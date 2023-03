Guía de búsquedas de huevos de Pascua y diversión familiar en el valle de Las Vegas

Dany Alubaidi, de un año, abre su botín durante la búsqueda de huevos de Pascua Egg-Apalooza en Paradise Recreational Center, el sábado 16 de abril de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Niños en hogares de acogida locales y sus padres de acogida participan en la búsqueda anual de huevos de Pascua en el anfiteatro del Centro de Gobierno del Condado Clark en Las Vegas, el jueves 5 de abril de 2012. (Las Vegas Review-Journal)

Huevos de plástico se ven durante el evento comunitario Hoppy Egg Run en el Walnut Recreation Center, en Las Vegas, el sábado 16 de abril de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Dmitri Hernández, de siete años, toma un huevo durante la búsqueda de huevos de Pascua Egg-Apalooza en Paradise Recreational Center, el sábado 16 de abril de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Penélope Gonzales, de seis años, participa durante el evento comunitario Hoppy Egg Run en el Walnut Recreation Center, en Las Vegas, el sábado 16 de abril de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

En todo el valle de Las Vegas se han programado actividades y diversión en familia por la Pascua.

Friends of the Nevada Southern Railway ofrece paseos en el tren Bunny Express para recaudar fondos para el Nevada State Railroad Museum. Lion Habitat Ranch se prepara para acoger actividades con temática de Pascua, y Friends of Parkinson organizan su carrera anual Funny Bunny Race para recaudar fondos.

Esta es una lista de algunas búsquedas de huevos de Pascua y eventos previstos en todo el valle.

Bunny Express 2023 de Boulder City

El Bunny Express nocturno de Nevada Southern Railway para recaudar fondos saldrá los días 1°, 2, 7 y 8 de abril del Nevada State Railroad Museum, en 601 Yucca St., en Boulder City. El precio de los boletos es de 30 a 50 dólares para los adultos y de 25 a 45 dólares para los niños de uno a 11 años; gratis para los niños de un año y menores (niños de regazo). El evento incluye la hora del cuento, una foto con el Conejo de Pascua, comida, refrescos, juegos y mucho más. nevadasouthern.com

Bunny Bash

El evento del Hollywood Recreation Center cuenta con búsquedas de huevos, juegos de carnaval, castillo inflable, cabina de fotos, camiones de comida y más, de 10 a.m.- 1 p.m. el 1° de abril en Lewis Family Park, en 1970 Tree Line Drive. La búsqueda de huevos comenzará a las 10:30 a.m. para los niños de tres años y menores, seguidos de los de cuatro a cinco, de seis a ocho, de nueve a 12 y de 13 a 16 años. Regístrate en el parque para recibir una pulsera para la búsqueda de huevos. Para más información, llama al 702-455-0566. clarkcountynv.gov

Conejo de Pascua en Galleria at Sunset

El Conejo de Pascua podrá fotografiarse hasta el 8 de abril en 1300 W. Sunset Road, en Henderson. Se recomienda hacer reservación, pero los visitantes sin cita previa son bienvenidos. galleriaatsunset.com

Conejo de Pascua en Meadows Mall

El Conejo de Pascua podrá fotografiarse hasta el 8 de abril en 4300 Meadows Lane. Se recomienda reservar, pero los visitantes sin cita previa son bienvenidos. meadowsmall.com

Búsqueda de Huevos de Pascua

El evento anual de Pascua de Greater Las Vegas Academy ofrece tres búsquedas de huevos a partir de las 10 a.m. del 1° de abril en 2170 E. Maule Ave. Las búsquedas de huevos comienzan a las 10 a.m. para niños de dos a cuatro años, a las 11 a.m. para niños de cinco a ocho años y al mediodía para niños de ocho a 12 años. Los boletos cuestan 20 dólares por familia e incluyen fotos con el Conejo de Pascua. glvacademy.com

Eggstravaganza de Pascua

Incluye una búsqueda de huevos al aire libre, juegos, manualidades, música y una búsqueda de huevos en la piscina el 1° de abril en Pavilion Center Pool, en 101 S. Pavilion Center Drive. La inscripción cuesta dos dólares por adelantado y cuatro dólares el día del evento. La búsqueda de huevos al aire libre para niños de tres a seis años comienza a las 9 a.m., la búsqueda en piscina poco profunda para niños de siete a 10 años a las 9:45 a.m. y la búsqueda en piscina profunda para niños de siete a 12 años a las 10:30 a.m. Trae una cubeta o una bolsa de plástico para recoger los huevos (bolsas de malla para la piscina). Inscríbete en la piscina (702-229-1488) o en Veterans Memorial Community Center, 101 N. Pavilion Center Drive (702-229-1100). lasvegasnevada.gov

Eventos de Pascua en The District

La búsqueda de huevos de Pascua abierta a niños de edades de uno a 10 años será de las 9 a.m. a 3 p.m. el 1° de abril en The Green, ubicado detrás de Whole Foods, en 100 S. Green Valley Parkway, en Henderson. El registro en persona comenzará a las 9 a.m. El evento también cuenta con música, pintura de caras, un castillo inflable y mucho más. Estarán disponibles las fotos con el Conejo de Pascua de 10 a.m. a 8 p.m. el viernes y sábado, de 11 a.m. a 7 p.m. el domingo y de 2 p.m. a 8 p.m. de lunes a jueves hasta el 8 de abril en The Courtyard en 2240 Village Walk Drive. shopthedistrictgvr.com

