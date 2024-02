Pronto podrás vivir la fantasía de John Wick en una nueva experiencia de Area15

Representación digital de la John Wick Experience, que abrirá sus puertas en 2024 en Area15, en Las Vegas. (Cortesía de Lionsgate)

Los fans de las películas de John Wick pronto podrán adentrarse en el submundo criminal en una nueva atracción de Las Vegas.

El estudio de cine Lionsgate introducirá el mundo neo-noir de las películas de acción protagonizadas por Keanu Reeves a través de una experiencia inmersiva que se lanzará en el complejo de entretenimiento Area15 a finales de este año, según un comunicado de prensa del jueves.

La atracción de 12 mil pies cuadrados con entrada combinará “un teatro inmersivo y entornos cinematográficos altamente tematizados para crear un viaje interactivo que trascienda la realidad”, afirma el comunicado. A los grupos de visitantes se les encomendarán misiones específicas que interactuarán con los personajes y la historia del universo de la serie de películas.

El recinto incluye la atracción de aventuras, un bar temático y una tienda abierta al público.

“Una de las cosas que más me gustan de la franquicia John Wick es la idea de que hay todo un mundo de alianzas y venganza oculto a plena vista, todo ello convergiendo en los sitios mundiales del Continental. Esta experiencia introduce a los fans en ese mundo como nunca antes, y Area15 es un lugar ideal para que los fans vivan en vivo la fantasía, la acción y el peligro retratados en las películas”, ha declarado en un comunicado Jenefer Brown, vicepresidente ejecutivo y responsable de productos y experiencias globales de Lionsgate.

El director de la franquicia cinematográfica Chad Stahelski y su equipo de 87Eleven Entertainment colaboran en el proyecto con la productora local de experiencias inmersivas Egan Productions. Jason Egan, líder de la productora, ha colaborado anteriormente con Lionsgate en la experiencia oficial SAW Escape, inaugurada en 2018, y Escape Blair Witch, inaugurada en 2021, según el comunicado. Otra propiedad intelectual de Liongsate en el Strip incluye The Hunger Games: The Exhibition ubicado en MGM Grand.

“Todo mi equipo está encantado de trabajar junto a Lionsgate para introducir otra atracción emocionante aquí en la capital mundial del entretenimiento”, dijo Egan en el comunicado. “La combinación de nuestros talentos con el genio creativo de las películas y un lugar de clase mundial como Area15 hará que la John Wick Experience sea un destino imperdible para los fans”.