletos cuestan a partir de 10 dólares. Las puertas se abren a las 7 p.m. en el 6611 de Las Vegas Blvd. South. stoneysrockincountry.com

The Strat

Ve los fuegos artificiales desde la torre SkyPod, en la plataforma de observación interior del nivel 108, y disfrute de regalos, un DJ y más, de 9 p.m. a 1:30 a.m., 150 dólares. El Remix Lounge ofrece música de Evo de 9 p.m. a 1 a.m., seguida de DJ Santos hasta la madrugada, entrada gratuita. thestrat.com

Sunset Station

Kenny Metcalf con “Elton – The Early Years” a las 11 p.m. en Club Madrid, 35 dólares. DJ DMC toca de 9 p.m. a 1 a.m. en el Gaudi Bar, entrada gratuita. Miles V se presenta de 8 p.m. a medianoche en Rosalita’s Cantina. sunsetstation.com

The Venetian

Gwen Stefani se presenta a las 9:30 p.m. en Theatre, los boletos cuestan a partir de 275.18 dólares en ticketmaster.com. O.T. Genasis organiza la fiesta de Tao Nightclub, las puertas se abren a las 8 p.m., las entradas cuestan a partir de 30 dólares para las mujeres y 50 dólares para los hombres; las VIP con tarjeta de bar de 100 dólares cuestan a partir de 105 dólares para las mujeres y 125 dólares para los hombres en taogroup.com. Minus5 Icebar celebra el Año Nuevo en todo el mundo con un brindis con champán cada hora a partir de las 11 a.m. Un paquete VIP por 250 dólares incluye dos bebidas, sombrero y abrigo de piel de recuerdo y una foto en Grand Canal Shoppes, visita minus5experience.com. A partir de las 10 a.m., Prestige Club Lounge ofrece una fiesta en el piso 23 de la torre de Palazzo con un DJ, brindis a medianoche, vista de los fuegos artificiales, recuerdos de la fiesta y boletos para bebidas, la entrada general cuesta 275 dólares (375 dólares con el paquete de bebidas ilimitadas). venetianlasvegas.com

Virgin Hotels Las Vegas

Tenacious D se presenta en Theatre, las puertas se abren a las 9 p.m., los boletos cuestan a partir de 49.95 dólares. axs.com

Wynn Las Vegas

The Chainsmokers toma el control de XS Nightclub. Los boletos para Under the Stars cuestan a partir de 55 dólares para las mujeres y 75 dólares para los hombres; las entradas de acceso total cuestan a partir de 100 dólares para las mujeres y 175 dólares para los hombres; hay paquetes de mesas disponibles. Las puertas se abren a las 9 p.m. wynnsocial.com