Eventos de Pascua en Lion Habitat Ranch

El santuario de fauna silvestre sin fines de lucro organizará actividades de Pascua y celebrará el décimo aniversario del león Benny de 10 a.m. a 2 p.m. los días 8 y 9 de abril en 382 Bruner Ave. Las actividades incluyen una búsqueda del tesoro, un concurso de disfraces de conejo de Pascua para Ozzie la jirafa al mediodía, y mucho más. La entrada cuesta 20 dólares para los adultos locales mayores de 15 años (25 dólares para los no locales) e incluye la entrada de un niño de cuatro a 14 años (ocho dólares por niño adicional para entrada local, 10 dólares para entrada no local). Los menores de tres años entran gratis. También hay descuentos para grupos familiares. lionhabitatranch.org

Eventos de Pascua en Town Square

El 8 de abril, de 8 a.m. a 5 p.m., Hop & Shop ofrecerá búsquedas de huevos, espectáculos, atracciones, el Conejo de Pascua y mucho más. La búsqueda de huevos matutina comienza a las 10 a.m. y la vespertina a la 1:30 p.m. La inscripción para las búsquedas de huevos gratuitas será de 8 a.m. a 10 a.m. y de 12 p.m. a 14 p.m., o hasta que se llenen todas las búsquedas de la mañana y de la tarde. Se les pide a los participantes que traigan su propio recipiente. Las fotos con el Conejo de Pascua estarán disponibles en varios horarios hasta el 8 de abril en 6605 Las Vegas Blvd. South. mytownsquarelasvegas.com

Egg-apalooza

Este evento comunitario gratuito para niños de tres a 12 años incluye búsqueda de huevos, manualidades y mucho más, de 10 a.m. al mediodía el 1° de abril en el Paradise Recreation Center, en 4775 McLeod Drive. Inscríbete por internet o en la recepción del centro. Las primeras 500 personas recibirán una canasta de Pascua gratis. clarkcountynv.gov/parks

Buceo por huevos

Habrá cientos de huevos escondidos en la piscina, natación, manualidades y mucho más, de 1 p.m. a 4 p.m. el 9 de abril en el Heritage Park Aquatic Complex, en 310 S. Racetrack Road, en Henderson, por cinco dólares. La actividad de buceo para buscar los huevos estará dividida por edades y comienza a las 2 p.m. cityofhenderson.com

Búsqueda de huevos

La búsqueda gratuita de huevos de Pascua de City Light Church para niños de seis meses a 12 años contará con 20 mil huevos, premios y mucho más, a las 10 a.m. del 8 de abril en el campo de fútbol americano de Sierra Vista High School, en 8100 W. Robindale Road. Para inscribirte, visita citylightvegas.com/easter.

Carrera de los huevos

Con juegos, manualidades y mucho más, a las 5:30 p.m. del 31 de marzo en Desert Breeze Park, en 8275 W. Spring Mountain Road. La tradicional carrera de huevos para niños de tres a 12 años será de 5:30 p.m. a 7 p.m.; inscripción de cinco dólares por niño. La carrera de huevos familiar para padres/tutores con niños de 12 años o menos comenzará a las 7:15 p.m.; inscripción de 20 dólares por familia (no más de cinco personas por familia). Inscríbete con anticipación en Desert Breeze Community Center para recibir la pulsera de la carrera de huevos. clarkcountynv.gov/parks; 702-455-8334

Funny Bunny Race 2023

El evento de la carrera anual Funny Bunny Race for Parkinson’s, organizada por Friends of Parkinson, será de 8 a.m. al medio día el 1° de abril en W. Wayne Bunker Family Park, en 7351 W. Alexander Road. La carrera comenzará a las 9 a.m. El evento también contará con atracciones de carnaval, pintura de caras, un zoológico de mascotas y una búsqueda de huevos de Pascua. La asistencia es gratuita. La inscripción cuesta 25 dólares para la caminata de una milla y 35 dólares para la carrera de 5K. funnybunnyrace.com

‘Saltando por Bonnie Lane’

La búsqueda de huevos gratuita tendrá lugar de 10 a.m. a 1 p.m. el 1° de abril en Bob Price Park, en 2050 Bonnie Lane. La inscripción en el sitio se abre a las 9:15 a.m. Se les pide a los participantes que lleven una canasta para recoger los huevos. Las búsquedas se dividirán en grupos de diferentes edades y contarán con juegos, manualidades y castillos inflables. El evento forma parte del desayuno gratuito con hot cakes y la jornada de puertas abiertas que se celebrarán en la Estación de Bomberos 20, en 5865 Judson Ave, cerca de los bulevares Nellis y Lake Mead. El desayuno y la jornada de puertas abiertas serán de 9 a.m. al mediodía. Se servirán hot cakes hasta agotar existencias. clarkcountynv.gov/parks; 702-455-7600

Carnaval de Primavera y Búsqueda de Huevos Hippity-Hop

Habrá búsquedas de huevos para niños de uno a 10 años, juegos de feria, castillos inflables y refrescos, de 9 a.m. a 1 p.m., el 8 de abril en Whitney Ranch Recreation Center, en 1575 Galleria Drive, en Henderson. Las búsquedas de huevos se dividirán por grupos de edad. La inscripción cuesta cinco dólares antes del 7 de abril y siete dólares el día del evento. Los asistentes deben llegar antes de las 9:30 a.m. para inscribirse en la búsqueda de huevos. cityofhenderson.com

Búsqueda de huevos primaveral y feria de recursos para padres de acogida

Abierta a familias de acogida autorizadas y a niños bajo el cuidado del Departamento de Servicios Familiares, con comida, juegos, actividades, búsqueda de huevos y más, de 11 a.m. a 2 p.m. el 7 de abril en el anfiteatro del Centro de Gobierno del Condado Clark, en 500 S. Grand Central Parkway.