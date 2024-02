Ve lo que hay dentro de la enorme atracción de Paramount frente a The Mirage

El volcán de The Mirage se convierte en una montaña para la atracción de Paramount frente a The Mirage, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Bob Esponja y Patricio de la serie "SpongeBob SquarePants" se unen a los Drumbots en una canción en la atracción Paramount frente a The Mirage, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Gayle King da la bienvenida a los asistentes a la inauguración de la instalación temporal de Paramount frente al Mirage, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Una instalación temática "1923" de Paramount frente al Mirage, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Una instalación temática de "1923" de Paramount frente a The Mirage, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Una habitación temática de "Bob Marley: One Love" en la atracción Paramount frente a The Mirage, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Sala temática "Sistas" en la atracción Paramount, frente a The Mirage, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Animadoras en la atracción Paramount frente a The Mirage, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Una instalación fotográfica de Big Ten se ve en la atracción Paramount frente a The Mirage, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

La gente camina por la atracción Paramount frente a The Mirage, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Un espacio temático de Nickelodeon se ve en la atracción Paramount frente a The Mirage, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Las Vegas no podía ir a la montaña, así que Paramount trajo la montaña a Las Vegas.

El pico nevado que ha tomado al volcán Mirage, un homenaje al logotipo de Paramount, es solo para aparentar. Pero sirve como publicidad anticipada, y un poco para mejorar el ambiente, de Expedition Vegas.

Esta experiencia gratuita de cuatro días celebra algunos de los programas de televisión más populares de la colección de Paramount, con desafíos, sesiones fotográficas, un simulador de peticiones y regalos. Todo ello previo a la cobertura del Super Bowl, que podrá verse en CBS y Paramount+. Nickelodeon emitirá una presentación especial llena de slime.

Como se vio durante la fiesta previa del miércoles en la enorme atracción frente a The Mirage, los invitados podrán:

– Experimentar un viaje simulado en góndola narrado por Jim Nance y Tony Romo.

– Ver trajes y utilería de los programas de Paramount+ Star Trek: Discovery y Halo.

– Resolver rompecabezas como los de Survivor y The Challenge de MTV.

– Disfrutar de una zona infantil de Nickelodeon.

– Relajarse en una suite spa de Tyler Perry’s Sistas.

– Cantar en un bar karaoke vinculado al drama de la CBS Fire Country.

– Buscar fantasmas en una recreación del Woodstone B&B de la comedia de la CBS Ghosts.

– Participar en sesiones fotográficas de South Park, Yellowstone y su precuela 1923, y la próxima película Bob Marley: One Love.

– Y patear un balón de fútbol a un objetivo para representar la cobertura de la Champions League de la UEFA.

Expedition Vegas de Paramount abrirá de 11 a.m. a 6 p.m. el jueves y el viernes, de 11 a.m. a 3 p.m. el sábado y de 11 a.m. a 2 p.m. el domingo.

Regístrate para conseguir boletos gratuitos en feverup.com/m/147901.