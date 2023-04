No se necesitan monedas ni fichas: 10 actividades gratuitas en Las Vegas

Con la persistente inflación y la inminente posibilidad de una recesión, es tranquilizador saber que hay muchas cosas que hacer y ver en Las Vegas que no cuestan un centavo.

Una larga fila ante el letrero de "Welcome to Las Vegas". (Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal)

The Gold & Silver Pawn Shop en el 713 de Las Vegas Blvd. South. (Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal)

Una réplica de la estrella de "Pawn Stars" Rick Harrison en The Gold & Silver Pawn Shop. (Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal)

The Gold & Silver Pawn Shop, en el 713 de Las Vegas Blvd. South. (Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal)

Pinball Hall of Fame, 4925 Las Vegas Blvd. South. (Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal)

Pinball Hall of Fame, 4925 Las Vegas Blvd. South. (Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal)

Pinball Hall of Fame, 4925 Las Vegas Blvd. South. (Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal)

Un payaso se presenta en Circus Circus Hotel & Casino, 2880 Las Vegas Blvd. South. (Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal)

Bellagio Conservatory & Botanical Garden, 3600 Las Vegas Blvd. South. (Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal)

Bellagio Conservatory & Botanical Garden, 3600 Las Vegas Blvd. South. (Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal)

Las fuentes de Bellagio, 3600 Las Vegas Blvd. South. (Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal)

Downtown Container Park, 707 E. Fremont St. (Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal)

Shelby Heritage Center, 6405 Ensworth St. (Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal)

Shelby Heritage Center, 6405 Ensworth St. (Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal)

Una sirena en Silverton Casino & Hotel, 3333 Blue Diamond Road. (Justin Razavi/Las Vegas Review-Journal)

Las Vegas es conocida en todo el mundo como un gran lugar para jugar, comer, beber, ir de compras y ver espectáculos en vivo, cosas que pueden ser muy divertidas… y que pueden costar mucho dinero.

Échales un vistazo a estas 10 opciones de cosas gratis que hacer en Las Vegas:

En el Strip

– Tómate una foto en el letrero “Welcome to Fabulous Las Vegas”: El emblemático letrero es el punto de partida lógico para un día o una noche en el Strip. La estructura de 25 pies de altura -diseñada por Betty Willis, empleada de Western Electric Displays- marca el comienzo del Strip en el 5100 de Las Vegas Blvd. South. La sesión de fotos es gratuita, al igual que el estacionamiento, aunque prepárate para hacer fila. Los que tengan prisa pueden evitar la fila colocándose a un lado para tomarse la foto.

– Visita el Pinball Hall of Fame: A pocos pasos del letrero de “Welcome”, en el 4925 de Las Vegas Blvd. South, este edificio de 25 mil pies cuadrados alberga cientos de máquinas de pinball clásicas que funcionan con monedas, con temas basados en “Star Wars”, “Los Simpson”, “Captain Fantastic” de Elton John y muchos más. La entrada y el estacionamiento son gratuitos, aunque tendrás que desembolsar algunas monedas si quieres jugar.

– Ver las fuentes del Bellagio: Más de dos docenas de veces al día, más de 1,200 fuentes se mueven al ritmo de la música frente a Bellagio, en un espectáculo que el complejo califica como “la instalación acuática más ambiciosa y compleja jamás concebida”. Bellagio afirma que cada espectáculo es único. Después de ver el espectáculo acuático, dirígete al interior del hotel y pasea por Bellagio Conservatory & Botanical Garden, que cuenta con impresionantes exposiciones de flores, árboles y otros materiales, a menudo de temática navideña o estacional.

– Se testigo de Mirage Volcano: Si alguna vez has querido ver un volcán en persona sin temer por tu vida, no hay nada mejor que la atracción nocturna de este hotel del centro del Strip, que imita la erupción de un volcán real con música trepidante, cada hora de la noche de 7 a 11 p.m. Aunque no estará mucho más tiempo, ya que los responsables del hotel han anunciado que será demolido en un futuro próximo y sustituido por una torre de hotel gigante con forma de guitarra, como parte de su próxima transformación en un Hard Rock Hotel.

– Disfruta de los números circenses en Circus Circus: tanto adultos como niños pueden ver gratis a payasos, malabaristas, trapecistas, equilibristas y otros artistas de circo en este casino del extremo norte. Los espectáculos comienzan a la 1:30 p.m. de lunes a jueves y a las 11:30 a.m. de viernes a domingo, con un espectáculo nuevo cada hora.

Sugerencia adicional: para descansar de las caminatas que conlleva una aventura en el Strip, súbete a uno de los tres tranvías gratuitos que operan a diario, uno que va de Mandalay Bay a Excalibur, otro de Park MGM a Bellagio y otro de Mirage a Treasure Island.

Fuera del Strip

– Ve a un concierto en Fremont Street Experience: Este centro comercial peatonal de cinco cuadras en el centro de Las Vegas ofrece música en vivo gratis todas las noches, a partir de las 6 p.m. Entre las presentaciones especiales del año pasado se presentaron artistas como Stone Temple Pilots, Rick Springfield, Starship, 10,000 Maniacs, Soul Asylum, Hoobastank y Alien Ant Farm.

– Pasa por Gold & Silver Pawn Shop: Famosa por el reality “Pawn Stars”, está ubicada en el 713 de Las Vegas Blvd. South. Aunque no hay garantía de que vaya a ver a las estrellas del programa, la tienda está repleta de artículos eclécticos y abre todos los días (excepto Thanksgiving y Navidad) de 10 a.m. a 5:30 p.m. Y la ventanilla de empeños está abierta 24 horas al día, siete días a la semana, para aquellos que quieran vender o empeñar un artículo.

– Relájate en Downtown Container Park: Este conjunto de tiendas creadas a partir de contenedores de transporte reutilizados, ubicado en el 707 E. de Fremont Street, cuenta con una zona de juegos en una casa del árbol para niños, conciertos gratuitos ocasionales para adultos y una escultura gigante de una mantis religiosa que se hace notar por la noche.

– Déjate sorprender por los autos de exhibición en Shelby Heritage Center: La vida y obra del piloto y diseñador de automóviles Carroll Shelby, interpretado por el actor Matt Damon en la película de 2019 “Ford V. Ferrari”, es el centro de atención aquí, justo al sur del Strip, en 6405 Ensworth St. La instalación de 15 mil pies cuadrados exhibe más de 30 vehículos Shelby icónicos de alto rendimiento y se encuentra junto a la instalación de producción de 150 mil pies cuadrados.

– Visita a las sirenas del Silverton Casino & Hotel Aquarium: El acuario del Silverton no solo alberga una gran variedad de peces tropicales, sino que también ofrece avistamientos ocasionales de sirenas. Las sirenas del Silverton se presentan junto a los animales acuáticos en el 3333 de Blue Diamond Road los jueves, viernes, sábados y domingos por la tarde. El acuario también ofrece comidas interactivas con rayas dos veces al día.